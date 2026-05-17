Intesa Sanpaolo ilk çeyrekte Bitcoin ve kripto varlıklarda 200 milyon doları aştı

Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Intesa Sanpaolo, 2026’nın ilk çeyreği itibariyle kripto paralara bağlı varlıklarını 200 milyon doların üzerine taşıdı. Merkezi İtalya’da bulunan ve Avrupa bankacılık sektöründe önemli bir oyuncu olan kurumun, resmi raporlara göre, Bitcoin ve bağlantılı yatırım ürünlerinde ciddi seviyede pozisyon aldığı görüldü.

Bitcoin odaklı yatırımlar ve ETF pozisyonları

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan en güncel 13F raporlarına göre Intesa Sanpaolo’nun elindeki Bitcoin odaklı finansal ürün ve opsiyon toplamı 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 202 milyon dolara ulaştı. Banka buna özellikle regüle edilen spot Bitcoin ETF’ler ve BlackRock’un iShares Bitcoin Trust seçenekleriyle erişti.

13F raporunda, banka ARK Invest ve 21Shares Bitcoin ETF’sindeki payını 81,17 milyon dolara yükseltti; bu tutar bir önceki dönemde 72,6 milyon dolardı. Benzer şekilde BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF’sindeki yatırımı 24,85 milyon dolara çıkardı.

Bankanın Grayscale Investments ve Bitwise Asset Management’a bağlı ürünlerinde de daha küçük tutarda payı bulunuyor. Mart sonunda, doğrudan spot Bitcoin ETF’leri ve benzeri ürünlerdeki toplam yatırım 106,1 milyon dolara ulaştı.

Bankanın en yüksek getirisi, BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF’ye bağlı büyük bir alım opsiyonu pozisyonundan geldi; bu pozisyonun değeri yaklaşık 95,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ethereum ve XRP pozisyonları da büyüdü

Intesa Sanpaolo, Bitcoin dışındaki kripto ürünlere de giriş yaptı. BlackRock’un iShares Staked Ethereum Trust ETF’sine 3,15 milyon dolar aktaran banka, bu ürünle hem Ethereum fiyatına hem de staking gelirlerine dayalı getiri hedefliyor.

Ayrıca, Grayscale tarafından sunulan XRP Trust ETF’ye 18,53 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, banka doğrudan kripto varlık almak yerine resmi ve regüle yatırım enstrümanları üzerinden XRP ve Ethereum’a da portföyünde yer verdi.

Öte yandan, Circle Internet Group (2,33 milyon dolar), Coinbase (1,83 milyon dolar) ve BitGo (1,36 milyon dolar) gibi dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirketlere de daha küçük çapta yatırımlar yaptı.

Bankanın Solana bağlantılı ürünlerdeki mevcut yatırımı ise düşüş gösterdi. 2025 sonunda Bitwise Solana Staking ETF’de 4,36 milyon dolarken, 31 Mart itibariyle bu rakam 31 bin dolar düzeyine kadar geriledi.

Bu değişiklik, Intesa Sanpaolo’nun kripto yatırımlarında daha seçici ve Bitcoin ile büyük ölçekli varlıklara öncelik veren, risk iştahı düşük bir strateji izlediğini gösteriyor.

Geleneksel finans dünyasında kriptoya yaklaşım

Büyük finans kurumları, kripto piyasalarına doğrudan girişten ziyade regüle borsa yatırım fonları ve benzeri kurumsal ürünlerle kripto varlıklara erişimi tercih etmeye başladı. Benzer bir örnek de, Mubadala’nın BlackRock Bitcoin ETF’de 565 milyon doların üzerinde varlık tutmasıyla dikkat çekiyor.

Intesa Sanpaolo, Ocak 2025’te 1 milyon euronun üzerinde Bitcoin satın alarak doğrudan kripto yatırımı test etmişti; bu süreçte yaklaşık 11 Bitcoin elde bulundurmuştu. Ancak banka, günümüzde bu stratejiden uzaklaşıp ağırlığı regüle finansal enstrümanlara vermiş durumda.

2026’nın ilk çeyreği sonunda, bankanın kripto bağlantılı toplam varlık hacmi 200 milyon doları aştı, ancak bu büyüklük bankanın 2,8 milyar euro net kar ve 1,4 trilyon euro yönetilen müşteri varlığına göre mütevazı kalıyor.

Son belgeler, artık büyük bankaların kripto yatırımlarını küçük ölçekli deneyler olarak görmediğini, bu alana daha sürdürülebilir ve kurumsal bir yaklaşımla yöneldiğini ortaya koyuyor.