YouTube’daki popüler kripto para kanalı Coin Bureau’nun sunucusu Guy Turner, değeri ABD dolarına endekslenmiş başka bir deyişle sabitlenmiş bir stablecoin’in piyasayı yönetmeye hazır göründüğü yönünde tahminde bulunarak yatırımcıları uyardı.
Coin Bureau sunucusu Guy Turner, 2.2 milyon abonesine, piyasa değerine göre en büyük ikinci stablecoin Circle’ın USD Coin‘inin (USDC), dünyanın baskın stabilcoin’i olarak Tether’in USDT‘sini geçme yolunda olduğunu söyledi:
USDC’nin arzının son birkaç yıldaki büyümesi, USDC’nin stratejisinin işe yaradığının bir başka kanıtı. Ayrıca USDC’nin önümüzdeki iki yıl içinde baskın stablecoin haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ancak, bu konuda tamamen mutlu olduğumu söyleyemem.
Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre USDC, 43.7 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci en büyük stablecoin. En büyük stablecoin ise beklendiği gibi USDT. USDT’nin toplam piyasa değeri ise 66.87 milyar dolar.
Turner, izleyicileri ile geleneksel finans (TradFi) dünyasına cevap verdiğini ve belki de piyasayı tekelleştirmeyi hedeflediğini söylediği merkezi bir şirket olan USDC‘nin ihraççısı Circle ile ilgili endişelerini de paylaşarak uyardı:
Circle’ın kripto para ödemelerinin benimsenmesine yönelik vizyonu benimseyebileceğim bir şey olsa da, altında yatan gerçek nedenler konusunda hala oldukça şüpheliyim. Goldman tarafından destekleniyor. BlackRock ile ortaklığı var. Washington DC ve Brüksel’deki politikacıların kulağına gitmek için bazı güçlü lobi girişimlerine başladı.
Ayrıca, yetkililer tarafından talimat verilmesi halinde işlemleri sansürlemeye hazır ve istekli olduğunu da gösterdi. Ayrıca stablecoin rekabetinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu, ihraççıları daha iyi ürünler geliştirmeye devam etmeye teşvik eder ve insanların stablecoin varlıklarını çeşitlendirmelerine imkan tanır. Bir tekel istemiyoruz.
Tether’in bir gün tam bir denetimle ortaya çıkmasını ummamın nedenlerinden biri de budur, böylece fonu bir kez ve herkes için ele alabilir. Bu aynı zamanda giderek sinirlenen kripto para topluluğunun sinirlerini yatıştırmaya da yardımcı olabilir
O zamana kadar Circle agresif büyümesini sürdürecektir.