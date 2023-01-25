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Volatiliteli ve yükselişlerle dolu bir hafta sonunun ardından, Bitcoin (BTC) hakkında CoinShares 23 Ocak’ta yeni bir rapor yayınladı. Avrupa’nın en büyük dijital yatırım grubuna göre, Bitcoin girişleri son derece olumlu.

Bitcoin’de Kritik Görüş!

CoinShares raporlarına göre, geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para birimine girişler 37 milyon dolar değerinde ve çoğu Bitcoin’de kısa vadeli yatırımı tercih ediyor. Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları 5,7 milyon doları oluştururken, kısa vadeli olanlar 25,5 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte ABD yatırımcılarının düzenlemelere yönelik tereddütlerine rağmen, bölgedeki hacmin %80’i Bitcoin satışlarına odaklandı. Geçen hafta dört katına çıkan ilginin nedeni kamuoyundan gizlenmiş değil. BTC’nin 23.000 dolara ulaşmasıyla, yatırımcıların kısa vadeli kazançlara bakmamaları önemsenmeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Piyasalarda bilinen birkaç analist, Bitcoin’in düşüş senaryosunun dışında olduğunu düşünse de, Bitcoin uzmanı Cauconomy aksini düşündüğünü belirtti. CryptoQuant açıklamalarına göre, Puell Multiple 23 Ocak’ta kırmızı alandan çıkıyordu. Puell Multiple, dolar cinsinden ölçülen günlük Bitcoin satışının 365 günlük hareketli ortalamasının kripto para satışına oranıdır. Aynı zamanda olası bir piyasa zirvesi, döngü ortası veya düşüş durumunu gösterebilir.

CryptoQuant’ın verileri, Cauconomy’nin görüşüyle ​​birlikte düşünüldüğünde, Puell Multiple’in boğa döngüsünün yalnızca ilk aşamasına yaklaştığını gösterebilir. Ayrıca bu durum piyasanın tamamen yükselişe geçtiğine dair gündemde dolaşan heyecanı bir miktar boşa çıkarabilir. Analist ayrıca, durumu doğrulamak için daha fazla fiyat hareketinin gerekli olacağına dikkat çekerek yatırımcıları ihtiyatlı olmaya çağırdı.

BTC’de Yükseliş Yorumu!

Başka bir CryptoQuant piyasa değerlendirmesinde analist Oinonen _t, daha fazla fiyat artışı için güçlü bir durumdan bahsetti. Mevcut piyasa davranışına ve dağıtım döngülerine atıfta bulunarak, bireysel yatırımcı talebine ve Bitcoin yarılanmasına odaklanan bir tablo oluşturarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in tarihine, halving öncesi birikim döngülerinin ardından gelen halving olayları hakimdir. Biriktirmeden dağıtım döngüsüne geçiş, her dağıtım döngüsünden önce yükselme eğilimi gösteren zincir üstü verileri ödüllendirmek için ücretlerle tahmin edilebilir.

Analist ayrıca, bir fiyat artışının genellikle geçmiş döngülerde yarılanma öncesi ücret-ödül oranının ardından geldiğini belirtti. 2024 yarılanmasının yalnızca bir yıl ve birkaç ay uzakta olduğu düşünüldüğünde, ücret-ödül oranı ani yükselme eğilimleri gösterdiğini öne sürdü. Bu nedenle analiste göre, Bitcoin başka bir fiyat artışına yönelebilir.