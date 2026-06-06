Strategy cephesinde 843.706 BTC detayı öne çıktı! Şirketin Bitcoin tercihi nasıl değişti?

Strategy yönetiminde Bitcoin’e ayrılacak pay konusunda geçmişte farklı görüşler bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin Üst Yöneticisi Phong Le, ilk aşamada bilançonun yalnızca %5 ila %10’luk kısmının Bitcoin’e ayrılmasından yana olduğunu belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor daha geniş kapsamlı bir yaklaşımı savundu.

Yönetimdeki görüş ayrılığı

Aktarılan bilgilere göre şirket içindeki ilk değerlendirmelerde Phong Le, Bitcoin’in yüksek oynaklığı nedeniyle daha sınırlı bir tahsisin uygun olacağını düşünüyordu. Bu yaklaşım, kurumsal hazine yönetiminde sık görülen sermaye koruma ve likidite dengesine dayalı daha temkinli bir çerçeveye dayanıyordu.

Buna karşılık Michael Saylor, Bitcoin’in çeşitlendirilmiş portföy içindeki ek bir varlık değil, doğrudan ana rezerv aracı olarak konumlandırılması gerektiğini savundu. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olan ve son yıllarda bilanço temelli Bitcoin alımlarıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım şirketi olarak biliniyor.

Phong Le, başlangıçta yalnızca %5 ila %10 arasında bir tahsis düşündüğünü, ancak zaman içinde bu değerlendirmesinin hatalı olduğunu kabul ederek Michael Saylor’ın daha agresif Bitcoin yaklaşımının doğru çıktığını ifade etti.

Şirket içinde zamanla ağırlık kazanan bu görüş değişimi, geleneksel yüzdesel sınırlarla tanımlanan hazine anlayışından daha yüksek inanca dayalı bir modele geçiş olarak değerlendiriliyor. Böylece Bitcoin, Strategy bilançosunda tamamlayıcı değil merkezde yer alan bir varlık haline geldi.

Sürekli alım modeli ve bilanço baskısı

Strategy’nin Bitcoin birikimini hisse ihracı, dönüştürülebilir borç araçları ve imtiyazlı paylar üzerinden sağlanan kaynaklarla büyüttüğü aktarıldı. Bu yapı, şirketin yazılım faaliyetlerinden gelen nakit akışına doğrudan bağlı kalmadan alım yapmasına imkan verdi.

Verilere göre şirket, 111 ayrı alım işlemiyle toplam 843.706 BTC topladı. Bitcoin başına ortalama maliyet 75.702 dolar seviyesinde bulunuyor. Alımların hem yüksek hem düşük oynaklık dönemlerine yayılması, sabit aralıklı pasif birikimden çok esnek sermaye kullanımına işaret ediyor.

Mini sözlük: Dönüştürülebilir borç, belirli şartlar altında hisseye çevrilebilen borçlanma aracıdır. İmtiyazlı pay ise genelde temettü önceliği gibi ek haklar sunan hisse türü olarak kullanılır.

Alım büyüklüklerinin dönemlere göre değişmesi, şirketin sabit tutarlı düzenli alımdan ziyade piyasa koşullarına göre pozisyon aldığına işaret etti. Özellikle fiyat düşüşlerinin görüldüğü dönemlerde alımların hızlandığı, bunun da düzeltmeler sırasında fırsat kollayan bir stratejiye işaret edebileceği kaydedildi.

Artan yükümlülükler dikkat çekiyor

Öte yandan Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, şirket bilançosunda gerçekleşmemiş zarar baskısını da artırdı. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolara yaklaştığı belirtilirken, imtiyazlı pay yapısının beraberinde düzenli nakit temettü yükümlülüğü getirmesi finansman tarafını daha karmaşık hale getirdi.

Buna rağmen şirketin uzun vadeli rezerv stratejisinde Bitcoin birikimine öncelik vermeyi sürdürdüğü ifade edildi. Mevcut tablo, Strategy’nin kurumsal hazine modelinin hem güçlü bir yönelim hem de artan finansman baskılarıyla birlikte ilerlediğini gösteriyor.