Shiba Inu’da 0,000030 dolar hedefi için kritik direnç öne çıktı

Shiba Inu, teknik görünümde önemli bir direnç bölgesine yaklaşırken, analistler alım iştahının sürmesi halinde fiyat hareketinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimaline dikkat çekiyor. Buna karşın token yakım hızındaki belirgin yavaşlama, kısa vadeli deflasyon etkisini sınırlasa da arzın kademeli biçimde azalması yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Direnç bölgesi izleniyor

SHIB, haber sırasında 0.000004696 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 84.85 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 4.18 gerileyen token, buna rağmen teknik yapıda olası bir yön değişimi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış değil.

Kripto para analisti SHIBMortal, SHIB fiyatının kritik bir teknik seviyeye yaklaştığını ve grafikte yukarı yönlü bir kırılmayı destekleyebilecek bir yapı oluştuğunu belirtiyor. Haftalardır süren yatay seyrin ardından alım baskısının güç kazandığı, satıcıların ise kademeli olarak etkisini kaybettiği değerlendiriliyor.

SHIBMortal, SHIB’in belirleyici bir direnç eşiğine yaklaştığını, bu seviyenin hacimli biçimde aşılması halinde fiyat hareketinde yeni bir ivmenin ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre direnç bölgesinin güçlü işlem hacmiyle aşılması durumunda yukarı yönlü hareket 0.000030 dolara kadar genişleyebilir. Buna karşılık, direnç aşılamazsa mevcut sıkışmanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Destek seviyelerinin korunması ise piyasada birikim yapıldığı görüşünü güçlendiriyor.

Yakım verilerinde tempo düştü

Shibburn verileri, Shiba Inu arzının yakım mekanizmasıyla azaltılmaya devam ettiğini gösterdi. Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen bir veri platformu olarak tokenların dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılmasına ilişkin istatistikleri paylaşıyor.

Son bir saatte yalnızca tek işlemle 107,411 SHIB yakıldı. Son 24 saatte yakılan toplam miktar 6.22 milyon SHIB olurken, bu rakam bir önceki güne göre yüzde 65.97 daha düşük kaldı. Son yedi günde ise toplam 318.09 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve haftalık bazda düşüş oranı yüzde 69 oldu.

Dönem Yakılan SHIB Değişim Son 1 saat 107,411 1 işlem Son 24 saat 6.22 milyon Yüzde 65.97 düşüş Son 7 gün 318.09 milyon Yüzde 69 düşüş

Yakım hızındaki yavaşlama kısa vadede arz daralmasının etkisini azaltıyor, ancak tokenların düzenli biçimde dolaşımdan çıkarılması SHIB’in kıtlık anlatısını desteklemeyi sürdürüyor.

Kısa vadede hacim belirleyici olacak

Fiyat tarafında iyimser beklentiler öne çıksa da SHIB kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalıyor. Bu görünümde, Bitcoin‘deki zayıf seyrin etkisiyle kripto para piyasasının genel eğilimi de rol oynuyor.

Önümüzdeki süreçte SHIB’in yönü büyük ölçüde yatırımcıların söz konusu direnç seviyesini aşıp aşamayacağına ve bu hareketin yeterli hacimle desteklenip desteklenmeyeceğine bağlı olacak. Hacimli bir kırılma gerçekleşirse 0.000030 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir; aksi durumda yatay seyir bir süre daha korunabilir.