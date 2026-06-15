Kripto piyasasından 440 milyar dolar silindi! Hyperliquid neden ters yöne gitti?

Son 30 günde kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 440 milyar dolar geriledi. Bu dönemde Bitcoin, yaklaşık 81 bin dolar seviyesinden 5 Haziran’da görülen 59 bin dolar dip noktasına indi. Altcoin piyasasının genel görünümünü izlemek için kullanılan TOTAL2 verisi de aynı zaman aralığında yaklaşık yüzde 14 düştü. Piyasadaki satış baskısı hızlanırken, birçok işlem platformunda kullanıcı sayısı ve hacim zayıfladı. Buna karşın Hyperliquid farklı bir tablo ortaya koydu.

Kullanıcı sayısı ve pazar payı büyüdü

Artemis verilerine göre, merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’in aylık aktif kullanıcı sayısı son beş haftada yüzde 21,8 artarak 8-14 Haziran haftasında 220,76 bine ulaştı. Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlem pazarında öne çıkan platformlardan biri olarak biliniyor.

Son beş haftada aktif kullanıcı sayısındaki artış ve işlem hacmindeki yükseliş, Hyperliquid’in piyasa genelindeki satış dalgasına rağmen güç kazandığını gösterdi.

Platformun büyümesi yalnızca kullanıcı sayısıyla sınırlı kalmadı. Hyperliquid’in sürekli vadeli işlem odaklı merkeziyetsiz borsa hacmindeki payı şu anda yüzde 56,31 seviyesinde bulunuyor. Yılın başında bu oran yaklaşık yüzde 23’tü. Bu da, zincir üstü sürekli vadeli işlemlerin yarısından fazlasının artık bu platformda gerçekleştiğine işaret ediyor.

Daha dikkat çekici veri ise platformun, merkezi borsalar da dahil edildiğinde toplam sürekli vadeli işlem hacminden rekor yüzde 7,6 pay alması oldu. Böylece Hyperliquid yalnızca merkeziyetsiz rakipleriyle arasını açmakla kalmadı, büyük merkezi platformlardan da hacim çekmeye başladı.

Büyümenin arkasındaki etkenler

Bu yükselişte iki temel unsur öne çıkıyor. İlki, yatırımcıların merkezi platformlardan ve rakip merkeziyetsiz borsalardan ayrılarak Hyperliquid’in zincir üstü emir defteri yapısına yönelmesi. İkinci unsur ise son dönemde artan oynaklık. Haziran ayındaki sert geri çekilme, sürekli vadeli işlem platformlarında işlem iştahını destekledi.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, klasik vadeli kontratlardan farklı olarak belirli bir vade sonu olmayan türev ürünleri ifade eder. Bu ürünlerde yatırımcılar, dayanak varlığın fiyat hareketine göre uzun veya kısa yönlü pozisyon alabilir.

Platformun yapısı da bu büyümeyi destekliyor. İşlem ücretlerinden elde edilen gelirlerin HYPE geri alımlarına yönlendirildiği, bunun da arzı sıkılaştırarak işlem etkinliği arttıkça tokenı desteklediği aktarılıyor. Kullanım arttıkça bu döngünün daha da güçlendiği belirtiliyor.

HIP-3 ve yeni piyasa yapısı

Hyperliquid ekosistemindeki bir diğer unsur HIP-3 oldu. Bu yapı sayesinde dış ekipler, platformun altyapısını kullanarak kendi sürekli vadeli işlem piyasalarını kurabiliyor. Böylece ana ekibin her pazarı tek tek oluşturmasına gerek kalmadan işlem seçenekleri genişliyor. Piyasa sayısındaki artışın da kullanıcı trafiğini beslediği değerlendiriliyor.

Makro cephede dikkatler risk iştahında

Haberde öne çıkan bir diğer başlık ise daha geniş makro görünüm oldu. 14 Haziran’da ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığı, imzanın 19 Haziran’da İsviçre’de atılmasının planlandığı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının beklendiği aktarıldı. Haftalardır piyasalar üzerinde baskı kuran enerji kaynaklı endişelerin bu gelişmeyle hafifleyebileceği ifade ediliyor.

Böyle bir normalleşmenin, kripto piyasasına daha geniş katılımı geri getirebilecek bir risk alma katalizörü olabileceği değerlendiriliyor. Satış döneminde büyüyen Hyperliquid’in, piyasalarda iştahın yeniden arttığı bir ortamda aynı ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği ise önümüzdeki dönemin temel sınavı olarak görülüyor.