SEC’ten Kripto Para Piyasasını Şaşırtan Fren: Takvim Değişti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto paralara yönelik kapsamlı muafiyet planları kurum içindeki incelemelerin uzaması nedeniyle takvimden çıkarıldı. SEC Başkanı Paul Atkins’in açıklamalarına göre tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve merkeziyetsiz finans gibi alanları kapsaması beklenen düzenleyici çerçeve Ocak ayında gündeme gelmesine rağmen kısa vadede tamamlanmayacak. Sürecin yavaş ilerlemesinde piyasa dengelerine yönelik kaygılar ve Washington’daki yasal takvim belirleyici rol oynuyor. Gelişme, ABD finans merkezlerinde kripto oara inovasyonunun yönü açısından yakından izleniyor.

SEC’in Kripto Muafiyetlerinde Temkinli Tutumu

SEC Başkanı Paul Atkins, geniş kapsamlı kripto para inovasyon muafiyetlerinin Şubat ya da Mart ayı içinde açıklanmasının düşük ihtimal olduğunu net biçimde ifade etti. Kurumun, tokenleştirilmiş varlıklar ile DeFi protokollerini kapsayacak istisnaları ayrıntılı biçimde değerlendirdiği, düzenlemelerin sermaye piyasalarına olası etkilerinin dikkatle ölçüldüğü aktarıldı. İnceleme süreci yalnızca teknik detaylarla sınırlı kalmayacak. Piyasa istikrarı ve yatırımcı koruması da öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Washington kulislerinde konuşulanlara göre SEC, hızlı bir açıklamanın ileride geri adım gerektirecek sonuçlar doğurmasından kaçınmayı hedefliyor. Kripto para ekosisteminin geleneksel finansla kesiştiği noktalar, özellikle menkul kıymet tanımı ve takas altyapıları açısından hassas görülüyor. Bu nedenle düzenleyici çerçevenin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Atkins’in değerlendirmeleri ABD’de kripto para düzenlemelerinin yalnızca ajans kararlarıyla şekillenmediğini de gösteriyor. Senato gündemindeki kripto para yasaları SEC’in zamanlamasını dolaylı biçimde etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Wall Street’in Endişeleri ve Yasa Takvimi

Gecikme kararının arka planında Wall Street temsilcilerinin yoğun temasları dikkat çekiyor. JPMorgan, Citadel ve sektörün çatı kuruluşlarından SIFMA gibi aktörler yakın dönemde SEC ile görüşmeler gerçekleştirerek düzenlemelerin piyasa yapısına olası yansımalarını gündeme taşıdı. Büyük finans kurumları kripto para muafiyetlerinin likidite, risk yönetimi ve rekabet dengeleri üzerindeki etkilerine dair çekincelerini açıkça dile getirdi.

Bu temaslarda, özellikle tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin mevcut regülasyonlarla nasıl uyum sağlayacağı sorusu öne çıktı. Geleneksel finans oyuncuları, netlik sağlanmadan atılacak adımların piyasada belirsizlik yaratabileceği görüşünü savunuyor. SEC cephesinde ise bu geri bildirimlerin değerlendirme sürecine dahil edildiği belirtiliyor.

Öte yandan ABD Senatosu’nda bekleyen kripto para yasaları düzenleyici takvimin diğer önemli bileşenini oluşturuyor. Yasama sürecinde net bir tarih bulunmaması SEC’in kapsamlı muafiyetleri açıklamak için temkinli davranmasına yol açıyor. Kurum, yasal çerçeve ile çelişebilecek bir düzenleme yayınlamamak adına süreci zamana yaymayı tercih ediyor.