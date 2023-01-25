Yakından takip edilen kripto para analisti Credible, popüler bir merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoin'inin yukarı yönde büyük bir patlama hareketi yapmaya hazır göründüğüne inanıyor.

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Yakından takip edilen kripto para analisti Credible, merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoin’i Curve‘ün (CRV) yukarı yönde büyük bir patlama hareketi yapmaya hazır göründüğüne inanıyor.

“CRV’deki Yükseliş Devam Edecek”

Credible adlı popüler kripto para analisti, 335 binden fazla Twitter takipçisine merkeziyetsiz kripto para borsası Curve Finance’in yönetişim token’ının şu anda altcoin’in yüzde bin 92’ye varan kazançlar elde etmesini sağlayabilecek üçüncü dalganın ortasında olduğunu söyledi:

CRV, 1 dolar seviyesini güzel bir şekilde kırıp geçti. Yolumuza devam ediyoruz.

Credible, piyasa katılımcılarının dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisini kullanıyor. Bu teoriye göre, yükselişe geçen bir varlık beş dalgalı bir yükseliş trendinden geçer ve üçüncü dalga en güçlü yükselişin fitilinin ateşlendiği yerdir..

Credible’ın grafiğine bakıldığında, üçüncü dalga rallisinin CRV’yi 13 dolara kadar yükseltebileceğini gösteriyor. Ayrıca, CRV’nin bir varlığın momentumunu izleyen Göreceli Güç Göstergesi‘nin (RSI) haftalık grafikte hiçbir zaman aşırı satın alınmadığını ve kripto paranın “en büyük hareketlerinin henüz gelmediğini” öne sürdüğünü söyledi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre CRV, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 8,87 düşüşle tam 1 dolardan fiyatlanıyor.

Analistin Bitcoin Analizi

CRV’nin ardından en büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) de bakan Credible, bu yılki güçlü performansına rağmen BTC’nin yukarı yönde büyümek için hala daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor:

Bu henüz rallimizin sonu gibi görünmüyor. Yerel fiyat hareketleri, 25 bin dolara doğru yükselmeye devam etmeden önce konsolidasyon gibi görünüyor.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 24 saatte kaydettiği yüzde 1,84’lük düşüşle 22 bin 650 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto paranın son 30 günde yüzde 34 gibi oldukça etkileyici oranda yükseldiğini de ekleyelim.