Binance’ten Güçlü Mesaj: SAFU Fonu 1 Milyar Dolarlık Bitcoin’e Dönüşüyor

Kripto para piyasalarının dalgalı seyrine rağmen Binance, sektöre olan uzun vadeli güvenini net bir adımla ortaya koydu. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu (SAFU) bünyesinde tutulan 1 milyar dolarlık stablecoin rezervini tamamen Bitcoin’e dönüştüreceğini açıkladı. Önümüzdeki 30 gün içinde tamamlanması planlanan bu dönüşüm, piyasalardaki belirsizliğe karşı sembolik olduğu kadar stratejik bir hamle olarak da yorumlanıyor.

SAFU Fonunda Stratejik Dönüşüm

Binance tarafından yayımlanan açık mektupta, bu kararın piyasa döngüleri ve belirsizlik dönemlerinde sektörü desteklemek amacıyla alındığı vurgulandı. 2018 yılında oluşturulan SAFU fonu, kullanıcıları olası siber saldırılar, teknik arızalar veya beklenmedik platform sorunlarına karşı korumayı amaçlıyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak stablecoin’lerden oluşan bu fonun tamamen bitcoin’e çevrilmesi, Binance’in BTC’nin uzun vadeli değerine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Borsa yönetimi, Bitcoin’in fiyat volatilitesi nedeniyle fonun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı da önlem aldığını belirtti. Buna göre SAFU fonu düzenli olarak denetlenecek ve piyasa değerine göre yeniden dengelenecek. Eğer bitcoin fiyatındaki düşüşler nedeniyle fonun toplam değeri 800 milyon doların altına gerilerse, Binance ek alımlarla fonu yeniden 1 milyar dolar seviyesine taşıyacak.

Piyasalarda Sert Satış Dalgası

Bu önemli karar, Bitcoin fiyatında sert bir düşüşün yaşandığı bir döneme denk geldi. Son 24 saat içinde Bitcoin yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 82 bin dolar seviyesine geriledi ve Kasım ayından bu yana en düşük noktasını gördü. Satış baskısının arkasında; yatırımcıların altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelmesi, ABD’nin yeni gümrük tarifeleriyle artan jeopolitik riskler, hisse senedi piyasalarında “riskten kaçış” eğilimi ve bitcoin ETF’lerinden devam eden çıkışlar bulunuyor.

Sadece Bitcoin değil, altcoin piyasası da bu dalgadan payını aldı. Ethereum yüzde 8’in üzerinde düşüşle 2.707 dolara, XRP yüzde 7,9 kayıpla 1,74 dolara gerilerken Solana yaklaşık yüzde 8 düşerek 113 dolar seviyelerine indi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,7 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi ve bunun büyük kısmını long işlemler oluşturdu.

Bu gelişmelere paralel olarak piyasada dikkat çeken bir başka haber ise ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden art arda gelen çıkışlar oldu. Özellikle kurumsal yatırımcıların kısa vadeli riskleri azaltma eğilimi, kripto piyasasındaki satış baskısını daha da artırdı.