BITCOIN (BTC)

MicroStrategy 535 adet Bitcoin daha aldı ortalama 80.340 dolardan portföyünü genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy 535 adet Bitcoin daha satın aldı, ortalama fiyatı 80.340 dolar oldu.
  • Şirket bugüne kadar toplamda 818.869 Bitcoin biriktirdi.
  • Michael Saylor gerekirse satış yapılabileceğini vurguladı.
  • 💡 Kritik durum: $BTC ’de MicroStrategy'nin hareketleri kurumsal yatırımcılar için hala belirleyici konumda.
ABD merkezli yazılım firması MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin elindeki Bitcoinlerin satışıyla ilgili senaryoları gündeme getirdi. Saylor, geçtiğimiz günlerde Scott Melker’ın YouTube’da yayımlanan The Wolf Of All Streets isimli podcastinde yaptığı açıklamalarda, uzun vadeli şirket çıkarlarını gözetmek için Bitcoin satış ihtimalinin masada olduğunu belirtti.

İçindekiler
1 Satış ihtimali ve nedenleri
2 Yatırım politikası ve Bitcoin birikimi
3 Son alımlar ve mesajlar

Satış ihtimali ve nedenleri

Michael Saylor, şirketlerinin yaklaşık 65 milyar dolar değerinde Bitcoin bulundurduğunu ve bu varlığı “hiç satmayacaklarını” belirtmeleri durumunda, kredi derecelendirme kuruluşlarının Bitcoin’i gerçek bir varlık olarak görmeyeceğini vurguladı. Saylor, piyasada 20 ila 100 milyar dolarlık bir likidite bulunduğuna dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bir gün bu likidite avantajını hiç kullanmayacağımızı, bu varlığı elden çıkarmayacağımızı söyleseydik, şirkete ait varlığın değerini zedelemiş olurduk. Zira şirketin yüzde 98’i zaten bu varlık üzerine inşa edilmiş durumda.”

Bu açıklamalar, MicroStrategy’nin ilk çeyrek finansal sonuç toplantısında Bitcoin satışına ilişkin olasılıklara değinmesinin kripto para topluluğunda tartışma başlatmasından sonra geldi. Saylor, gerektiği takdirde piyasadaki ani panikleri önlemek ya da şirkete olan güveni artırmak için Bitcoin satışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Yatırım politikası ve Bitcoin birikimi

MicroStrategy, Ağustos 2020’den beri Bitcoin’i birincil hazyne varlığı olarak satın alıyor. Şirketin resmi sitesine göre, toplamda 818.869 adet Bitcoin’e sahip olan MicroStrategy’nin bu varlıkları ortalama 75.540 dolar alım fiyatıyla topladığı bildirildi.

Sosyal medyada aktif olan yatırımcılar, Saylor’ın bu yaklaşımını farklı açılardan değerlendirdi. Özellikle BnkToTheFuture CEO’su Simon Dixon, MicroStrategy’nin finansal sistemdeki ani değişiklikler nedeniyle Bitcoin satışına zorlanabileceğine dikkat çekti.

Son alımlar ve mesajlar

Yatırım politikasından taviz vermeyen MicroStrategy, 4 ile 10 Mayıs arasında 43 milyon dolar karşılığında 535 adet daha Bitcoin aldı. Bu alımlar, son dönemde Bitcoin fiyatının dalgalanmasına rağmen şirketin coin biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor. Şirket, bu son alımları ortalama 80.340 dolar fiyatla gerçekleştirdi.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden sık sık “Bitcoininizi satmayın” çağrısı yapan Saylor, bu kez daha esnek bir mesaj verdi. 6 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Sattığınızdan daha fazla Bitcoin alın” diyerek topluluğa alış yönlü hareket etmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan Saylor, MicroStrategy’nin portföy yönetiminde tamamen piyasadaki gelişmelere göre kararlar aldığını, şirketin varlık stratejisinde esnekliğe her zaman kapı araladığını göstermek istediğini dile getirdi.

Bitcoin topluluğunda MicroStrategy’nin bu yaklaşımı, özellikle büyük kurumsal yatırımcıların strateji değişikliği olup olmayacağı konusunda merak ve tartışmalara yol açtı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
