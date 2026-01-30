Ripple’ın Efsane CTO’sundan XRP Hayallerine Soğuk Duş: Matematikle Gelen Net Yanıt

Ripple’ın CTO Emeritus’u David Schwartz, XRP fiyatına ilişkin abartılı beklentilere doğrudan yanıt vererek kripto para dünyasında süregelen tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda altcoin‘in piyasa değeri ile çevrimiçi tahminler arasındaki kopukluğu net biçimde ortaya koydu. Schwartz, mutlak bir fiyat hedefi telaffuz etmekten kaçınırken, temel finans matematiğine dayanan bir çerçeve sundu. Değerlendirmesi yatırımcı davranışlarının dile getirilen iddialarla neden örtüşmediğinin sorgulanmasına neden oldu.

Schwartz’tan XRP Fiyatına Soğukkanlı Yaklaşım

Tartışma bir kullanıcının XRP’nin 50 ya da 100 dolara ulaşamayacağını topluluğa açıkça söylemesini talep etmesiyle başladı. David Schwartz, geçmişte XRP’nin 0,25 doları görmesini dahi olasılık dışı bulduğunu hatırlatarak kesin öngörülerden uzak durdu. Bunun yerine rasyonel yatırımcıların beklentileri fiyatlamaya nasıl yansıttığını anlatan bir mantık yürüttü.

Schwartz’a göre eğer ciddi sayıda akılcı yatırımcı XRP’nin birkaç yıl içinde 100 dolara ulaşma ihtimalini yüzde 10 seviyesinde görseydi mevcut fiyatlardan satış yapmak ekonomik açıdan anlamlı olmazdı. Böyle bir beklenti agresif alımlarla arzın hızla tükenmesine yol açar, fiyat da 10 doların çok altında kalmazdı. Piyasanın halen bu seviyelerden uzak seyretmesi söz konusu inancın sermaye ile desteklenmediğini gösteriyor.

Açıklamalarında sert bir dil de kullanan Schwartz, yüksek hedefleri savunan kişilerin yatırım davranışlarıyla çeliştiğini, aksi yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yatırımcılara olasılık ve zaman ufku değişkenlerini kullanarak aynı hesabı kendi başlarına yapmalarını önerdi.

Piyasa Göstergeleri ve Daha Temkinli Senaryolar

XRP, yazının hazırlandığı dönemde yaklaşık 1,75 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altcoin son bir haftada yüzde 8’in üzerinde, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti. Analistler yaklaşık 434 gündür süren yatay seyrin altcoin’in en uzun konsolidasyon dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık yüzde 25 altında kalması teknik açıdan temkinli görünümü destekliyor.

Kısa vadeli zayıflığa karşın bazı olumlu sinyaller de bulunuyor. ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri Ocak ayında yaklaşık 92 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Blockchain içi veriler ise 2026 başından itibaren en az 1 milyon adet XRP tutan 42 yeni cüzdanın ortaya çıktığını gösteriyor.

Kurumsal cephede daha ölçülü beklentiler öne çıkıyor. 21Shares tarafından paylaşılan 2026 projeksiyonunda ETF akışlarının sürmesi ve Ripple’ın stablecoin hamlelerinin benimsenmesi halinde 2,45 dolar civarında bir temel senaryo hedefi yer alıyor. Bu yaklaşım Schwartz’ın beklenen değer vurgusuyla birlikte uç tahminlere karşı daha gerçekçi bir çerçeve sunuyor.