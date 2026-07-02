XRP 24 saatte %1,25 yükselirken, analistler $1,65 seviyesinin aşılması halinde $7,50 hedefinin gündeme gelebileceğini belirtiyor

XRP fiyatı yatay seyir izleyen bir sıkışma döneminde kalırken, piyasa yorumcuları kritik direnç seviyesinin aşılmasının yükseliş eğilimini güçlendirebileceğini değerlendiriyor. Kurumsal tarafta ise XRP odaklı borsa yatırım ürünlerine süren para girişi, kripto para piyasasındaki genel zayıflığa rağmen ilginin korunduğuna işaret ediyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıkıyor

XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,05 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,6 milyar dolar, piyasa değeri ise 65,72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1,25’lik artış, teknik görünümde olası bir toparlanma beklentisini yeniden öne çıkardı.

Kripto analisti EGRAG CRYPTO, XRP’nin temmuz ayına 50 aylık basit hareketli ortalamasının altında girdiğine dikkat çekiyor. Analiste göre bu görünüm, önceki piyasa döngüleriyle benzerlik kurulmasına yol açtı. EGRAG CRYPTO, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip ve teknik grafik yorumlarıyla öne çıkan bir piyasa analisti olarak biliniyor.

XRP için 1,65 dolar seviyesinin makro ölçekte ana direnç noktası olduğu, bu bölgenin aşılması halinde yeni bir yükseliş evresinin başlayabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, önceki iki döngüde XRP’nin 88 aylık basit hareketli ortalama yakınında dip oluşturduğunu ve ardından güçlü yükselişler sergilediğini hatırlatıyor. Bu nedenle mevcut yapıda, fiyatın yeniden 88 aylık ortalamayı test edip etmeyeceği ya da 50 aylık ortalamaya hızlı biçimde dönüp dönmeyeceği yakından izleniyor.

Aynı değerlendirmelerde 1,65 dolar seviyesi ana makro direnç olarak öne çıkarken, bu eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanmasının 7,50 dolar ve daha yüksek hedeflere yönelik beklentileri güçlendirebileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte XRP’nin şu aşamada makro sıkışma alanında hareket ettiği ve yön tayini için güçlü bir kırılıma ihtiyaç duyduğu görülüyor.

ETF girişleri kurumsal ilgiyi destekliyor

Kurumsal talep tarafında ise XRP’ye dayalı borsa yatırım fonlarına yönelik para girişleri dikkat çekiyor. Kripto para piyasasının genelinde satış baskısı görülmesine karşın, XRP odaklı ürünlere yeni kaynak girişi sürüyor. Bu tablo, bazı büyük yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara rağmen pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.

Bitwise’ın XRP ETF ürünü, 11,94 milyon dolarlık girişle bu alandaki en güçlü performansı sergiledi. Kasım ayındaki lansmandan bu yana fonun net giriş toplamı 505 milyon doları aştı.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın ya da varlık sepetinin fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım aracıdır. Kripto odaklı ETF’ler, yatırımcılara doğrudan token tutmadan ilgili varlığa fiyat bazlı erişim imkanı sunar.

Gösterge Değer XRP fiyatı 1,05 dolar 24 saatlik değişim %1,25 artış 24 saatlik hacim 1,6 milyar dolar Piyasa değeri 65,72 milyar dolar Bitwise XRP ETF günlük giriş 11,94 milyon dolar Bitwise XRP ETF toplam net giriş 505 milyon doların üzerinde

Bitwise XRP ETF’sine yönelen 11,94 milyon dolarlık yeni giriş, piyasa genelindeki zayıf seyre rağmen kurumsal talebin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Piyasadaki genel hava XRP’yi de etkiliyor

XRP’deki teknik görünüm ile ETF tarafındaki büyüme birlikte değerlendirildiğinde, piyasa katılımcıları yukarı yönlü bir eğilimin güç kazanabileceğini düşünüyor. Bitcoin’de görülen sınırlı yükseliş de altcoin piyasasının geneline olduğu gibi XRP’ye yönelik iştahı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Buna karşın analistlerin dile getirdiği hedeflerin birer piyasa beklentisi niteliği taşıdığı, fiyatın yönü açısından 1,65 dolar çevresindeki direnç bölgesinin belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor.