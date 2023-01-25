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  •   Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!

Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!

Chainlink (LINK) paylaştığı son tweetinin ardından bu metrik zirveye ulaştı! Veri analitik firması kripto para projesi hakkında şok rapor yayınladı!
00:30
25 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü analitik firması Santiment’e göre, Chainlink (LINK)  bir metrikte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ayrıca hafta başlarında Chainlink, proof of reserve hakkında bir tweet atmıştı.

LINK’de Zirve Metrik!

Veri analiz firması Santiment, kripto para projesinin Proof of Reserve hakkında yaptığı paylaşımın ardından Chainlink’in, Twitter’daki sosyal hacminde büyük bir artış olduğunu belirtti. Blockchain analitik firması, artan bu kitlenin ilgisinin olumlu bir fiyat etkisine sahip olabileceğini kaydetti. Santiment açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Chainlink’in sosyal hacmi rekor seviyelere ulaştı. Proof of Reserve avantajlarıyla ilgili bu gönderiyi yayınlamasından kısa bir süre sonra Twitter’daki projeyle ilgili sosyal hacminde büyük bir artış oldu. Artan kalabalığın ilgisi olumlu bir fiyat etkisine sahip olabilir.

FTX’in çöküşünün ardından, sektör genelinde daha fazla kullanıcı Proof of Reserve talep etmeye başlamıştı. Chainlink’in, Proof of Reserv’i, yeni zincir üstü varlıkların altında yatan rezervlerin şeffaflığını artırmak için stablecoin’ler, token’lar ve Blockchain köprüleri tarafından kullanılmıştı.

Chainlink Geliştirmeleri!

Chainlink 2022’de value enable’dan Link Steakead’a kadar, Web3 ekonomisinin güvenli bir şekilde genişlemesine yardımcı olmaya kadar çok sayıda dönüm noktasına ulaştı. Chainlink Oracle Services’in her zamankinden daha fazla geliştirici ve proje desteklemesi, 2022’de 6,9 ​​trilyon dolardan fazla işlem değerine sebep oldu.

Ayrıca Chainlink, Data Feeds ve Solana içeren daha fazla Layer-2 token’ı ve yeni Blockchain’leri destekliyor. Ayrıca, Bitcoin faiz oranı eğrisi ve NFT taban fiyat akışlarının kullanıma sunulması, DeFi ve NFT kurucularının yeni pazar yerleri açmasını sağlayabilir. Bununla birlikte Chainlink Staking v0.1’in ilk topluluk havuzu tahsisi başlatıldı. v0.1’in başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle Chainlink, yeni bir kripto-ekonomik güvenlik çağına giriyor ve Web3, olumlu bir inovasyon geri bildirim döngüsü yaşayabilir.

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