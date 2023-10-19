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  •   Tesla 5 Çeyrektir Bitcoin Alımı ve Satımı Yapmıyor! BTC Alımı İçin Onu Bekliyor Olabilir!

Tesla 5 Çeyrektir Bitcoin Alımı ve Satımı Yapmıyor! BTC Alımı İçin Onu Bekliyor Olabilir!

Özet

  • Elektrikli araç üreticisi Tesla, son üç aylık mali raporunda elindeki 9 bin 720 BTC'yi satmadığını açıkladı.
  • Tesla'nın BTC varlıkları son 5 çeyrektir değişmeden kaldı ve bu durum kripto para piyasasına olan güvenini artırabilir.
  • ABD'deki spot Bitcoin ETF'sine yönelik olumlu gelişmeler Tesla'yı ve diğer kurumsalları BTC alımı yapmaya itebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:29
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Elektrikli araç devi Tesla, 18 Şubat’ta elindeki Bitcoin’leri satmadan tutmaya devam ettiğini gösteren üç aylık mali raporunu paylaştı. Şu anda Tesla, bilançosunda mevcut fiyatlarla 275 milyon doların üzerinde 9 bin 720 BTC tutuyor. Beş çeyrek boyunca Tesla’nın Bitcoin varlıklarının miktarı değişmeden kaldı.

Tesla’nın Bitcoin Yatırımı

Makro gelişmeler ve Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri, yatırımcıları bir sonraki yönlü hareketin ne yönde olacağını tahmin etmeye zorlarken Tesla’nın elindeki BTC’leri satmadan tutuyor oluşu kripto para piyasasına olan yatırımcı güvenini artırabilir. Bilindiği gibi Tesla, Bitcoin’in fiyatının 34 bin dolardan işlem gördüğü Şubat 2021’de 1.5 milyar dolar değerinde BTC satın aldı. Elektrikli araç devinin Bitcoin satın almasının ardından en büyük kripto paranın fiyatı aynı yılın sonuna doğru tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara kadar yükseldi.

Bununla birlikte Tesla CEO’su Elon Musk‘ın tutumu kısa bir süre sonra değişti ve fosil yakıtlarla yapılan Bitcoin madenciliğinin çevresel etkilerine ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından şirket, 2021’in ilk çeyreğinde 4 bin 320 adet BTC sattı. Daha sonra Tesla, 2022’nin ikinci çeyreğinde kalan Bitcoin’lerin yaklaşık yüzde 75’ini yüzde 48 fiyat kaybıyla sattı.

Spot Bitcoin ETF’si Tesla’yı Daha Fazla BTC Satın Almaya İtebilir

Tesla, şu anda dünyadaki en büyük üçüncü halka arz olmuş şirket konumunda ve Musk, Bitcoin’in geleceği konusunda iyimser ve onu fiat para birimlerine karşı potansiyel bir koruma olarak görüyor. Ancak çeyreklik mali rapor, Tesla’nın BTC tutma stratejisi hakkında kesin bir bilgi sunmuyor olsa da ABD’de spot Bitcoin ETF’sine yönelik gelişmeler göz önüne alındığında, daha fazla kurumsalın kripto para piyasasına fon aktarması muhtemel ve böyle bir durumda Tesla’nın bu trene ayak uydurması beklenebilir.

Öte yandan yüksek enflasyon, artan faiz oranları sonrası olası bir resesyon ve ekonominin yavaşlayacağına dair artan endişeler ABD ekonomisine büyük belirsizlikler getiriyor. Bu nedenle, Tesla ve diğer kurumsalların daha fazla BTC tutmaya yönelmesi onlara makro ekonomik gelişmelere karşı bir koruma sağlayabilir.

Yatırımcılar, Musk’ın kripto para fiyatlarını etkileme konusundaki geçmişini göz önüne alarak Tesla’nın Bitcoin varlıklarıyla ilgili eylemlerini yakından takip ediyor. Bu nedenle, Tesla’nın Bitcoin ile ilgili herhangi bir olumlu açıklamasının, en büyük kripto parayı ve altcoin‘leri yeni rekorlara taşıma potansiyeline sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

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