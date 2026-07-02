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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 62 bin doları aştı! Piyasa şimdi hangi sinyalleri izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, ABD istihdam verisinin ardından 62 bin doların üzerine çıktı ve $BTC’de hareket hızlandı.
  • 📉 Haziran tarım dışı istihdamı 57 bin geldi, beklenti 114 bin seviyesindeydi.
  • 💥 Kripto piyasasında son 24 saatte yaklaşık 450 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.
  • 🗓️ Bazı analistler temmuzda rahatlama rallisi beklerken ağustos için daha temkinli bir tablo çizdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, Wall Street açılışı sırasında 62 bin doların üzerine çıkarak kripto piyasasında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Bitstamp verilerinde BTC/USD paritesi gün içinde 62.137 dolara kadar yükselirken, günlük artış yaklaşık yüzde 4 oldu. Hareketin ardından altcoinlerde de benzer bir toparlanma görüldü.

İçindekiler
1 ABD istihdam verisi riskli varlıklara destek verdi
2 Piyasada orta vadeli iyimserlik güç kazandı
3 Kısa pozisyonlarda sert tasfiye yaşandı

ABD istihdam verisi riskli varlıklara destek verdi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre haziranda tarım dışı istihdam 57 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 114 bin seviyesindeydi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı. İşsiz sayısı 7,1 milyon oldu ve aylık bazda belirgin bir değişim görülmedi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde kaldığını, işsiz sayısının ise 7,1 milyon olarak fazla değişmediğini açıkladı.

Beklentinin altında kalan istihdam artışı, ABD ekonomisinde talebin ve iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret eden bir veri olarak değerlendirildi. Bu tablo, ABD Merkez Bankasının ilerleyen dönemde daha gevşek bir para politikası izleyebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Böyle bir ihtimal de Bitcoin gibi risk iştahına duyarlı varlıkları destekledi.

The Kobeissi Letter, mayıs ayına ait istihdam verisinin de 43 bin aşağı yönlü revize edildiğine dikkat çekti. Arka arkaya gelen zayıf veriler, yatırımcıların enflasyon baskısının hafifleyebileceği yönündeki beklentilerini artırdı.

Piyasada orta vadeli iyimserlik güç kazandı

Kripto analisti Michaël van de Poppe, enflasyon beklentilerindeki gerileme ile iş gücü verilerindeki zayıflamanın piyasanın yönü açısından güçlü sinyaller verdiğini savundu. Van de Poppe, kripto piyasasında özellikle orta vadeye dönük görünümün daha olumlu hale geldiğini belirtti. Van de Poppe, makro gelişmeleri sıkça kripto piyasasıyla birlikte değerlendiren analistler arasında yer alıyor.

Michaël van de Poppe, enflasyon beklentilerinin gerilediğini ve iş gücü verilerindeki değişimin piyasa yönüne dair güçlü kamusal sinyaller ürettiğini söyledi.

Vadeli işlem tarafında da alıcıların daha kararlı davrandığı görüldü. Piyasa yorumcusu Exitpump, Binance sürekli vadeli işlemler emir defterinde büyük satış emirlerinin aşılmasının güç işareti sayılabileceğini, alım tarafında ise agresif yatırımcıları destekleyen tekliflerin bulunduğunu aktardı.

Kısa pozisyonlarda sert tasfiye yaşandı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında yaklaşık 450 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu gelişme, fiyat yükselişinin yalnızca spot alımlarla değil, düşüş yönünde açılmış işlemlerin kapanmasıyla da ivme kazandığını gösterdi.

Rekt Capital, temmuz ayı için beklenen toparlanma hareketinin başladığını savundu. Analist, buna karşın ağustos ayında düşüş eğiliminin yeniden güç kazanabileceğini düşünüyor. Değerlendirmesinde 21 aylık ve 50 aylık üstel hareketli ortalamalara işaret eden analist, mevcut yapının 2022 ayı piyasasıyla bazı benzerlikler taşıdığını vurguladı.

Rekt Capital, Bitcoin’in bu toparlanma sürecinde 50 aylık üstel hareketli ortalamayı yeniden direnç haline getirmesi durumunda, zaman içinde ek bir düşüş ivmesinin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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