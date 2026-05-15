Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 131,3 milyon dolar net giriş kaydedildi

Spot Bitcoin ETF’leri son dönemde yaşanan sermaye çıkışlarının ardından yeniden güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı. Perşembe günü, bu yatırım araçlarına toplamda 131,3 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Böylece spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilginin yeniden artışa geçtiği gözlemlenirken, piyasa katılımcıları bu verileri büyük ölçüde olumlu karşıladı.

BlackRock ve Sektördeki Dominant Konum

Günün en dikkat çekici hareketi BlackRock tarafından geldi. ABD merkezli varlık yönetim devi, iShares Bitcoin Trust (IBIT) ürünü üzerinden tek başına 144 milyon dolarlık net yatırımı portföyüne ekledi. BlackRock’ın bu hareketi, diğer bazı Bitcoin ETF’lerinde görülen küçük çaplı çıkışları dengeleyerek toplamda sektörün pozitif bir gün geçirmesini sağladı.

15 Mayıs itibarıyla IBIT, spot Bitcoin ETF piyasasında mutlak hakimiyetini sürdürüyor. IBIT’in yönetimi altındaki varlıklar (AUM) 64 milyar dolar seviyesini aşarken, günlük işlem hacminin ise 2 milyar dolar üzerinde olduğu bildirildi. Sektörde IBIT’in ardından en büyük paya sahip ürün ise yaklaşık 14,16 milyar dolarlık AUM büyüklüğüyle Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) adlı ürünü oldu.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Toplam Varlık ve Yatırımcı İlgisi

2024 başında bu ürünlerin lansmanından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinin toplam yönetilen varlık büyüklüğü 105,51 milyar dolara ulaştı. Söz konusu fonlarda birikimli net giriş ise 59,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rakamsal veriler, bu yeni yatırım araçlarının piyasaya hızlı şekilde entegre olduğunu gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasalarına erişimde ilk tercihlerinden biri haline gelen bu fonlar, Bitcoin’in geleneksel finansal araçlarla bir arada değerlendirilmesini kolaylaştırıyor. Sektör uzmanları, spot Bitcoin ETF’lerinin uzun vadeli olarak piyasanın ana aktörlerinden biri haline gelmesini bekliyor.

Ethereum ETF’lerinde Dördüncü Gün Üst Üste Para Çıkışı

Bununla birlikte aynı gün, spot Ethereum ETF’leri ise ivme kaybetmeye devam etti. Ether tabanlı fonlarda toplamda 5,65 milyon dolar net çıkış yaşandı. Böylece Ethereum ETF’lerinde üst üste dördüncü gün para çıkışı kaydedilmiş oldu.

İki büyük kripto varlık arasındaki bu zıt seyir, geleneksel yatırımcıların tercihlerini Bitcoin’den yana kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Ethereum ise mevcut piyasa şartlarında yatırımcıların ilgisini çekmekte zorlanıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde giren 131,3 milyon dolarlık yeni sermaye, piyasada son haftalarda görülen çıkışların ardından dikkat çekici bir dönüşe işaret etti. Buna karşılık spot Ethereum fonlarında para çıkışı ivmesi sürdü.

Uzmanlar, son verilerin özellikle Bitcoin’in kurumsal yatırımlar için güvenli liman olarak daha fazla ön plana çıktığını ve Ethereum tarafında belirgin bir belirsizlik oluştuğunu belirtiyor. Analistlerin görüşlerine göre, mevcut tablo kısa vadede geleneksel yatırımcıların Bitcoin’e daha temkinli ve yüksek hacimli şekilde yaklaşmaya devam edeceğine işaret ediyor.