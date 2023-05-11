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İnternet değişiyor ve kesinlikle geçmiştekinden daha hızlı biçimde gelişiyor. Yapay zeka bu gelişimde ufak bir bölümü temsil ediyor. Kripto para yatırımcıları henüz metaverse, Web3 nasıl bir gelecek inşa edecek bunun üstüne düşünürken Kasım ayında OpenAI bombayı ortaya bıraktı. Yaptığı şey heyecan vericiydi ancak şimdi endişe veriyor.

Yapay Zeka Gelişimini Duraklatın

OpenAI CEO’su Sam Altman, ABD’deki yapay zeka (AI) düzenlemelerini tartışmak üzere 16 Mayıs’ta gözetim konulu bir oturumda ilk kez Kongre önüne çıkacak. Ayrıca IBM’in güven ve gizlilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Christina Montgomery ve NYU profesörü Gary Marcus da ifade verecek.

Kripto para yatırımcıları bu ifadelere alışkın. Son 2 yılda o kadar çok olay yaşadık ki artık yatırımcılar PMI verilerinden Kongre oturumlarına kadar yüzlerce farklı konuda bilgi sahibi. Bu duruşmalar iki zıt fikrin neden endişeli olduğunu açıkladığı alanlardır. OpenAI CEO’su yapay zekanın gelişiminin duraklatılması konusunda çağrıda bulunan IBM yöneticisi ile birlikte fikirlerini çatıştıracak.

Oturum, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Kongre önündeki ilk kayıt içi tanıklığı olacak, ancak kısa süre önce Alphabet, Microsoft ve Anthropic CEO’ları ile birlikte Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir yuvarlak masa tartışmasına katıldı. Altman’a IBM’in güven ve gizlilikten sorumlu başkan yardımcısı, ABD Ulusal Yapay Zeka Danışma Komitesi üyesi Christina Montgomery ve New York Times’ın ünlü yazarlarından Gary Marcus eşlik edecek.

Yapay zeka duraklaması fikri, 22 Mart’ta Future of Life Institute web sitesinde yayınlanan bir açık mektupta tanımlandı. Mektubun amacı “tüm AI laboratuarlarını GPT-4’ten daha güçlü AI sistemlerinin eğitimini en az 6 ay süreyle derhal durdurmaya çağırmak” olarak belirtiliyordu.

Yapay Zeka Endişeleri

Gelişimin duraklatılmasına dair taleplerin arkasında kontrolsüz teknoloji gelişiminin getireceği bilinmeyen riskler yatıyor. Kısmen Montgomery tarafından kaleme alınan bir IBM blog yazısına göre, şirket yapay zekanın riske dayalı olarak düzenlenmesi gerektiğine inanıyor. Marcus ise başlangıcından bu yana duraklamanın sesli bir destekçisi oldu. Marcus duraklama mektubunun “hazırlanmasında parmağı olmadığını” kabul etse de, açık mektubun yayınlanmasından yaklaşık bir ay önce “Yapay zekada duraklama düğmesine basmanın zamanı geldi mi?” başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Yaklaşan Senato oturumu muhtemelen Kongre üyelerinin soru sorması için bir forumdan biraz daha fazlası olarak işlev görecek olsa da, tartışmanın yıkıcı sonuçları olabilir. Yapay zekanın kontrolsüz gelişimi riskiyle inovasyonun engellenmesi potansiyeli arasında ABD’li yetkililerin bir karar vermesi gerekecek.

Fakat Elon Musk dahil olmak üzere (OpenAI kurucuları arasında yer alıyor) bu alandaki uzmanların önemli bir bölümü yapay zeka gözetimine ilişkin sağduyulu politikaların hayata geçirilmemesinin insanlık için varoluşsal bir krize yol açabileceğinden endişe ediyor. İşte artık dünyanın gerçek bir sorunu var. Bu da henüz erken aşamada olan ve hızla gelişen yapay zekanın gelecekte insanlığın başına örebileceği çorapların bugün kontrol edilebilir çaptayken engellenip engellenmeyeceği.

Yapay Zeka ve Web3

İkisi de kendi başına muazzam büyük bir alan ve devasa hayal gücü gerektiriyor. Bundan birkaç yıl sonra akıllı sözleşme yazan, metaverse haritaları tasarlayan, gerçek dünyadan daha büyük sanal ortamlar oluşturan yapay zeka uygulamalarının sektöre getirebileceği faydaları düşünürken bile insanın içi ürperiyor.

Yapay zeka “insanların işini alacak mı?” sorusundan önce “yapay zeka ile işim daha da nasıl mükemmelleşecek” sorusunu soranlar bir sonraki “seviyeye” geçme imkanını bulacak. Üretkenliğin katlandığı, teknolojinin çok daha hızlı inşa edildiği bir dünya için yapay zeka tam anlamıyla çarpan etkisi oluşturacak. Web3 geleceğinden bahsediyorsak bunu yapay zekadan ayıramayız ve çoğu Web3 karşıtına imkansız gelen şeylerin yapay zekayla nasıl mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Sanatçılar bir karakter tasarımı için günlerce zaman harcamayacak işlemci büyüklüğüne göre yapay zeka bunu birkaç saniye içinde yapabilecek. Karmaşık devasa metaverse akışları için uzmanlar aylarca kafa yormayacak. Tek yapmaları gereken şey buna “işlemci yoracak yapay zekaya” yol göstermek olacak.

Önümüzdeki 10 yıl heyecan verici olacak.