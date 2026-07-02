🚨 Robinhood, tokenleştirilmiş hisse senetlerinde 7 gün 24 saat işlemi başlattı.

Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, kripto varlıkların bir sonraki büyüme evresinde odağın spekülatif tokenlardan çok gerçek dünya varlıklarına kayacağını söyledi. Şirketin uygun kullanıcılar için başlattığı Stock Tokens ürünü, tokenleştirilmiş hisse senetlerinin günün her saati alım satımına imkan tanıyor ve Robinhood’un zincir üstü finans stratejisini genişletiyor.

Gerçek dünya varlıkları öne çıkıyor

Tenev, gerçek dünya varlıklarının kripto piyasasının geleceğinde belirleyici olacağını savundu. Ona göre bir tokenın finansal sistem içinde üretken bir rol üstlenebilmesi için yalnızca işlem görmesi yetmiyor, aynı zamanda altında somut bir kullanım alanı bulunması gerekiyor. Bu nedenle Robinhood, tokenleştirilmiş finans ürünlerini mevcut piyasa varlıklarıyla ilişkilendirmeyi hedefliyor.

Vlad Tenev, kriptonun geleceğinin gerçek dünya varlıklarında olduğunu, kullanım değeri taşımayan tokenların ise üretken bir finansal araç haline gelmekte zorlandığını vurguluyor.

Robinhood, bireysel yatırımcılara yönelik komisyonsuz işlem uygulaması olarak tanınıyor. Son dönemde şirket, kripto ve zincir üstü finans alanındaki faaliyetlerini büyüterek tokenleştirilmiş varlıklar tarafında da daha görünür hale geldi.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların blokzincir üzerinde token biçiminde temsil edilmesini ifade eder. Tokenleştirme ise bu varlıkların dijital olarak alım satıma, teminat kullanımına veya farklı finansal uygulamalara uygun hale getirilmesi anlamına gelir.

Yeni ürün, daha geniş zincir üstü finans planının parçası

Çarşamba günü devreye alınan Stock Tokens hizmeti, uygun kullanıcılara tokenleştirilmiş hisselerde 7 gün 24 saat işlem olanağı sunuyor. Şirket, bu yapıyı ileride borç verme havuzları ve teminat kullanımı gibi alanlarla birleştirmeyi planlıyor. Böylece tokenleştirilmiş hisselerin yalnızca alım satım için değil, daha geniş bir finansal işlev için de kullanılmasının önü açılabilir.

Tenev, geleneksel finans altyapısında çalışan ürünlerin zaman içinde zincir üstüne taşınacağını dile getirdi. Bu yaklaşım, Robinhood’un tokenleştirmeyi kripto ile klasik piyasalar arasında bir köprü olarak gördüğüne işaret ediyor.

Tenev, finansal piyasaların altyapısının giderek kripto ile iç içe geçtiğini, geleneksel hatlar üzerinde çalışan pek çok ürünün zamanla zincir üstüne geçeceğini söylüyor.

Piyasa baskısı sürerken strateji değişmiyor

Bitcoin perşembe sabahı 61.601,41 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlık, yıl başından bu yana %30 geriledi. Daha geniş kripto piyasasında bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık değer kaybı yaşanırken Robinhood, büyüme için daha güçlü alanın gerçek dünya varlıkları olduğunu düşünüyor.

Başlık Veri Bitcoin fiyatı 61.601,41 dolar Bitcoin yıl içi değişim %30 düşüş Kripto piyasası değer kaybı Yaklaşık 1 trilyon dolar

Tenev, mevcut baskıya rağmen Bitcoin’in önemini yitirmeyeceğini düşünüyor. Bununla birlikte, kripto piyasasının yeni aşamasında yalnızca büyük dijital varlıkların yeterli olmayacağını, daha geniş kullanım alanına sahip ürünlerin öne çıkacağını belirtiyor.

DeFi bağlantısı ve özel şirketlere erişim arayışı

Robinhood, tokenleştirilmiş hisselerin borç verme havuzlarında kullanılmasını ve kullanıcıların bu varlıkları teminat olarak değerlendirebilmesini hedefliyor. Bu yapı, gerçek dünya varlıklarını daha geniş merkeziyetsiz finans sistemleriyle bir araya getirebilir ve tokenleştirilmiş ürünlerin piyasa faaliyetlerini destekleme kapasitesini artırabilir.

Şirket ayrıca OpenAI gibi özel şirketlere dolaylı erişim sağlayabilecek modelleri de inceliyor. Bu adım, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının halka açık hisselerin ötesine taşınabileceğini gösteriyor. Wall Street kurumları ve ödeme şirketlerinin blokzincir tabanlı sistemleri test etmeye başlaması da bu yönelimi destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.