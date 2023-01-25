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MyEtherWallet Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ethereum topluluğunun favori cüzdanları arasında yer alıyor. MyEtherWallet nedir? Nasıl kurulur ve kullanılır?
12:00
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX borsasının müşteri varlıklarını izinsiz şekilde Alameda’ya kullandırdığı ortaya çıktı ve en büyük üçüncü borsa olan FTX iflas etti. Elbette bu durum diğer kripto para borsalarında da benzer istismarların yaşanabileceği endişelerini akıllara getirdi. Bu sebepten kripto para yatırımcıları varlıklarını merkezi olmayan cüzdanlara taşıyor. Kasım ayından bu yana en büyük kripto borsalarından ciddi çıkışlar oldu.

MyEtherWallet Nedir?

Herhangi bir kripto para borsasını kullanırken varlıklarınızın mülkiyeti tamamen size ait olmaz. Örneğin FTX’in yaptığı şey buydu. Yatırımcılar Bitcoin veya Ether aldığını düşünürken aslında kripto cüzdanlarında bu varlıklar bulunmuyordu. Onların kripto paraları Alameda isimli trade şirketinin kontrolündeydi ve işler Alameda için yolunda gitmediğinden dolayı müşteriler 8 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Eğer bu riski almak istemiyorsanız önünüzde iki seçenek var. Ya birkaç 3-4 bin TL (yazı hazırlandığı sırada) verip Ledger gibi donanım cüzdanlardan birini edineceksiniz ya da merkezi olmayan ücretsiz kripto para cüzdanlarını kullanacaksınız. Merkezi olmayan cüzdanlar kripto paralarınızın tüm kontrolünü size verir, özel anahtar sizde saklı kaldığı için varlıklarınız üzerinde tam kontrol hakkını da elinize almış olursunuz.

MyEtherWallet veya yaygın ismiyle MEW, kullanıcılarına Ethereum ağıyla bağlantılı birçok ürün sunar. Bir web platformu, bir mobil uygulama, bir chrome uzantısı, bir Explorer ve eğitim kaynağına sahip olan platform Ethereum topluluğuna ağa dair tüm hizmetlere erişme imkânı tanır. Evet MyEtherWallet size Ether ve Ethereum ağındaki diğer ERC20 tokenleri güvenle saklama olanağı sunar.

MyEtherWallet Nasıl Kullanılır?

Kullanımı oldukça kolaydır. Mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda tarayıcı uzantısı olarak MyEtherWallet’ı kullanabilirsiniz. Yukarıda da belirtildiği gibi Metamask benzeri cüzdanlardan farklı olarak bu cüzdan Ethereum blockchaini özelinde çalışır. Yani Ethereum ağındaki ERC20 standardındaki tokenleri bu cüzdanda saklayabilirsiniz.

İlk adım olarak cüzdanın resmi internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Asla Google’a herhangi bir cüzdanın adını yazarak giriş yapmayın. Saldırganların verdiği reklamlar en üst sırada yer alır ve sizi sahte internet sitesine yönlendirir. İndirdiğini program ise tüm kripto paralarınızı çalmak için çalışan bir truva atı olacaktır. Biz hep uyardığımız gibi direkt olarak cüzdanın internet sitesini adres çubuğuna manuel olarak yazarak indirme sayfasına gidelim.

Ben App Store linkinden direkt uygulamayı indireceğim.

Telefon üzerinden bu linke girip MEW Crypto Wallet: DeFi Web3 programını cihazıma kuruyorum. Web3 dünyasına açılan bir kapı olan bir kripto cüzdanları kendi pazarlama stratejilerinde Web3’e özellikle odaklanıyor. Kullanıcı adı uzun ve anlamsız gelse de bundan 5-10 yıl sonra vermek istedikleri mesajı daha iyi anlayacağız.

Mobil uygulama cihazıma kuruldu şimdi ayarları yapalım. Uygulamayı açıp Yeni Cüzdan Oluştur (Create a Wallet) diyorum.

  • Cüzdan güvenliği konusunda “Crypto safety 101” uyarısını okuyup geçiyorum.
  • Benden PIN oluşturmamız istiyor. Uygulamaya girerken kullanacağım şifreyi oluşturup devam ediyorum.
  • Face ID etkinleştirmesini yapıyoruz.
  • En son Finish butonuna tıkladıktan sonra saklamamız için 24 kelimeyi uygulama bize gösteriyor. Bunları güvenli biçimde saklamalısınız.

Tüm adımları tamamladıktan sonra swap bölümünden kripto para alımı satımına, Earn bölümünden stake kazançlarına ulaşabilirsiniz.

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