Bitcoin’de Sert Çöküş: Ayı Piyasası Resmen Başladı mı?

Bitcoin’in fiyatı sert satışlarla son iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek kripto para piyasasında yeni bir tartışmayı alevlendirdi. 2025’in Kasım ayından beri görülen en zayıf seviyeye inen en büyük kripto para kısa sürede yaşadığı değer kaybıyla yatırımcı güvenini zorlamaya başladı. Son haftalardaki düşüş yalnızca geçici bir düzeltme mi yoksa daha uzun soluklu bir ayı piyasasının başlangıcı mı sorusunu gündeme taşıdı. Piyasa teknik göstergeler ve likidite koşullarının aynı yönde sinyal vermesi nedeniyle dikkatle izleniyor.

Bitcoin’de Düşüş Süreci Nasıl Şekillendi?

Bitcoin, yaklaşık iki hafta önce gördüğü 98.000 dolara yakın zirveden bu yana yaklaşık 14.700 dolar değer kaybederek 83.000 dolar civarına kadar geriledi. Yüzde 15’e yaklaşan bu düşüş satış baskısının kademeli ve istikrarlı biçimde ilerlediğine işaret ediyor. ABD dolarında yaşanan zayıflamaya rağmen Bitcoin’in güvenli liman talebi çekememesi düşüşün makro koşullardan ziyade piyasa döngüsü kaynaklı olabileceği görüşünü güçlendirdi.

Blockchain içi veriler ve teknik göstergeler, likidite akışının zayıfladığını ve alıcıların geri planda kaldığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasasının genelinde hacimlerin daralması altcoin‘lerde süregelen performans düşüklüğüyle birleşince Bitcoin üzerindeki baskı daha görünür hale geldi. Mevcut tablo piyasada temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre 80.000 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak öne çıkarken, fiyatın bu bandın üzerinde tutunma çabası kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak. 74-75.000 dolar aralığı ise geçmişte destek görevi gören önemli bir bölge olarak izleniyor.

Analist Görüşleri ve Olası Ayı Piyasası Senaryosu

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yaşanan geri çekilmeyi önceki piyasa döngüleriyle karşılaştırarak Bitcoin’in ayı piyasasına girmiş olabileceğini savunuyor. Cowen’e göre Bitcoin, genellikle döngü yıllarının son çeyreğinde zirve yaptıktan sonra haber akışından bağımsız biçimde düşüş sürecine giriyor. 2013, 2017, 2021 ve 2025 döngülerinin tamamında benzer bir zamanlama dikkat çekiyor.

Cowen, Bitcoin’in Ekim 2025’te zirve yapmış olabileceğini ve o tarihten bu yana aşağı yönlü bir trend izlediğini belirtiyor. 2019 yılındaki yavaş ve sessiz düşüş süreciyle güncel piyasa arasında güçlü paralellikler bulunduğunu ifade eden analist, likidite koşulları iyileşmeden kalıcı bir toparlanma beklemenin zor olduğuna dikkat çekiyor.

Geçmiş veriler, Bitcoin ayı piyasalarının ortalama bir yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. 2018 ve 2022 düşüşleri bu süreyle örtüşürken, mevcut döngüde zayıflığın 2026’nın sonlarına kadar devam edebileceği öngörülüyor. Tarihsel senaryolar, fiyatın 50.000 dolara kadar geri çekilebileceğini, daha sert bir satış dalgasında ise 30.000 dolar bandının gündeme gelebileceğini gösteriyor.