XRP fiyatı ABD Senatosu CLARITY Act onayı sonrası 1,54 dolara yükseldi

ABD’de bu hafta yaşanan siyasi gelişmeler, XRP üzerinde önemli bir engelin kalkmasına yol açtı. Senato Bankacılık Komitesi, kripto varlık piyasaları için belirsizliği gidermek amacıyla hazırlanan Digital Asset Market Clarity Act’e (CLARITY Act) onay verdi. Artık yasanın tüm Senato’dan geçip resmileşmesi bekleniyor; bu durum XRP’nin hukuki statüsünü netleştirecekken, aynı zamanda ABD doları destekli RLUSD stabilcoin’inin de yasal hale gelmesini sağlayacak.

Kritik yasa RLUSD için yeni dönem başlatıyor

CLARITY Act ile dolar bazlı tokenların çıkarılması konusundaki kurallar netleşecek. Mevzuata göre, yatırımcılara pasif gelir sunmak büyük olasılıkla yasaklanacak fakat işlem bazlı teşvikler yasal kalacak. Bu çerçevede Ripple’ın RLUSD stabilcoin’ini sınır ötesi ödemelerde daha geniş ölçekte kullanmasının önü açılıyor. Bilindiği gibi Ripple, özellikle uluslararası para transferlerinde $XRP ’yi bir köprü varlık olarak kullanıyor.

Şimdiye dek RLUSD’yi büyük bankaların kullanmasının önünde ciddi düzenleyici riskler bulunuyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte, Ripple’ın JPMorgan ve Mastercard ortaklığıyla, XRPL ağında tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvillerini ödeme aracı olarak test ettiği pilot proje yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı.

XRP fiyatı kritik seviyeleri zorluyor

Tüm bu temel yenilikler, XRP’nin fiyat grafiğinde de belirleyici etkiler oluşturdu. Son dönemde, kripto para yoğun bir yatay hareket sergilese de fiyat 1,5 dolarlık psikolojik direnç noktasına doğrudan yaklaşmış durumda. Çok aylık savunma sürecinin ardından $XRP, haftalık zaman diliminde Bollinger Band’larının orta çizgisine birkaç puan mesafeye kadar ilerledi.

Uzmanlara göre, bu seviyenin üzerinde haftalık bir kapanış gelirse, uzun süredir devam eden yatay yapı dağılarak fiyatın Bollinger Band’ının üst sınırı olan 2,03 dolara kadar ivme kazanması mümkün olur. Şu anda dalgalanma son derece dar bir aralığa sıkıştı ve tarihsel olarak bu durum güçlü trend hareketlerinin öncesinde görülüyor.

Alıcılar, bu hafta satıcılara karşı baskı kurmayı başardı; 1,54 dolara ulaşılarak orta bant üzerinde kısa süreli bir atak gerçekleşti. Ancak piyasa bu seviyede haftalık kapanış yapamadı ve fiyat 1,45 dolar bandına çekildi.

Yönü önümüzdeki günler belirleyecek

Şayet 1,50 dolar üzerindeki kırılma net biçimde teyit edilirse, XRP’nin yukarı Bollinger aralığına giriş yapması bekleniyor ve ilk ana hedef olarak 2,03 dolar gündeme gelecek. Alıcılar açısından savunulacak kritik bölge ise bandın alt sınırı olan 1,03 dolar seviyesi.

Önümüzdeki günlerde, fiyat hareketinin 1,5 dolar civarında kırılıp kırılmayacağı ya da piyasanın buradan dönüp yeniden yatay seyre mi gireceği netleşecek. Eğer fiyat 2 dolara yönelirse, XRP’nin küresel ölçekteki yükseliş trendine dönüş işareti vermesi güçlü olasılıklar arasında yer alacak.