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YouTube’daki popüler kripto para kanalı Coin Bureau’nun sunucusu Guy Turner, değeri ABD dolarına endekslenmiş başka bir deyişle sabitlenmiş bir stablecoin’in piyasayı yönetmeye hazır göründüğü yönünde tahminde bulunarak yatırımcıları uyardı.

“Circle’ın USDC’si Tether’in USDT’sini Geçmeye Hazırlanıyor”

Coin Bureau sunucusu Guy Turner, 2.2 milyon abonesine, piyasa değerine göre en büyük ikinci stablecoin Circle’ın USD Coin‘inin (USDC), dünyanın baskın stabilcoin’i olarak Tether’in USDT‘sini geçme yolunda olduğunu söyledi:

USDC’nin arzının son birkaç yıldaki büyümesi, USDC’nin stratejisinin işe yaradığının bir başka kanıtı. Ayrıca USDC’nin önümüzdeki iki yıl içinde baskın stablecoin haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ancak, bu konuda tamamen mutlu olduğumu söyleyemem.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre USDC, 43.7 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci en büyük stablecoin. En büyük stablecoin ise beklendiği gibi USDT. USDT’nin toplam piyasa değeri ise 66.87 milyar dolar.

“Tekel İstemiyoruz”

Turner, izleyicileri ile geleneksel finans (TradFi) dünyasına cevap verdiğini ve belki de piyasayı tekelleştirmeyi hedeflediğini söylediği merkezi bir şirket olan USDC‘nin ihraççısı Circle ile ilgili endişelerini de paylaşarak uyardı: