Güncel Analiz: Altcoinlerde Yaşanan Yükseliş Öncekilere Benzemiyor

Özet

  • Altcoinlerin önemli bölümü son zamanlardan BTC'den iyi performans gösteriyor.
  • DaanCrypto altcoinlerin ön plana çıkmasından ve meme coinlerin baskın olmamasından dolayı memnun.
  • ETH 4.100 dolar üzerinde ATH seviyesine koşarken altcoinler daha büyük rallilere başlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bu yıl altcoinlerin benzer yükselişler yaşadığı farklı örnekler de gördük ancak DaanCrypto şimdi durumun farklı olduğunu düşünüyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC 118.500 doları geri aldı ancak ETH yükselişi duruldu. BASE ise ikinci yılını doldurdu ve yeni rekorlara koşuyor. Şimdi gelin güncel değerlendirmelere ve BASE ağının verilerine göz atalım.

Altcoin YükselişiBASE Ağı Büyüyor

Altcoin Yükselişi

Altcoinlerin önemli kısmının BTC’den daha iyi performans göstermeye başladığı dönemler yatırımcıları heyecanlandırır. Geride bıraktığımız yıllarda böylesi dönemlerin başlamasıyla altcoinlerin 5-10x kazançlar getirdiğini görmüştük. Bu yılın başında benzerini gördük ancak o dönem ağırlıklı olarak meme coinlerin anormal yükselişler yaşadığı günlerdi ve DaanCrypto güncel durumun daha farklı olduğunu söylüyor.

“Geçtiğimiz ay, altcoinlerin %80’i BTC‘den daha iyi performans gösterdi. Altcoinlerin BTC’yi bir veya iki haftadan fazla bir süre boyunca geride bıraktığını göreli uzun zaman olmuştu. Genellikle bu ralliler bu döngüde uzun sürmedi.

Ancak ETH’nin döngü zirvelerini kırması ve hazine araçları tarafından büyük kripto paralara çok fazla sermaye aktarılması nedeniyle, bu yükselişi, sadece memlerin çılgınca performans gösterdiği zamankinden daha çok beğeniyorum. Bana sorarsanız, bu şekilde daha sürdürülebilir.”

Bunun diğerlerinden farklı olduğu bir gerçek ancak istikrarlı büyüme için ETH 4.100 dolar üzerinde kalıcılık elde etmeli ve ATH seviyesini aşarak BTC.D düşüşünü istikrarlı hale getirmeli. Aksi durumda bu da diğer denemeler gibi gerçek bir yükseliş ortamı doğurmadan sönebilir.

BASE Ağı Büyüyor

Coinbase tarafından başlatılan Layer2 çözümü hız ve düşük ücretle birlikte kripto topluluğunun ilgisini çekmeyi başardı. Son 1 yılda çılgınca büyüme kaybetti ve Coinbase borsasının gelirlerini artırdı. Borsa bu ağdaki tokenlerin listelenmesine öncelik verdiği için sürekli likidite ile destekledi. Henüz ağ tokeni yok ve BASE ağı için token başlatılmayacağı daha ilk günden ilan edilmişti.

Yakın zamanda ikinci yılını kutlayan ağ son 1 yılda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet verdi. 10 milyona yakın işlem ve 4,5 milyar dolarlık TVL’i ile BASE en büyükler arasında. Sadece 1 yıllık TVL artışı yaklaşık %9000.

2024 Mart itibariyle ivme kazanan ağ 0,005 dolarlık ortalama işlem ücretiyle cazip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
