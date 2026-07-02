📌 IMF, tokenizasyonun finansal piyasaların işleyişini kökten değiştirebileceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu, tokenizasyonun finansal piyasaların işleyişini temelden dönüştürebileceğini açıkladı. Kurum, blokzincir tabanlı altyapının giderek ana akım finans sistemine yaklaştığını vurgularken, bu dönüşümün yalnızca kripto varlık alanıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekti.

IMF’den tokenizasyon vurgusu

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü ve finansal danışmanı Tobias Adrian, perşembe günü yayımlanan değerlendirmesinde tokenizasyonun niş bir yenilik olmanın ötesine geçtiğini söyledi. Adrian, varlıkların, mutabakat süreçlerinin ve kayıt sistemlerinin ortak bir defter üzerinde bir araya getirilmesinin, bugün günler sürebilen takas süreçlerini neredeyse anlık işlemlere indirebileceğini belirtti.

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü Tobias Adrian, tokenizasyonun yalnızca sınırlı bir teknoloji denemesi olmadığını, finansal piyasalarda takas ve kayıt süreçlerini kökten hızlandırma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.

Tokenizasyon, menkul kıymetler, mevduat ya da diğer finansal varlıkların dijital tokenlar halinde temsil edilmesini ifade ediyor. Bu yapı, sahiplik devri ve ödeme süreçlerinin aynı altyapıda yürütülmesini amaçlıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir varlığın dijital bir kayıt ya da token biçiminde temsil edilmesidir. Dağıtık defter ise işlemlerin tek bir kurum yerine birden fazla katılımcı tarafından ortak şekilde kaydedildiği dijital altyapıyı tanımlar.

Riskler altyapıya kayabilir

Adrian, bu dönüşümün riskleri geleneksel finansal aracı kurumlardan alıp doğrudan altyapıya taşıyabileceği uyarısında bulundu. Akıllı sözleşmeler, dağıtık defter sistemleri ve hizmet sağlayıcıların bu yeni yapıda kritik rol üstleneceğini belirten Adrian, ortak standartlar ve uyumlu düzenlemeler olmadan tokenize piyasaların birbiriyle uyumsuz platformlara bölünebileceğini kaydetti.

IMF, bu parçalanmanın yeni sistemik risk alanları yaratabileceğini düşünüyor. Kurum, takas varlıklarının niteliği, yönetişim yapısı, platformlar arası birlikte çalışabilirlik ve merkez bankalarının rolü gibi başlıklarda alınacak kararların belirleyici olacağını ifade etti.

Tobias Adrian, politika yapıcıların tokenize piyasaların nasıl şekilleneceğini belirlemek için dar bir zaman aralığına sahip olduğunu, bugünkü tercihlerin verimlilik ile sistemik risk arasındaki dengeyi etkileyeceğini ortaya koyuyor.

Finans kuruluşları hazırlıklarını hızlandırdı

Değerlendirme, geleneksel finans kuruluşlarının tokenizasyon alanındaki çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Ortakları arasında JPMorgan Chase, Bank of America ve Barclays bulunan The Clearing House’un, mevduatları düzenlenmiş bankacılık sistemi içinde tutarken daha hızlı ve programlanabilir ödemeleri desteklemek amacıyla 2027’nin başında tokenize mevduat ağı kurmayı planladığı aktarıldı.

PwC’nin son araştırması da tokenizasyonun ödeme mutabakatı ve varlık sahipliğinin devri gibi alanlarda uzun süredir devam eden verimsizlikleri azaltabileceğine işaret etti. Moody’s mayıs ayında yayımladığı raporda, geleneksel finans kurumlarının tokenize finansa geçiş için aktif hazırlık yürüttüğünü ortaya koydu.

Kurum Öne çıkan değerlendirme IMF Tokenizasyonun piyasaları dönüştürebileceğini, ancak yeni altyapı riskleri doğurabileceğini belirtti PwC Geleneksel finansta ödeme ve sahiplik devri kaynaklı verimsizliklerin azaltılabileceğini ortaya koydu Moody’s Finans kuruluşlarının tokenize finansa geçiş için hazırlık yaptığını gösterdi

ABD’de düzenleyici çerçeve netleşiyor

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, tokenize varlıklara mevcut menkul kıymetler hukukunun nasıl uygulanacağını netleştirmeye dönük adımlar attı. Kurum, bu alan için tamamen ayrı bir düzenleme seti kurmak yerine mevcut çerçevenin uygulanmasına odaklanıyor.

Komisyon ayrıca, daha uzun vadeli düzenleme modeli hazırlanırken piyasa katılımcılarının tokenize menkul kıymetler için blokzincir tabanlı işlem platformlarını test etmesine imkan verebilecek bir inovasyon muafiyetini değerlendirdiğinin işaretini verdi.