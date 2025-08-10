Martinez: Cardano (ADA) Sessiz İlerliyor Ama Bu Çılgın Hedefe Ulaşacak

Pazar günü kripto paralar için nispeten sakin geçiyor ve ETH 4.200 dolar seviyesini koruyor. Pazartesi günü büyük gelişme olmayışı yatırımcıları rahatlatsa hafta boyunca haber akışı fiyatın yönünü değiştirebilecek güçte. Popüler kripto para yorumcularından Martinez birkaç saat önce gündemine Cardano (ADA)’yı aldı, peki hedefi kaç dolar?

Cardano (ADA) Geleceği

Piyasa değerine göre en büyük 10’uncu kripto para olan Cardano (ADA) $0.796008 28 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle 1,28 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Haftalıkta yaklaşık yüzde 10 artış yaşadı ve 0,8 doların hemen altında bulunuyor. Amerika merkezli projelerden olması 2028 yılına kadar başkanlık görevini sürdürecek olan Trump nedeniyle onun en büyük avantajlarından.

Kripto paralar konusunda tutumunu 2024 seçimlerinde değiştiren Trump yıllardır ABD merkezli kripto girişimlerine uygulanan baskıyı kaldırdı ve hatta tam tersine çevirdi. Üstelik ADA Coin gibi bazı altcoinleri ulusal kripto stoku programına da değil etti. Bu yüzden uzun vadede ADA Coin’in geleceği parlak.

Martinez ise kısa vadeli görünümü ele alarak 7 dolara kadar yükselebileceğinden bahsetti. XRP Coin 3 dolar üzerinde yeni zirveler görürken ADA Coin için 7 doların imkansız olduğunu söylemek hiç mantıklı değil. Ve bunu başarabilir.

“Cardano (ADA), son döngüsünün fiyat yapısını yansıtıyor, ancak daha yavaş ilerliyor. Patlayıcı bir hareketin başlangıcında olduğumuz görülüyor.”

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi altcoinler için destekleyici performansıyla risk iştahını diri tutuyor. Son birkaç saatte 118 bin doların altına sarksa da şimdi 24 saatlik zirvesine ilerliyor ve 118.500 dolarlık direncin hemen dibinde. Ancak Michael Poppe temkinli.

“Bitcoin $120,786.28’in son hamlesi harikaydı. Ancak, bu bir hafta sonu hamlesi, Pazartesi günü CME farkını kapatmak için tersine dönüp oradan devam etsek buna şaşırmam. Piyasalar önümüzdeki aylarda daha da genişleme için harika görünüyor. Risk alma zamanı!”

Bir Pazar klasiğinden bahseden analist eğlenceli hafta sonu rallisine karşı alttan alta uyarıyor. Uzun vadeli trend halen güçlü ancak Cuma günkü CME kapanışında BTC daha düşük seviyelerdeydi ve genelde Pazar akşamları fiyat Cuma kapanış seviyesine ilerler yani düşüş potansiyeli var.