Kripto para piyasası sektör içerisindeki krizler ve makroekonomik ortam ile mücadele ederken, bir yandan da ABD'deki politik ve düzenleyici baskı devam ediyor.

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Kripto para piyasası sektör içerisindeki krizler ve makroekonomik ortam ile mücadele ederken, bir yandan da ABD’deki politik ve düzenleyici baskı devam ediyor.

Grayscale ve SEC Davası: 7 Mart!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl Grayscale şirketinin Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonunu bir borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürme başvurusunu çeşitli nedenlerden ötürü reddetmişti. Kripto paraların aşırı derecede volatil ve rikli olduğuna inanan kurum, son dönemde birçok projeyi ve şirketi hedef aldı. Bu gelişme üzerine, Grayscale Haziran 2022’de SEC’e karşı bir dava açmıştı. Dün, bu kritik süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, 7 Mart’te her iki tarafın da argümanlarını sunabileceği bir duruşmaya karar verdi.

Duruşmaların ilk etapta 2023’ün ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyordu, fakat Grayscale’in kardeş şirketi Genesis’in 11. Bölüm iflas koruması için başvurmasıyla mahkeme süreci hızlandırmaya karar verdi. SEC, GBTC’nin bir ETF’e dönüştürülmesi talebini reddetmesinin arkasında piyasa manipülasyonu riski ve dolayısıyla yatırımcıların fonlarını kaybetme endişesi yer alıyor. Kripto para piyasası FTX‘in yarattığı domino etkisi ile zor bir süreçten geçerken, Genesis’in iflası nedeniyle, Grayscale’in de ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceği iddia ediliyor. Önde gelen şirketlerden Valkyrie Investments ve Osprey Funds GBTC’yi satın almakla ilgilendiklerini duyurdular. Grayscale şu anda 14,5 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor.

Neden Önemli?

Yatırımcılar, zorlu makro koşulların yanı sıra Terra krizi ve Three Arrows Capital, Celsius, Voyager ve FTX’in iflaslarının neden olduğu kaosun ardından hala kenarda bekliyor. Grayscale’in kardeş şirketi olan kripto kredi kuruluşu Genesis, Perşembe günü iflas başvurusunda bulundu. Yine de kripto para yatırımcıları, SEC’in spot Bitcoin ETF’yi onaylayacağından umutlu. ETF, kripto para piyasasına daha fazla kurumsal yatırımın girmesini sağlayacak. Yatırımcılar, GBTC’nin hissedarlara verebileceği zarar konusunda endişelerini artırdı. Hisseler, net varlık değerine göre artan bir iskontoyla (şu anda yaklaşık %40) işlem görüyor ve tröstün yapısı, hisselerin itfa edilemeyeceği şekilde. Pazartesi itibariyle 14,5 milyar dolarlık varlığa sahip olan GBTC, yatırımcıların Bitcoin’e maruz kalmak için aracılık hesaplarında ticaret yapabilecekleri ilk kripto ürünü oldu. 2013 yılında, Kanada’da bitcoin ETF’lerinin veya ABD’de bitcoin vadeli ETF’lerinin onaylanmasından çok önce piyasaya sürüldü.