Cardano haftalık grafikte olası ölüm kesişimi öncesinde $0,148 seviyesine geriledi

Cardano’nun haftalık grafiğinde teknik analistler açısından dikkat çeken bir görünüm oluştu. Haftalık 50 ve 200 dönemlik hareketli ortalamalar birbirine yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü bir kesişim ihtimali öne çıktı. Bu senaryo gerçekleşirse, grafikte ölüm kesişimi olarak bilinen teknik sinyal oluşacak.

Teknik görünümde kritik eşik

Piyasalarda genel olarak olumlu kabul edilen altın kesişim, 50 dönemlik ortalamanın 200 dönemlik ortalamanın üzerine çıkmasıyla meydana geliyor. Buna karşılık ölüm kesişimi, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkıyor ve zayıf görünümün işareti olarak izleniyor. Cardano’da haftalık 50 dönemlik hareketli ortalamanın aşağı döndüğü ve önümüzdeki haftalarda 200 dönemlik ortalamanın altına inebileceği belirtiliyor.

Mini sözlük: Ölüm kesişimi, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına düşmesiyle oluşan teknik sinyaldir. Bu gösterge tek başına yön tayini için yeterli görülmez; çünkü fiyat hareketini geriden takip eden bir yapıya sahiptir.

Cardano ağının yerel varlığı olan ADA için haftalık grafikte son ölüm kesişimi Aralık 2022’de görülmüştü. Söz konusu sinyal, ADA’nın Eylül 2021’de yaklaşık 3 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından aylar süren satış baskısından sonra ortaya çıkmıştı.

Deneyimli yatırımcılar, ortalama kesişimlerini gecikmeli çalışan göstergeler olarak değerlendiriyor; bu nedenle oluşacak bir sinyalin tek başına kalıcı yön değişimini doğrulamadığı kabul ediliyor.

Fiyat baskısı sürüyor

Önceki örnekte ölüm kesişiminin ardından ADA, takip eden aylarda yatay bir seyir izlemişti. Bu görünüm, fiyatın dip oluşturduğuna dair erken bir işaret olarak yorumlanmıştı. Ancak benzer göstergelerin her zaman aynı sonucu üretmediği de vurgulanıyor. Nitekim Temmuz 2025’te haftalık grafikte görülen altın kesişimin hemen sonrasında ADA fiyatı yalnızca sınırlı bir yükselişle 1,02 dolara çıktı, ardından yeniden satış baskısıyla karşılaştı.

Cardano, daha geniş kripto para piyasasında haftalar süren düşüş dalgası ve ekosisteme ilişkin kaygıların etkisiyle 0,148 dolara kadar geriledi. Bu seviye, en son Aralık 2020’de görülmüştü. Mevcut tabloda momentum göstergelerinde aşırı satım sinyalleri belirmeye başlasa da kalıcı bir toparlanmayı doğrulayan güçlü işaretlerin henüz oluşmadığı aktarılıyor.

Hoskinson’dan ekosistem uyarısı

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da mevcut ayı piyasasında kripto ekosisteminde kırılmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hoskinson, daha önce “bir süre ara verdiğini” söylemesinin ardından yayımladığı videoda projeden ayrılmadığını da ifade etti.

Charles Hoskinson, yayımladığı videoda, “Ekosistem olarak bir uçurumun eşiğinde duruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Teknik görünümün geçmişteki örnekleri tekrar etmesi ve olası ölüm kesişiminin ardından fiyatın dip oluşturması halinde ADA için 0,2 dolar ve 0,3 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık mevcut düşüş eğiliminin sürmesi durumunda 0,1 dolar bandının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.