Cross River Bank X Money Visa Debit kartlarının arkasındaki kurum oldu Ripple geçmişi XRP beklentisini artırdı

Cross River Bank’ın, Elon Musk’ın X platformunun yeni ödeme girişimi X Money’ye sağladığı Visa Debit ve Flex kart beta ürünleriyle öne çıkması, fintech ve kripto para çevrelerinde dikkati üzerine çekti. Beta sürümünden sızan bilgiler, lisanslı ABD merkezli bankanın, X Money’nin kartlarının arkasındaki sağlayıcı olduğunu ortaya koydu.

2018 yılında kurulan Cross River Bank, özellikle fintech sektöründe dijital ödemeler ve kart altyapısı sağlama konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan bankası. Çeşitli yenilikçi finan teknoloji projelerine altyapı sağlayarak sektörde bilinirlik kazanmış durumda.

Cross River kartlar ve klasik bankacılık altyapısı

Yeni X Money Visa Debit kartlarının arkasında Cross River Bank’ın olması, ödemenin bankalar üzerinden işlediğini ve ilk aşamada geleneksel finansal sistemler çerçevesinde sunulduğunu gösteriyor. Pek çok dijital cüzdan ve fintech şirketi gibi X Money de, kendi adına kart çıkarabilmek için lisanslı ve denetlenen bir banka iş ortaklığını tercih etti.

Visa’nın sisteme entegrasyonu, kartların başlangıçta standart banka kartı işlevlerinde kullanılacağını işaret ediyor. Sızan beta belgelerinde ise sadece Cross River Bank’ın kart ihraç eden kurum olduğu belirtiliyor; şu aşamada doğrudan blokzincir, kripto varlık ödemesi ya da token bazlı bir sistemden bahsedilmiyor.

Beta kart ürünlerinde Cross River Bank, X Money için resmi kart ihraççısı olarak yer aldı fakat bunun ötesinde XRP, RLUSD ya da doğrudan Ripple altyapısına dair herhangi bir teknik özellik doğrulanmadı.

Visa iş birliğine dayalı yapı sayesinde kullanıcılar yeni kartlarla klasik bir banka kartı gibi alışveriş yapabilecek. Henüz açıklanan beta sürecine göre, kriptoya özel ödeme sistemleri veya dijital varlıkla doğrudan bağlantılı özellikler ilerleyen dönemlerde duyurulabilir.

X Money’nin Ripple geçmişi XRP beklentisine yol açtı

Bu gelişmenin kripto piyasasında dikkat çekmesinin bir nedeni de Cross River Bank’ın Ripple ile olan eski iş birliği oldu. 2014 yılında Cross River, Ripple’ın hızlı uluslararası transfer altyapısını kullanan ilk Amerikan bankaları arasında yer almıştı. O dönem ABD ile Avrupa arasında para transferlerinde Ripple’ın teknolojisinden faydalanılmıştı.

Bu nedenle Cross River’ın X Money girişiminde yer almasıyla, XRP yatırımcıları ve piyasa analistleri arasında “X Money kartlarında XRP ya da Ripple teknolojisi olacak mı?” sorusu gündeme geldi. Ancak şu aşamada X Money kartlarında doğrudan XRP desteği veya blokzincir tabanlı ödeme yapmak mümkün değil; yalnızca bankacılık altyapısı kullanılıyor.

Cross River Bank’ın Ripple geçmişi sebebiyle, X Money sisteminde XRP’nin entegre olup olmayacağı spekülasyona yol açtı fakat beta ürünlerinde böyle bir özellik bulunmuyor.

Bu ayrım, klasik finans ve kripto ödeme teknolojilerinin birbirinden bağımsız yürütülebileceğini hatırlatıyor. Karta dayalı bankacılık altyapısı, XRP ya da başka bir kriptoyu doğrudan gerektirmiyor. Yine de, ilerleyen süreçte X Money’nin blokzincir veya dijital varlık odaklı özellikler eklemesi durumunda kripto piyasasında yeni dalgalar oluşabilir.

Özetle, Cross River Bank’ın X Money finansal ekosistemine dahil olması kart tabanlı ödeme ağlarındaki dönüşümün somut örneklerinden biri olarak ön plana çıkarken, kripto tarafındaki beklentiler için şu an net bir altyapı sinyali bulunmuyor.