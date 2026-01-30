Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Radikal Karar: 16.384 ETH Sahaya İndi

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Foundation’ın önümüzdeki yıllara yönelik stratejisinde kontrollü bir mali sıkılaşma dönemine girildiğini açıkladı. Buterin, bu yaklaşımın hem Ethereum’un teknik yol haritasını hızlandırmayı hem de vakfın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedeflediğini belirtti. Açıklama, vakfın son beş yıllık perspektifi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Buterin ayrıca kişisel kaynaklarından önemli bir Ethereum varlığını, açık ve doğrulanabilir altyapı projelerine yönlendirdiğini duyurdu.

Ethereum Foundation’da Yeni Dönem: Sıkılaşma ve Hızlanan Yol Haritası

Ethereum Foundation, önümüzdeki beş yıl boyunca “ılımlı mali disiplin” olarak tanımlanan bir döneme giriyor. Vitalik Buterin’e göre bu yaklaşım, Ethereum’un performans ve ölçeklenebilirlik hedeflerini sekteye uğratmadan ilerlemesini mümkün kılacak. Vakıf, merkeziyetsizlikten, dayanıklılıktan ve uzun vadeli sürdürülebilirlikten ödün vermeden küresel bir hesaplama altyapısı olma iddiasını korumayı amaçlıyor.

Bu çerçevede vakfın temel önceliği, Ethereum’un çekirdek blokzincir katmanının geliştirilmesi olmaya devam edecek. Buterin, Ethereum’un “her yerde” olmasından ziyade, gerçekten ihtiyaç duyan bireyler için güvenilir bir altyapı sunmasının kritik olduğuna dikkat çekti. Özellikle kullanıcıların zincire kendi egemenlikleri, güvenlikleri ve gizlilikleriyle erişebilmesi, vakfın uzun vadeli misyonunun merkezinde yer alıyor.

Açıklamalarda, Ethereum’un yalnızca kurumsal talepler doğrultusunda şekillenen bir platforma dönüşmemesi gerektiği vurgulandı. Vakıf yönetimi, bireysel özgürlükleri ve baskısız iş birliğini mümkün kılan teknolojik temel üzerinde ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Vitalik Buterin’den 16.384 ETH’lik Stratejik Kaynak Aktarımı

Vitalik Buterin, mali disiplin sürecine kişisel katkı sağlamak amacıyla 16.384 ETH’yi kendi varlıklarından çektiğini duyurdu. Söz konusu kaynak, önümüzdeki yıllarda açık kaynaklı, güvenli ve doğrulanabilir tam yığın yazılım ve donanım projelerine aktarılacak. Odak noktası; bireysel egemenlik, mahremiyet ve güvenliği önceleyen altyapıların geliştirilmesi olacak.

Bu destek alanları arasında finans, iletişim, yönetişim sistemleri, blokzincir teknolojileri, işletim sistemleri ve güvenli donanımlar bulunuyor. Ayrıca kişisel ve kamusal sağlık alanlarını kapsayan biyoteknoloji çözümleri de bu vizyonun parçası olarak tanımlanıyor. Buterin, sıfır bilgi kanıtları, homomorfik şifreleme ve diferansiyel gizlilik gibi ileri kriptografik yaklaşımların, bu altyapının temel taşları olduğunu ifade etti.

Buterin aynı zamanda merkeziyetsiz ve güvenli staking modellerini araştırdığını, uzun vadede staking getirilerinin de benzer hedeflere yönlendirilebileceğini açıkladı. Ethereum’un, açık ve doğrulanabilir bir teknolojik ekosistemin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Buterin, teknik katmanın insan ve topluluk güvenliğini güçlendiren bir araç olarak tasarlanması gerektiğini belirtti.