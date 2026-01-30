Kripto Paraların da Beklediği Fed Yarışı Kızıştı: Yüzde 93’e Çıktı

Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki başkanı olma ihtimali tahmin piyasalarında kısa sürede zirveye çıktı. Polymarket ve Kalshi verileri eski Fed yöneticisinin bugün yapılması beklenen açıklama öncesinde Donald Trump’ın tercihi olarak öne çıktığını gösteriyor. Medyaya yansıyan hazırlık haberleri fiyatlamalardaki sert yükselişi tetiklerken, finans çevrelerinde para politikasının yönüne dair yeni bir tartışma başlattı. Gözler artık hem Beyaz Saray’dan gelecek duyuruya hem de piyasaların olası tepki kanallarına çevrilmiş durumda.

Tahmin Piyasalarında Warsh Rüzgarı

Gün içinde ilerleyen saatlerde Polymarket’te Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına aday gösterilme ihtimali yüzde 93 seviyesine kadar yükseldi. Aynı zaman diliminde Kalshi’de oluşan fiyatlama yüzde 94 ile benzer bir tablo çizdi. Günün erken saatlerinde yüzde 39 civarında seyreden olasılığın saatler içinde sıçrama yapması yatırımcıların kulis bilgilerine yüksek ağırlık verdiğini ortaya koydu.

Söz konusu ivme Trump yönetiminin Warsh ismi üzerinde yoğunlaştığına yönelik medya haberleriyle hız kazandı. CNBC’ye konuşan kaynaklar kısa listede Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller ve BlackRock’ın sabit getirili yatırımlardan sorumlu yöneticisi Rick Rieder’in de yer aldığını aktardı. Yine de tahmin piyasaları bu isimler arasından Warsh’ı açık ara öne çıkardı.

Tahmin platformlarının hızlı tepki verme kapasitesi piyasa algısının nasıl şekillendiğini net biçimde gösterdi. Söz konusu fiyatlamalar bağlayıcı bir karar anlamına gelmese de yatırımcı psikolojisini ve beklenti setlerini yönlendiren güçlü sinyaller üretti.

Para Politikası Duruşu ve Bitcoin Yaklaşımı

55 yaşındaki Kevin Warsh, 2006–2011 yılları arasında George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Fed Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. Stanford Hoover Enstitüsü’nde akademik çalışmalar yürüten Warsh, kamu görevinden önce Morgan Stanley’de üst düzey pozisyonlarda bulunmuş deneyimli bir isim olarak biliniyor. Geçmiş performansı kendisini enflasyonla mücadelede katı çizgiye yakın bir merkez bankacısı olarak konumlandırdı.

Ekonomist ve kripto para yatırımcısı Alex Krüger, Warsh’ın geçmişteki şahin duruşuna rağmen gerektiğinde agresif faiz indirimlerini savunabilmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Krüger’e göre Rieder ve Hassett riskli varlıklar açısından kısa vadede daha destekleyici seçenekler olarak öne çıkıyor. Wellington-Altus Private Wealth stratejisti James Thorne ise Warsh’ın piyasa güvenilirliği ile kural temelli politika yaklaşımını bir araya getirebileceğini savundu.

Warsh’ın kripto paralara bakışı da tartışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. 2018 yılında Wall Street Journal’da kaleme aldığı yazıda Bitcoin’i altına benzer biçimde sürdürülebilir bir değer saklama aracı olarak tanımlamıştı. Buna karşın Renaissance Macro Research, kariyeri boyunca şahin duruş sergileyen bir ismin son dönemdeki yumuşak mesajlarının konjonktürel olabileceği uyarısında bulundu ve Beyaz Saray’ın beklentileriyle Fed bağımsızlığı arasındaki dengeye işaret etti.