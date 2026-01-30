Kripto Para

Altın ve Gümüş Çöktü, Bitcoin ve Altcoin’ler Sarsıldı: Piyasalarda Son 24 Saatte Neler Oldu?

Özet

  • Altın ve gümüşteki sert satışlar, aşırı kaldıraçlı işlemlerin çözülmesiyle tetiklendi.
  • Kıymetli metallerden yayılan riskten kaçış eğilimi kripto paralarda büyük tasfiyelere yol açtı.
  • ETF'lerden olan çıkışlar ve hisse senedi piyasalarındaki zayıflık baskıyı daha da derinleştirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Küresel piyasalarda dün ve bugün yaşanan sert dalga önce altın ve gümüş fiyatlarında ardından kripto paralarda zincirleme bir satış baskısını tetikledi. Kıymetli metallerde tek günde yüzde 10’a yaklaşan değer kaybı trilyonlarca dolarlık pozisyonun erimesine yol açtı. Gelişmeler kısa sürede riskli varlıklara yayıldı ve Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında sert düşüşler görüldü. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar satışların en ağır faturasını ödeyen kesim oldu.

İçindekiler
1 Altın ve Gümüşte Tarihi Geri Çekilme
2 Satış Dalgası Kripto Para Piyasasına Nasıl Yansıdı?

Altın ve Gümüşte Tarihi Geri Çekilme

Altının onsu gün içinde 5.625 dolar seviyesinden 5.100 dolar civarına kadar gerilerken, gümüşün onsu 121 doların üzerinden 106 dolar bandına indi. Bu hareketle birlikte kıymetli metaller piyasasında yaklaşık 3.4 trilyon dolarlık teorik değer silindi. Söz konusu geri çekilme jeopolitik riskler ya da para politikası kaynaklı bir gelişmeye değil, yoğun kar alımına bağlandı.

Son bir yılda altının yaklaşık yüzde 90, gümüşün ise yüzde 270’in üzerinde yükselmiş olması piyasada ciddi bir birikmiş kazanç yarattı. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik gerilimler ve sanayi talebi fiyatları yukarı taşırken yükseliş sürecinde vadeli işlemlerde aşırı kaldıraç kullanımı dikkat çekti. 50 kata kadar çıkan pozisyonlar ilk geri çekilmede zorunlu tasfiyeleri beraberinde getirdi.

Tasfiyelerin devreye girmesiyle satışlar hız kazandı ve düşüş ivmesi kendi kendini besleyen bir yapıya dönüştü. Kısa sürede oluşan sert fiyat boşlukları piyasanın ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koydu.

Satış Dalgası Kripto Para Piyasasına Nasıl Yansıdı?

Kıymetli metallerdeki çözülme kripto paralarda da belirgin bir baskı yarattı. Bitcoin 89.000 dolar seviyelerinden 82.000 doların altına gerileyerek yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Ethereum, XRP, BNB, Solana ve Cardano gibi büyük ölçekli altcoin‘ler ise yüzde 6 ila 10 arasında düştü.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 1.68 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yaklaşık 267.000 yatırımcı pozisyonlarını kaybederken, tasfiyelerin yüzde 93’ünü long yönlü işlemler oluşturdu.

Aynı gün Bitcoin ETF’lerinden 817 milyon dolarlık net çıkış oldu. BlackRock, Fidelity ve Grayscale öncülüğündeki ETF’lerden sekiz gündür aralıksız çıkış olurken, yalnızca 26 Ocak’ta sınırlı bir giriş görüldü. Eş zamanlı olarak ABD hisse senetlerinde de sert satışlar dikkat çekti. Microsoft hisselerindeki çift haneli düşüş endekslerde yüz milyarlarca dolarlık değer kaybını beraberinde getirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)

Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Hyperliquid (HYPE) Yükselişindeki 10/10 Sırrı

Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

El Salvador’dan Sessiz Hamle: Bitcoin Ülkesi Altına Neden Döndü?

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Paraların da Beklediği Fed Yarışı Kızıştı: Yüzde 93’e Çıktı
Bir Sonraki Yazı Ripple’ın Efsane CTO’sundan XRP Hayallerine Soğuk Duş: Matematikle Gelen Net Yanıt
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?