Güncel Analiz: Altcoinlerde Yaşanan Yükseliş Öncekilere Benzemiyor

Bu yıl altcoinlerin benzer yükselişler yaşadığı farklı örnekler de gördük ancak DaanCrypto şimdi durumun farklı olduğunu düşünüyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC 118.500 doları geri aldı ancak ETH yükselişi duruldu. BASE ise ikinci yılını doldurdu ve yeni rekorlara koşuyor. Şimdi gelin güncel değerlendirmelere ve BASE ağının verilerine göz atalım.

Altcoin Yükselişi

Altcoinlerin önemli kısmının BTC’den daha iyi performans göstermeye başladığı dönemler yatırımcıları heyecanlandırır. Geride bıraktığımız yıllarda böylesi dönemlerin başlamasıyla altcoinlerin 5-10x kazançlar getirdiğini görmüştük. Bu yılın başında benzerini gördük ancak o dönem ağırlıklı olarak meme coinlerin anormal yükselişler yaşadığı günlerdi ve DaanCrypto güncel durumun daha farklı olduğunu söylüyor.

“Geçtiğimiz ay, altcoinlerin %80’i BTC‘den daha iyi performans gösterdi. Altcoinlerin BTC’yi bir veya iki haftadan fazla bir süre boyunca geride bıraktığını göreli uzun zaman olmuştu. Genellikle bu ralliler bu döngüde uzun sürmedi. Ancak ETH’nin döngü zirvelerini kırması ve hazine araçları tarafından büyük kripto paralara çok fazla sermaye aktarılması nedeniyle, bu yükselişi, sadece memlerin çılgınca performans gösterdiği zamankinden daha çok beğeniyorum. Bana sorarsanız, bu şekilde daha sürdürülebilir.”

Bunun diğerlerinden farklı olduğu bir gerçek ancak istikrarlı büyüme için ETH 4.100 dolar üzerinde kalıcılık elde etmeli ve ATH seviyesini aşarak BTC.D düşüşünü istikrarlı hale getirmeli. Aksi durumda bu da diğer denemeler gibi gerçek bir yükseliş ortamı doğurmadan sönebilir.

BASE Ağı Büyüyor

Coinbase tarafından başlatılan Layer2 çözümü hız ve düşük ücretle birlikte kripto topluluğunun ilgisini çekmeyi başardı. Son 1 yılda çılgınca büyüme kaybetti ve Coinbase borsasının gelirlerini artırdı. Borsa bu ağdaki tokenlerin listelenmesine öncelik verdiği için sürekli likidite ile destekledi. Henüz ağ tokeni yok ve BASE ağı için token başlatılmayacağı daha ilk günden ilan edilmişti.

Yakın zamanda ikinci yılını kutlayan ağ son 1 yılda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet verdi. 10 milyona yakın işlem ve 4,5 milyar dolarlık TVL’i ile BASE en büyükler arasında. Sadece 1 yıllık TVL artışı yaklaşık %9000.

2024 Mart itibariyle ivme kazanan ağ 0,005 dolarlık ortalama işlem ücretiyle cazip.