Bitcoin 4 ayın en düşük seviyesine inerek 61.442 dolara geriledi

Bitcoin, perşembe günkü Asya işlemlerinde sert düşüş yaşayarak 61.442 dolara kadar indi. Daha sonra sınırlı bir toparlanmayla 63.832 dolar civarına çıktı. Böylece en büyük kripto para, yaklaşık son dört ayın en düşük düzeyini gördü ve ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık %50 altında işlem gördü.

Piyasada tasfiye dalgası büyüdü

Fiyattaki geri çekilme, kripto para piyasasının genelinde zorunlu pozisyon kapatmalarını hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 208 binden fazla yatırımcı tasfiye edildi. Bunun 800 milyon dolardan fazlası Bitcoin pozisyonlarında, 386 milyon doları ise Ethereum işlemlerinde gerçekleşti. Toplam tasfiye tutarı 1,5 milyar doların üzerine çıktı.

CoinGlass verileri, son 24 saatte 208 binden fazla yatırımcının tasfiye edildiğini, toplam tasfiye büyüklüğünün ise 1,5 milyar doları aştığını gösterdi.

Kalem Tutar Toplam tasfiye 1,5 milyar doların üzeri Bitcoin tasfiyeleri 800 milyon doların üzeri Ethereum tasfiyeleri 386 milyon dolar Tasfiye edilen yatırımcı sayısı 208 binin üzeri

Presto Research analistleri, Bitcoin’in yıl boyunca zayıf seyretmesinin değerli metaller ve yapay zeka odaklı hisselerdeki güçlü yükselişle aynı döneme denk geldiğini belirtti. Analistlere göre, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla birlikte sermaye bu alternatif varlıklara yöneldi.

Borsalara taşınan Bitcoin miktarı dikkat çekti

Kripto para analisti Ali Charts, son yedi günde 54.000 BTC’nin işlem platformlarına aktarıldığını söyledi. Bu miktarın yaklaşık 3,78 milyar dolarlık potansiyel satış baskısına işaret ettiği değerlendirildi. Analiste göre piyasada erişilebilir arzın artması, kısa vadeli satışları hızlandırdı ve fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ali Charts, son bir haftada işlem platformlarına taşınan 54.000 BTC’nin yaklaşık 3,78 milyar dolarlık ek satış baskısı yarattığını belirtti.

ETF çıkışları kurumsal talebin zayıfladığını gösterdi

Kurumsal yatırımcı ilgisinin de zayıf kaldığı görüldü. SoSoValue verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden bu hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Yalnızca çarşamba günü kaydedilen çıkış 396 milyon dolara ulaştı.

Son üç haftada Bitcoin borsa yatırım ürünlerinden toplam 3,7 milyar dolar çekildi. Haberde, bu sermayenin kayda değer bir bölümünün yapay zeka hisselerine yöneldiği aktarıldı. Bu eğilimde, şirket gelirleriyle desteklenen teknoloji hisselerinin daha savunmacı görülmesinin etkili olduğu ifade edildi.

Jeopolitik gerilim ve Strategy satışı baskıyı artırdı

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması da piyasalardaki baskıyı artıran unsurlar arasında gösterildi. Artan belirsizlik, küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Uzayan bir çatışmanın enerji kaynaklı enflasyonu tetikleyebileceği beklentisiyle dolara yönelim artarken, kripto paralar gibi daha oynak varlıklar baskı altında kaldı.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip şirketlerden Strategy de bu hafta BTC varlığının bir bölümünü sattı. Bu işlem, şirketin yaklaşık dört yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satışı oldu. Satışın görece sınırlı büyüklükte kaldığı belirtilse de karar, şirketin uzun süredir izlediği birikim stratejisine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Presto Research analistleri, Bitcoin’de olası bir toparlanmanın yalnızca kripto para piyasasına özgü gelişmelerle değil, enflasyon baskısının hafiflemesi ve likiditeye duyarlı varlıklara ilginin yeniden canlanmasıyla bağlantılı olabileceğini kaydetti.