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Artık Vakti Geliyor! 11 Mayıs’ta Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralara Dikkat!

Özet

  • Bugün 15:30'da ÜFE verisi açıklanacak. Yıllık beklenti yüzde 2,4'tür.
  • Fed önümüzdeki toplantıda faiz artırımı yapmayabilir.
  • Bitcoin fiyatının 25.200 dolara kadar düşme riski bulunuyor.
01:27
11 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları yılın ilk 4 ayında yeni zirveler görürken Mayıs ayı kripto paralar için iyi başlamadı. Çok fazla sorun var ve bunların başında sığ likidite geliyor. Fed artık dönüm noktasına yaklaşıyor ve gelen veriler yatırımcılara önemli bir sinyal gönderiyor. Bugün gelecek verilerin ardından kripto paralar hareketlenebilir.

Fed Faiz İndirecek Mi?

Enflasyon, Federal Rezerv’in %2’lik hedef aralığının inatçı bir şekilde üzerinde kalmaya devam etse de, istikrarlı düşüş devam ediyor. Bu da Fed‘in faiz artırımlarının etkisini gösterdiğini ve daha fazla faiz artırımının gerekli olmayabileceğini gösteriyor. FedWatch Tool‘un güncel öngörüsü faizlerin Haziran toplantısında artırılmayacağı yönünde. Daha da önemlisi yılın geri kalanında indirim bekleniyor.

Fed üyeleri ve Başkan Powell indirim yok dese de enflasyon artık faizlerin altına indi. Bu da önemli eşiğin geçildiğini gösteriyor. Yılsonu enflasyon beklentisinin %3,5 olduğunu da düşünürsek mevcut faiz oranı %2 hedefine ulaşmak için abartılı olabilir. Bu da indirimleri beraberinde getirmelidir.

11 Mayıs Kripto Paralar

Bugün 15:30’da Üretici Enflasyonu açıklanacak ve bu verinin de düşük gelmesi kritik önem arz ediyor. Tüketici enflasyonunu direkt olarak etkileyen bu veri onun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilir. İlerleyen saatlerde Çekirdek ÜFE’nin aylıkta 0,2% gelmesi bekleniyor. Yıllıkta ise %4,3 hedefleniyor. Yıllık ÜFE beklentisi ise önceki açıklanan %2,7’nin altında %2,4 olarak bekleniyor.

Saat 15:30’da İşsizlik Haklarından Başvuru rakamları da gelecek. Yani bugün de kripto paralarda volatilite görme ihtimalimiz yüksek.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin 7 Mayıs’ta hareketli ortalamaların altına indi ve 8 Mayıs’ta simetrik üçgen formasyonunun destek çizgisine kadar geriledi. Boğalar bu seviyeyi güçlü bir şekilde savunmaya çalışıyor ancak toparlanma daha yüksek seviyelerde zorluklarla karşılaşabilir.

Ayılar, hareketli ortalamalar ile direnç çizgisi arasındaki bölgeyi agresif bir şekilde savunmaya çalışacak. Fiyat düşer ve destek hattının altına inerse 25.200 dolara doğru bir düşüş görebiliriz. Bu göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye çünkü eğer kırılırsa, satışlar yoğunlaşabilir ve BTC fiyatı psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolar eşiğine Mart ayında yaptığı gibi düşebilir.

Direnç üstü kapanışlarsa 30.000 ve 32.400 dolar seviyelerini gündem getirecek.

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