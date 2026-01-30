BINANCE

Binance’ten Güçlü Mesaj: SAFU Fonu 1 Milyar Dolarlık Bitcoin’e Dönüşüyor

Özet

  • Binance, SAFU fonundaki stablecoinleri tamamen Bitcoin’e dönüştürme kararı aldı.
  • Karar, Bitcoin fiyatında sert düşüş ve yüksek piyasa volatilite döneminde geldi.
  • Piyasalarda riskten kaçış eğilimi ve ETF çıkışları satış baskısını artırıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarının dalgalı seyrine rağmen Binance, sektöre olan uzun vadeli güvenini net bir adımla ortaya koydu. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu (SAFU) bünyesinde tutulan 1 milyar dolarlık stablecoin rezervini tamamen Bitcoin’e dönüştüreceğini açıkladı. Önümüzdeki 30 gün içinde tamamlanması planlanan bu dönüşüm, piyasalardaki belirsizliğe karşı sembolik olduğu kadar stratejik bir hamle olarak da yorumlanıyor.

İçindekiler
1 SAFU Fonunda Stratejik Dönüşüm
2 Piyasalarda Sert Satış Dalgası

SAFU Fonunda Stratejik Dönüşüm

Binance tarafından yayımlanan açık mektupta, bu kararın piyasa döngüleri ve belirsizlik dönemlerinde sektörü desteklemek amacıyla alındığı vurgulandı. 2018 yılında oluşturulan SAFU fonu, kullanıcıları olası siber saldırılar, teknik arızalar veya beklenmedik platform sorunlarına karşı korumayı amaçlıyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak stablecoin’lerden oluşan bu fonun tamamen bitcoin’e çevrilmesi, Binance’in BTC’nin uzun vadeli değerine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Borsa yönetimi, Bitcoin’in fiyat volatilitesi nedeniyle fonun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı da önlem aldığını belirtti. Buna göre SAFU fonu düzenli olarak denetlenecek ve piyasa değerine göre yeniden dengelenecek. Eğer bitcoin fiyatındaki düşüşler nedeniyle fonun toplam değeri 800 milyon doların altına gerilerse, Binance ek alımlarla fonu yeniden 1 milyar dolar seviyesine taşıyacak.

Piyasalarda Sert Satış Dalgası

Bu önemli karar, Bitcoin fiyatında sert bir düşüşün yaşandığı bir döneme denk geldi. Son 24 saat içinde Bitcoin yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 82 bin dolar seviyesine geriledi ve Kasım ayından bu yana en düşük noktasını gördü. Satış baskısının arkasında; yatırımcıların altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelmesi, ABD’nin yeni gümrük tarifeleriyle artan jeopolitik riskler, hisse senedi piyasalarında “riskten kaçış” eğilimi ve bitcoin ETF’lerinden devam eden çıkışlar bulunuyor.

Sadece Bitcoin değil, altcoin piyasası da bu dalgadan payını aldı. Ethereum yüzde 8’in üzerinde düşüşle 2.707 dolara, XRP yüzde 7,9 kayıpla 1,74 dolara gerilerken Solana yaklaşık yüzde 8 düşerek 113 dolar seviyelerine indi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,7 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi ve bunun büyük kısmını long işlemler oluşturdu.

Bu gelişmelere paralel olarak piyasada dikkat çeken bir başka haber ise ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden art arda gelen çıkışlar oldu. Özellikle kurumsal yatırımcıların kısa vadeli riskleri azaltma eğilimi, kripto piyasasındaki satış baskısını daha da artırdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Binance 10 Ekim 2025 Çöküşü Açıklaması, Suçlu Mu?

Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak

Binance Girişleri Bitcoin’in Yönüne İşaret Ederken Kripto Kahini Hedef Verdi

CZ’den Çarpıcı İddia: Aynı Tweetler, Yüzlerce Hesap

Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Parite Temizliği, 4 Altcoin Delist Oluyor

Binance Beklendiği Gibi Hisselere Açılıyor İlk Sırada Tesla Var

Binance’ten Likidite Odaklı Genişleme Adımı: 27 Ocak’ta Açılıyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Oylama Bitti ABD Hükümeti Tekrar Kapanmak Üzere, Kripto Paralar Düşüyor
Bir Sonraki Yazı CZ’den Kripto Topluluğuna Sert Uyarı: “Bu Durum Liderleri Susturuyor”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?