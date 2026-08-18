Bitcoin 64 bin doların üstüne çıktı, yön arayışı sürüyor

Bitcoin, 17 Ağustos’ta yaklaşık %2 yükselerek 64 bin doların üzerine çıktı. Alıcıların 63 bin 300 dolar bölgesini savunması, kısa vadeli görünümü destekledi. Buna karşın günlük ivmenin zayıf seyretmesi ve oynaklığın tarihi olarak düşük düzeylerde kalması, piyasadaki bir sonraki büyük hareketin yönünü netleştirmedi.

63 bin 300 dolar seviyesi öne çıktı

Analist Michael van de Poppe, 63 bin 300 dolar çevresindeki tepkinin yeni bir yükseliş açısından kritik olduğunu belirtiyor. Van de Poppe’ye göre Bitcoin bu seviyeyi test ettikten sonra hızlı biçimde alım gördü ve bu tablo kısa vadede yapının korunduğuna işaret etti.

Michael van de Poppe, 63 bin 300 dolar bölgesinin test edilip hızla alımla karşılanmasını olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor; aynı alanın yeniden görülmesinin ise zayıflığa işaret edebileceğini vurguluyor.

Van de Poppe, mevcut toparlanmanın korunması halinde fiyatın 65 bin dolara doğru ilerleyebileceğini düşünüyor. Buna karşılık 63 bin 300 doların yeniden gündeme gelmesi, alım iştahının zayıfladığına dair bir sinyal verebilir.

Glassnode oynaklıkta sıra dışı tabloya dikkat çekti

Zincir üstü veri şirketi Glassnode’un kurucu ortaklarından Rafael Schultze-Kraft, Bitcoin’de örtük oynaklığın tarihsel dağılımın en düşük %2’lik dilimine gerilediğini söyledi. Örtük oynaklık, opsiyon piyasasında yatırımcıların gelecekte beklediği fiyat hareketini yansıtır; ancak yön konusunda tek başına yukarı ya da aşağı sinyal üretmez. Glassnode, blokzincir ve piyasa verileri üzerinden analiz üreten bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Örtük oynaklık, opsiyon fiyatlarına yansıyan beklenen dalgalanmayı gösterir. Gerçekleşen oynaklık ise yakın dönemde fiyatın fiilen ne kadar hareket ettiğini ölçer.

Schultze-Kraft, buna rağmen örtük oynaklığın halen gerçekleşen oynaklığın yaklaşık 1,5 katı seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Bu fark, son dönemde dar bantta işlem gören Bitcoin için opsiyon piyasasında gelecekteki dalgalanmaya halen kayda değer bir prim ödendiğine işaret ediyor.

Rafael Schultze-Kraft, düşük örtük oynaklığın tek başına ucuz opsiyon anlamına gelmediğini, çünkü gerçekleşen oynaklığın daha da sert gerilediğini ve göreli primin yüksek kaldığını vurguluyor.

Glassnode’un “oynaklık tuzağı” olarak tanımladığı göstergenin 100 üzerinden 91’e çıkması, son üç buçuk yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine işaret etti. Geçmişte benzer sıkışma dönemlerinin sert fiyat hareketlerinden önce görüldüğü bilinse de mevcut veriler bu hareketin yönü konusunda üstünlük kuran bir taraf göstermiyor.

Kısa vadede 62 bin 200 ile 64 bin 700 dolar aralığı izleniyor

Bitcoin, temmuz sonundan bu yana büyük ölçüde 62 bin dolar ile 65 bin dolar arasında dalgalanıyor. Aralık dışına taşan bazı kısa süreli hareketler görülse de bunlar kalıcı bir kırılmaya dönüşmedi.

CoinGlass’ın haftalık tasfiye ısı haritası, mevcut fiyatın hem üstünde hem altında yoğun kaldıraçlı pozisyon birikimi bulunduğunu gösteriyor. En yakın güçlü üst bölge 64 bin dolar civarında yer alırken, daha büyük bir yoğunlaşma 64 bin 700 dolar çevresinde görülüyor. Aşağı yönde ise likidite alanları 62 bin 700 ve 62 bin 200 dolar seviyelerinde öne çıkıyor.

Bölge Seviye Olası etki Direnç 64 bin dolar Yakın vadeli üst baskı alanı Direnç 64 bin 700 dolar Daha yoğun likidite ve olası sıkışma bölgesi Destek 62 bin 700 dolar Aşağı yönlü ilk likidite alanı Destek 62 bin 200 dolar Kısa vadede izlenen alt sınır

Fiyatın 64 bin ve 64 bin 700 dolar bölgelerini aşması durumunda kısa pozisyonların kapanmasıyla talep artabilir ve 65 bin dolara doğru bir hareket görülebilir. Buna karşılık mevcut seviyelerden gelecek bir red, 62 bin 700 ve 62 bin 200 dolar bölgelerine doğru geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Bu kümeler olası işlem yoğunluğunu gösterse de tek başına yukarı ya da aşağı kırılımı doğrulamıyor.