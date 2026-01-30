CZ’den Kripto Topluluğuna Sert Uyarı: “Bu Durum Liderleri Susturuyor”

Kripto para dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), son dönemde sektörde artan toksik fiyat odaklı eleştiriler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda CZ, kripto yatırımcıları ve proje takipçilerinin, fiyat hareketleri üzerinden sektör liderlerini hedef almasının uzun vadede tüm ekosisteme zarar verdiğini savundu. Zhao’ya göre bu baskının en net örneklerinden biri, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in sosyal medyadaki görünürlüğünün belirgin şekilde azalması.

Fiyat Odaklı Eleştiriler ve FUD Tartışması

CZ, Vitalik Buterin’in X platformunda eskisi kadar aktif olmamasının basit bir tercih değil, sürekli fiyat eleştirilerinin yarattığı psikolojik baskının sonucu olduğunu öne sürdü. Ona göre bu durum sadece Buterin’i değil, Ethereum topluluğunu ve hatta genel kripto ekosistemini olumsuz etkiliyor. Zhao, sektör liderlerinin teknik vizyonlarını ve uzun vadeli fikirlerini paylaşmak yerine sessiz kalmaya zorlanmasının, kripto dünyasında bilgi akışını zayıflattığını düşünüyor.

CZ’nin bu çıkışı, Binance’e yönelik artan “FUD” saldırılarının tartışıldığı bir sohbet sırasında geldi. Zhao, Binance’in kuruluşundan bu yana benzer eleştirilerle karşı karşıya kaldığını ve bunun sektörde kronik bir sorun haline geldiğini belirtti. Bir kullanıcının, Bitcoin teorik olarak 1 milyon dolara ulaşsa bile en ufak geri çekilmede suçlanacak kişinin yine CZ olacağını söylemesi üzerine, Zhao bu durumu Vitalik Buterin örneğiyle ilişkilendirdi.

Zhao’ya göre yatırımcıların sadece kısa vadeli fiyatlara odaklanması, kripto projelerinin temel gelişmelerini ve teknolojik ilerlemelerini gölgede bırakıyor. Bu baskı, liderlerin kamuoyuna açık platformlarda daha temkinli davranmasına yol açıyor. CZ, yakın zamanda bir AMA etkinliği düzenleyerek Binance hakkındaki güncel endişeleri ele alacağını da duyurdu. Daha önce defalarca Bitcoin’in uzun vadede 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini söyleyen Zhao, bu tür fiyat hedeflerinin bile çoğu zaman yanlış anlaşıldığını savunuyor.

Binance’ten Piyasaya Güçlü Hamle: SAFU ve Bitcoin

Bu tartışmalar sürerken Binance cephesinden dikkat çekici bir başka haber daha geldi. Şirket, kullanıcı varlıklarını korumak amacıyla oluşturulan 1 milyar dolarlık Secure Asset Fund for Users (SAFU) fonunun tamamını stablecoin’lerden Bitcoin’e dönüştüreceğini açıkladı. Önümüzdeki 30 gün içinde tamamlanması planlanan bu adım, Bitcoin’in 82 bin dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından piyasaya güven aşılamayı hedefliyor.

Sonuç olarak CZ’nin açıklamaları, kripto piyasasında sıkça göz ardı edilen bir gerçeğe işaret ediyor: Sürekli fiyat baskısı, sektör liderlerinin açık iletişimini zayıflatıyor. Oysa kripto ekosisteminin olgunlaşması, kısa vadeli kazanç tartışmalarından çok, teknoloji, vizyon ve güven inşasına odaklanmayı gerektiriyor. Binance’in SAFU hamlesi ise bu vizyonun finansal taraftaki bir yansıması olarak okunabilir.