Bitcoin $61.750 seviyesinde işlem görürken, Senato gündemindeki CLARITY Act etrafındaki tartışma yeniden hız kazandı

ABD’de dijital varlık piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act, Senato genel kurul oylamasına yaklaşırken kripto para sektöründeki düzenleme tartışmalarını yeniden öne çıkardı. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, tasarıya yönelik eleştirilere karşı çıkarak dijital finans alanında ABD’nin konumunu koruması için daha net bir çerçevenin gerekli olduğunu savundu. Aynı dönemde Bitcoin de son satış dalgasının ardından sınırlı bir toparlanma sinyali verdi.

Senato sürecinde düzenleme tartışması büyüdü

Lummis, mevcut yasama döneminde CLARITY Act’in kabul edilmemesi halinde ABD’nin dijital varlık sektöründeki liderliğinin başka ülkelere kayabileceğini belirtti. Senatöre göre net kuralların gecikmesi, yenilik ve sermayenin farklı düzenleme anlayışlarına sahip yargı alanlarına yönelmesine yol açabilir. Cynthia Lummis, ABD Senatosu’nda Wyoming’i temsil eden ve kripto para yanlısı çıkışlarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de hangi dijital varlıkların emtia, hangilerinin menkul kıymet sayılacağını daha açık tanımlamayı amaçlayan bir piyasa yapısı tasarısıdır. Tasarı, CFTC ile SEC arasındaki yetki alanlarını netleştirmeyi hedefliyor.

H.R. 3633 numarasıyla anılan teklif, birçok dijital varlığın Commodity Futures Trading Commission denetimine girmesini öngörürken, menkul kıymet niteliği taşıyan varlıklarda Securities and Exchange Commission yetkisinin sürmesini hedefliyor. Metinde ayrıca merkeziyetsiz finans uygulamaları, saklama hakkı, stabilcoinler ve token açıklama yükümlülüklerine ilişkin maddeler de bulunuyor. Tasarı 2025’te Temsilciler Meclisi’nden geçmiş, Mayıs 2026’da ise Senato Bankacılık Komitesi aşamasını tamamlamıştı.

Lummis, düzenleyici netliğin ertelenmesinin dijital finansın geleceğini belirleme konusunda ABD’yi geri bırakabileceğini ve farklı kurallara sahip ülkelerin yatırımı çekebileceğini savundu.

Bankacılık cephesinden itiraz geldi

Tasarı, geleneksel finans çevrelerinin bir bölümünden de tepki aldı. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, özellikle stabilcoin maddelerine itiraz ederek bazı ihraççıların bankalarla benzer ödül programları sunabileceğini ancak aynı koruyucu kurallara tabi olmayabileceğini söyledi. Dimon ayrıca Coinbase CEO’su Brian Armstrong’u da eleştirerek bankalar ile kripto şirketleri arasında dengesiz bir rekabet ortamı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Lummis ise bu değerlendirmeye doğrudan yanıt verdi. Senatör, Dimon’ın tasarıyı ya yanlış yorumladığını ya da kamuoyuna yanıltıcı biçimde aktardığını ileri sürdü. Lummis’e göre bazı bankalar, blokzincir tabanlı finansal ürünlerin yaygınlaşmasıyla mevduat rekabetinin artmasından endişe duyuyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, tasarıdaki stabilcoin hükümlerinin bankalarla benzer ürünler sunulmasına imkan verebileceğini, ancak aynı düzeyde düzenleyici güvencenin bulunmayabileceğini öne sürdü.

Sektörde farklı bir görüş de öne çıktı

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan ise tartışmaya farklı bir yerden yaklaştı. Hougan, CLARITY Act’in artık sektörün geleceğini belirleyen temel unsur olmadığını ve düzenleyici belirsizliğin büyük ölçüde geride kaldığını savundu. Ona göre sektör, tasarının akıbetinden bağımsız olarak ürün ve altyapı geliştirmeyi sürdürebilir.

Hougan, 2025’te yasalaşan GENIUS Act’in stabilcoinler için çerçeve oluşturduğunu ve bunun tokenizasyon ile blokzincir tabanlı finans ürünlerine kurumsal ilgiyi artırdığını ifade etti. Bu yaklaşım, kapsamlı piyasa yapısı düzenlemesi tamamlanmadan da benimsenmenin ilerlediğini düşünen kesimin görüşünü yansıtıyor.

Bitcoin’de kısa vadeli toparlanma işaretleri izlendi

Düzenleme tartışmaları sürerken Bitcoin yaklaşık %1,4 yükselişle 61.750 dolar civarında işlem gördü. Teknik göstergeler, son haftalardaki güçlü satış baskısının ardından kısa vadeli bir rahatlama hareketine işaret etti. TradingView teknik özetinde genel görünüm nötr kalırken, osilatörlerde nötr ile al arasında değişen sinyaller öne çıktı. Buna karşılık hareketli ortalamalar daha geniş ölçekte düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

RSI 23 seviyesinde bulunurken, bu değer genellikle aşırı satım bölgesiyle ilişkilendiriliyor. CCI 20 göstergesi eksi 129, Williams %R eksi 82 ve Stokastik RSI Hızlı göstergesi 8 seviyesinde alım yönlü sinyal verdi. Buna rağmen MACD eksi 4.061 seviyesinde kalarak satış sinyalini korudu. Bitcoin için 60.000 ile 62.000 dolar aralığı destek, 66.000 ile 72.000 dolar bandı ise önemli direnç bölgesi olarak izleniyor.

Gösterge Seviye İşaret Bitcoin fiyatı $61.750 Gün içi yaklaşık %1,4 artış RSI 14 23 Aşırı satım bölgesi Destek bölgesi $60.000 ile $62.000 Kısa vadede kritik alan Direnç bölgesi $66.000 ile $72.000 Yukarı yönlü denemelerde izleniyor