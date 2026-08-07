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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da 0,000030 dolar hedefi için kritik direnç öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu kritik direnç bölgesine yaklaşırken $SHIB için kırılma ihtimali öne çıktı.
  • 📉 SHIB son 24 saatte yüzde 4.18 gerilese de analistler 0.000030 dolar hedefini izliyor.
  • 🔥 Son 24 saatte 6.22 milyon SHIB yakıldı ve günlük yakım hızı bir önceki güne göre yüzde 65.97 düştü.
  • 📊 Kısa vadede yönü, direnç seviyesinin hacimli biçimde aşılıp aşılamayacağı belirleyecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, teknik görünümde önemli bir direnç bölgesine yaklaşırken, analistler alım iştahının sürmesi halinde fiyat hareketinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimaline dikkat çekiyor. Buna karşın token yakım hızındaki belirgin yavaşlama, kısa vadeli deflasyon etkisini sınırlasa da arzın kademeli biçimde azalması yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Direnç bölgesi izleniyor
2 Yakım verilerinde tempo düştü
3 Kısa vadede hacim belirleyici olacak

Direnç bölgesi izleniyor

SHIB, haber sırasında 0.000004696 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 84.85 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 4.18 gerileyen token, buna rağmen teknik yapıda olası bir yön değişimi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış değil.

Kripto para analisti SHIBMortal, SHIB fiyatının kritik bir teknik seviyeye yaklaştığını ve grafikte yukarı yönlü bir kırılmayı destekleyebilecek bir yapı oluştuğunu belirtiyor. Haftalardır süren yatay seyrin ardından alım baskısının güç kazandığı, satıcıların ise kademeli olarak etkisini kaybettiği değerlendiriliyor.

SHIBMortal, SHIB’in belirleyici bir direnç eşiğine yaklaştığını, bu seviyenin hacimli biçimde aşılması halinde fiyat hareketinde yeni bir ivmenin ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre direnç bölgesinin güçlü işlem hacmiyle aşılması durumunda yukarı yönlü hareket 0.000030 dolara kadar genişleyebilir. Buna karşılık, direnç aşılamazsa mevcut sıkışmanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Destek seviyelerinin korunması ise piyasada birikim yapıldığı görüşünü güçlendiriyor.

Yakım verilerinde tempo düştü

Shibburn verileri, Shiba Inu arzının yakım mekanizmasıyla azaltılmaya devam ettiğini gösterdi. Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen bir veri platformu olarak tokenların dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılmasına ilişkin istatistikleri paylaşıyor.

Son bir saatte yalnızca tek işlemle 107,411 SHIB yakıldı. Son 24 saatte yakılan toplam miktar 6.22 milyon SHIB olurken, bu rakam bir önceki güne göre yüzde 65.97 daha düşük kaldı. Son yedi günde ise toplam 318.09 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve haftalık bazda düşüş oranı yüzde 69 oldu.

DönemYakılan SHIBDeğişim
Son 1 saat107,4111 işlem
Son 24 saat6.22 milyonYüzde 65.97 düşüş
Son 7 gün318.09 milyonYüzde 69 düşüş

Yakım hızındaki yavaşlama kısa vadede arz daralmasının etkisini azaltıyor, ancak tokenların düzenli biçimde dolaşımdan çıkarılması SHIB’in kıtlık anlatısını desteklemeyi sürdürüyor.

Kısa vadede hacim belirleyici olacak

Fiyat tarafında iyimser beklentiler öne çıksa da SHIB kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalıyor. Bu görünümde, Bitcoin‘deki zayıf seyrin etkisiyle kripto para piyasasının genel eğilimi de rol oynuyor.

Önümüzdeki süreçte SHIB’in yönü büyük ölçüde yatırımcıların söz konusu direnç seviyesini aşıp aşamayacağına ve bu hareketin yeterli hacimle desteklenip desteklenmeyeceğine bağlı olacak. Hacimli bir kırılma gerçekleşirse 0.000030 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir; aksi durumda yatay seyir bir süre daha korunabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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