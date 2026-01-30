Altın ve Gümüş Çöktü, Bitcoin ve Altcoin’ler Sarsıldı: Piyasalarda Son 24 Saatte Neler Oldu?

Küresel piyasalarda dün ve bugün yaşanan sert dalga önce altın ve gümüş fiyatlarında ardından kripto paralarda zincirleme bir satış baskısını tetikledi. Kıymetli metallerde tek günde yüzde 10’a yaklaşan değer kaybı trilyonlarca dolarlık pozisyonun erimesine yol açtı. Gelişmeler kısa sürede riskli varlıklara yayıldı ve Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında sert düşüşler görüldü. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar satışların en ağır faturasını ödeyen kesim oldu.

Altın ve Gümüşte Tarihi Geri Çekilme

Altının onsu gün içinde 5.625 dolar seviyesinden 5.100 dolar civarına kadar gerilerken, gümüşün onsu 121 doların üzerinden 106 dolar bandına indi. Bu hareketle birlikte kıymetli metaller piyasasında yaklaşık 3.4 trilyon dolarlık teorik değer silindi. Söz konusu geri çekilme jeopolitik riskler ya da para politikası kaynaklı bir gelişmeye değil, yoğun kar alımına bağlandı.

Son bir yılda altının yaklaşık yüzde 90, gümüşün ise yüzde 270’in üzerinde yükselmiş olması piyasada ciddi bir birikmiş kazanç yarattı. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik gerilimler ve sanayi talebi fiyatları yukarı taşırken yükseliş sürecinde vadeli işlemlerde aşırı kaldıraç kullanımı dikkat çekti. 50 kata kadar çıkan pozisyonlar ilk geri çekilmede zorunlu tasfiyeleri beraberinde getirdi.

Tasfiyelerin devreye girmesiyle satışlar hız kazandı ve düşüş ivmesi kendi kendini besleyen bir yapıya dönüştü. Kısa sürede oluşan sert fiyat boşlukları piyasanın ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koydu.

Satış Dalgası Kripto Para Piyasasına Nasıl Yansıdı?

Kıymetli metallerdeki çözülme kripto paralarda da belirgin bir baskı yarattı. Bitcoin 89.000 dolar seviyelerinden 82.000 doların altına gerileyerek yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Ethereum, XRP, BNB, Solana ve Cardano gibi büyük ölçekli altcoin‘ler ise yüzde 6 ila 10 arasında düştü.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 1.68 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yaklaşık 267.000 yatırımcı pozisyonlarını kaybederken, tasfiyelerin yüzde 93’ünü long yönlü işlemler oluşturdu.

Aynı gün Bitcoin ETF’lerinden 817 milyon dolarlık net çıkış oldu. BlackRock, Fidelity ve Grayscale öncülüğündeki ETF’lerden sekiz gündür aralıksız çıkış olurken, yalnızca 26 Ocak’ta sınırlı bir giriş görüldü. Eş zamanlı olarak ABD hisse senetlerinde de sert satışlar dikkat çekti. Microsoft hisselerindeki çift haneli düşüş endekslerde yüz milyarlarca dolarlık değer kaybını beraberinde getirdi.