🚨 Fidelity yöneticisi, hızlı sermayenin kripto ve altından çıkarak yarı iletken hisselerine yöneldiğini açıkladı.

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, yüksek risk iştahıyla hareket eden spekülatif sermayenin hem kripto varlıklardan hem de değerli metallerden hızla çıktığını, yatırımcıların ağırlığı yarı iletken hisselerine kaydırdığını söyledi. Timmer’a göre bu yön değişimi, alternatif değer saklama araçlarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Spekülatif para akışı yön değiştirdi

Timmer, spekülatif ilginin önce Bitcoin’de yoğunlaştığını, ardından altına yöneldiğini belirtti. Bu sürecin, özellikle altında neredeyse dik bir yükselişi tetiklediğini kaydeden Timmer, kısa vadeli sermayenin artık metalleri büyük ölçüde geride bırakarak teknoloji sektörüne geçtiğini ifade etti. Fidelity Investments, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve makro görünüm ile piyasa akışları üzerine yayımladığı değerlendirmeler yakından izleniyor.

Küresel M2 büyümesi zirvedeki %12 seviyesinden %7’ye yavaşlarken altının zayıflaması anlaşılır görünüyor, ancak altındaki geri çekilme M2’deki bu sınırlı yavaşlamaya kıyasla daha sert kaldı.

Timmer’in değerlendirmesine göre altın uzun süre reel faiz modeline göre fiyatlanıyordu. Bu yaklaşımda altın, reel faiz getirileriyle ters yönde hareket etme eğilimi gösteriyordu. Ancak paylaşılan veriler, bu ilişkinin artık önceki kadar belirgin olmadığını ortaya koyuyor.

Altında likidite etkisi öne çıktı

2022’nin başında bu modelin bozulduğunu belirten Timmer, altının giderek küresel likiditeyi yansıtan bir varlık haline geldiğini söyledi. Fidelity verilerine göre yükselişin ana itici gücü, küresel para arzı M2’deki artış oldu. M2 büyümesi 2026’nın başında yıllık bazda %12’ye ulaşırken, altın da $5.595 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Mini sözlük: M2, dolaşımdaki nakit para, vadesiz mevduat ve kolayca paraya çevrilebilen benzer araçları kapsayan geniş para arzı göstergesidir. Piyasalarda likidite eğilimini izlemek için sık kullanılır.

Küresel M2 büyümesinin zirvedeki %12 seviyesinden %7’ye gerilemesiyle birlikte altın da sert düştü ve $3.959 seviyesine kadar indi. Timmer, bu satışın piyasanın verdiği aşırı bir tepki olabileceğini savunuyor.

Gösterge Önce Son durum Küresel M2 büyümesi %12 %7 Altın fiyatı $5.595 zirve $3.959 dip Dolar Endeksi Önemli direnç altında 101.8

Dolar güçlenirken Bitcoin baskı altında kaldı

Aynı dönemde piyasa, ABD Merkez Bankasının son faiz indirimlerinden geri adım atabileceğini fiyatlamaya başladı. Bu beklenti, ABD dolarında belirgin bir güçlenmeyi destekledi. Timmer, merkez bankalarının yeniden sıkı duruşa yönelmesiyle birlikte doların uzun süren yatay tabanın ardından net bir kırılım sergilediğini vurguladı.

Dolar Endeksi 101.8 seviyesine yükseldi ve önemli bir direnç bölgesi geride kaldı.

Doların güç kazanması ve finansal koşulların sıkılaşması, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Timmer’e göre bu tablo Bitcoin dahil olmak üzere daha oynak piyasa araçları için elverişli görünmüyor.

Bitcoin ise $60.000 eşiğinin üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Spekülatif sermayenin teknoloji hisselerine yönelmesi, kripto piyasasında kısa vadeli talebin zayıflamasına yol açarken, güçlü dolar ve daha sıkı para koşulları da bu baskıyı artırıyor.