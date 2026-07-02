BlackRock destekli Securitize hisseleri NYSE’deki ilk gününde %8’in üzerinde yükseldi

BlackRock destekli tokenizasyon şirketi Securitize, New York Borsası’ndaki ilk işlem gününde %8’in üzerinde değer kazandı. SECZ koduyla işlem gören şirketin hisseleri 12,75 dolara kadar yükseldi. Securitize, halka arz sürecini Cantor Fitzgerald destekli bir özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşerek tamamladı.

Hisseler borsada ve blokzincirde aynı anda işlem görüyor

Şirketin hisseleri perşembe günü New York Borsası’nda işlem görmeye başlarken, SECZ’nin tokenlaştırılmış sürümü de aynı gün blokzincir üzerinde kullanıma açıldı. Securitize, Solana ve Avalanche ağlarında toplam 266 milyon dolarlık tokenlaştırılmış hisse ihraç edildiğini açıkladı. Şirket, bu büyüklüğün SECZ’yi dünyanın en büyük tokenlaştırılmış hissesi konumuna taşıdığını savunuyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil veya fon payı gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Avalanche ve Solana ise uygulama ve dijital varlık işlemleri için kullanılan katman 1 blokzincir ağlarıdır.

Odak noktamız değişmedi: Sermaye piyasalarının yeni nesli için düzenlemelere uygun altyapı kuruyoruz.

Securitize, 2017’de kurulan ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesine odaklanan bir şirket olarak biliniyor. Şirket, tokenlaştırılmış SECZ hisselerine uygun yatırımcıların kendi düzenlemeye tabi platformu üzerinden erişebileceğini belirtti.

Başlık Detay İşlem kodu SECZ İlk gün fiyatı 12,75 dolar Gün içi performans %8’in üzerinde artış Tokenlaştırılmış hisse değeri 266 milyon dolar Başlangıç ağları Solana ve Avalanche

Yönetim, tokenizasyonu sermaye piyasaları için model olarak görüyor

Securitize Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Carlos Domingo, şirketin halka açık kendi hissesini ilk günden blokzincire taşımasının, uzun süredir savundukları yaklaşımın güçlü bir doğrulaması olduğunu söyledi. Domingo, bu adımın yalnızca şirket için bir dönüm noktası olmadığını, tokenizasyon yoluyla hissedar deneyimini daha verimli ve daha şeffaf hale getirmek isteyen halka açık şirketler için de bir model sunduğunu ifade etti.

Carlos Domingo, SECZ’nin blokzincire taşınmasının, tokenizasyonla hissedarlar için daha verimli, şeffaf ve işlevsel bir sahiplik deneyimi kurmak isteyen halka açık şirketlere örnek oluşturduğunu vurguladı.

DeFi ve aracısız yapı vurgusu öne çıktı

Şirket Başkanı Brett Redfearn ise tokenizasyonun yalnızca Wall Street kurumlarına alan açan bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyor. Nisan ayında Securitize’a katılan Redfearn, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda işlem ve piyasalar direktörü olarak görev yapmıştı. Redfearn, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınmasının bireysel yatırımcılara da doğrudan fayda sağlayabileceğini savunuyor.

Redfearn’e göre yatırımcıların varlıkları üzerindeki kontrolünü koruması ve aracıların etkisinin azalması, özellikle merkeziyetsiz borç verme gibi alanlarda yeni kullanım imkanları yaratabilir. Geleneksel hisse ödünç verme iş modelinin ciddi biçimde dönüşebileceğini söyleyen Redfearn, aracısız yapının bu alanda önemli fırsatlar doğurabileceğine işaret etti.

Yönetilen varlıklar 4 milyar doları aştı

Securitize, haziran ayı itibarıyla 4 milyar doların üzerinde varlığı yönettiğini açıkladı. Şirketin hem geleneksel borsada hem de blokzincir üzerinde eş zamanlı işlem gören hisse yapısı, tokenizasyon pazarında kurumsal ölçekte yeni bir örnek olarak öne çıkıyor.