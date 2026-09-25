Eski Bitcoin balinası 4.500 BTC’yi yeni cüzdana taşıdı

Bitcoin ağında dikkat çeken büyük ölçekli bir transfer gerçekleşti. Uzun süredir izlenen bir cüzdandaki 4.500 BTC, tek işlemle yeni ve daha önce kullanılmamış bir adrese aktarıldı. Mevcut fiyatlarla yaklaşık 381,38 milyon dolar değerindeki transferin ardından kaynak cüzdanın bakiyesi sıfırlandı.

Dört yıllık bekleyişin ardından gelen transfer

Arkham Intelligence verilerine göre boşalan cüzdan, yıllardır analistlerin takibindeydi. Aynı miktardaki Bitcoin’in bu adrese tam dört yıl önce ulaştığı, o tarihte toplam değerin yaklaşık 187,38 milyon dolar olduğu görülüyor. Bitcoin’in 84.070 dolar seviyesinde seyrettiği dönemde yapılan son transfer, bu varlıkların uzun süre elde tutulduğunu ortaya koydu.

Bu süreçte cüzdan sahibi, piyasanın sert gerilediği dönemleri geride bıraktı. Ayrıca Bitcoin’in 2025 yılındaki zirvesi sırasında söz konusu varlıkların değerinin 600 milyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor. Buna rağmen herhangi bir hareket yapılmaması, yatırımcının satış yerine beklemeyi tercih ettiğine işaret etti.

Arkham verileri, yıllardır izlenen cüzdanın 4.500 BTC’yi tek seferde yeni bir adrese taşıdığını ve eski adresin bakiyesinin sıfıra indiğini gösteriyor.

Madencilik geçmişi öne çıktı

İşlem geçmişi, bu cüzdanın köklerinin Bitcoin’in erken dönemlerine uzandığını gösteriyor. Boşaltılan adresin, toplamda yaklaşık 33.000 BTC kontrol eden eski bir madencilik ağıyla doğrudan bağlantılı olduğu görülüyor. Bu varlıkların, her birinde tam 4.500 BTC bulunan cüzdanlara bölündüğü bilgisi öne çıktı.

Ağdaki en eski hareketlerin 2010 yılına kadar uzanması, söz konusu yapının Bitcoin’in henüz çok sınırlı bir çevrede kullanıldığı dönemde oluştuğunu düşündürüyor. Bu nedenle son transfer yalnızca büyüklüğüyle değil, bağlantılı olduğu tarihsel arka planla da dikkat çekti.

Piyasaya doğrudan satış baskısı yansımadı

Transferin öne çıkan yönlerinden biri, varlıkların parçalanmadan tek hamlede yeni bir adrese gönderilmesi oldu. Fonların Binance veya Coinbase gibi borsalara aktarılmaması, spot piyasada doğrudan satış baskısı ihtimalini şimdilik zayıflattı. Aynı dönemde Bitcoin haftalık bazda %3,6 artıda kalmayı sürdürdü.

Piyasada teknik kırılımlar, kritik dirençlerin aşılması ve büyük yatırımcı hareketleri birlikte izlenirken, zincir üstü verilerin önemi bir kez daha öne çıktı. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Büyük miktardaki Bitcoin’in borsalara değil, temiz bir adrese gönderilmesi, işlemin açık piyasada satıştan çok cüzdan yenileme ya da tezgah üstü anlaşma hazırlığı olabileceğini düşündürüyor.

Piyasa katılımcıları, bu hamlenin yeni özel anahtarlara planlı bir geçişten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Bir diğer olasılık ise işlemin, emir defterlerine yansımadan özel kanallar üzerinden tamamlanacak büyük bir tezgah üstü satışa hazırlık olması. Transferin nihai amacı ise zincir üstü verilerde ilerleyen hareketlerle daha net anlaşılabilecek.