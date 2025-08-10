Nereden Nereye! Harvard Üniversitesinin Bitcoin Yolculuğu 2018-2025

Bitcoin (BTC) $120,786.28 için bugünlerde 100.000 dolar üstü fiyatlar normalleşti ancak yıllar evvel altı haneli fiyatlardan bahsetmek delilikti. Harvard gibi gözde eğitim kurumlarının üst düzey isimlerinin geçmiş açıklamaları bugün olduğumuz noktanın ne denli bir rüya olduğunu ortaya koyuyor. Peki daha önce Harvard ne demişti, bugün ne yapıyor?

Harvard Bitcoin Yorumu

2017 yılında tüm zamanların en yüksek fiyatına dayanan BTC ilk defa 20 bin doların gerçek olabileceğine yatırımcıları inandırdı. Aynı seviye 2022 ayı piyasalarında yatırımcılar kahreden bir dipken 2017 yılında risk iştahını katlayan heyecan uyandıran fiyatları temsil ediyordu. 2018 yılında BTC’nin 4 bin doların bile altına indiği günleri birçoğumuz hatırlıyoruz.

Kabus gibi günlerdir ve sürekli olarak daha derin dipler görebileceğimizden bahseden insanlar vardı. Hatta biri daha da ileri gitti. Harvard Üniversitesi profesörü ve ekonomist Kenneth Rogoff CNBC yayınında BTC’nin 100 dolara düşme ihtimalinin olasılık olarak 2028 yılına kadar 100 bin dolara ulaşma ihtimalinden daha fazla olduğunu söyledi.

“Bence bundan 10 yıl sonrasına gidersek Bitcoin şu anki değerinin çok küçük bir kısmına denk gelen bir fiyat göreceğiz… Bundan on yıl sonra 100$’ın 100.000$’dan çok daha yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyorum.”

2018 Mart ayında yani bu açıklamayı yaptığı sırada BTC 9.000 dolardan 7.000 dolara geriliyordu ve 2018 sonuna geldiğimizde BTC 3.200 dolarlı fiyatlara ulaştığında Kenneth 10 yıl sonra haklı çıkacağını, herkesin kendisini alkışlayacağını düşünüyordu.

Dün gibi hatırlıyorum 40.400 dolar seviyesinin yükseliş için harika bir temel olacağını ve ETF onayıyla BTC’nin ATH yolculuğuna başlayacağını yazıyordum. O günlerde Gensler kripto paraların geri kalanına nefret kussa da mahkeme emrinin ardından ETF onayını vermek zorunda kalmış listelemeler yapılmıştı. Riskini azaltmak isteyenler için BlackRock ETF başvurusunda 28.000 dolarlı seviyeler ve ETF onayından sonra 45 bin dolar bölgesinin cazip bir giriş alanı olabileceğinden bahsetmiştik.

Bitcoin 2025 ve Harvard

Bugün geldiğimiz noktada BTC 118 bin doların üzerinde üstelik son 13-F raporlamalarına göre Harvard Üniversitesi 116,7 milyon dolarlık BTC ETF yatırımı yaptı. 2018 yılında BTC’nin 100 bin dolara ulaşma ihtimalini 100 dolara düşme ihtimalinden daha düşük görmelerinin üzerinden yıllar geçti ve şimdi 1,9 milyon IBIT hissesine sahipler.

İkinci çeyrekte yaptıkları alım Nvidia ve Google gibi şirketlere yaptıkları yatırımdan çok daha fazla. 1300 büyük IBIT ETF yatırımcısı arasında 29’ncü büyük yatırımcı böylece Harvard oldu. Peki en zeki bilim adamlarının yetiştiği Harvard ne kadarlık altın ETF’i tutuyor? SPDR Gold Trust varlıklarının toplam boyutu yaklaşık 100 milyon dolar. Yani Bitcoin altının da önünde.

Üstelik Harvard yalnız değil. Brown Üniversitesi de 13 milyar dolarlık ETF tutuyor.