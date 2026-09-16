Shiba Inu’da ağ etkinliği %216 arttı, teknik görünüm zayıfladı

Shiba Inu ağında kısa sürede belirgin bir hareketlilik görüldü. İlgili zincir üstü göstergede 1,6 milyar SHIB’lik artış kaydedilirken, ağ etkinliği de %216 yükseldi. Bu tür üç haneli artışlar çoğu zaman olumlu bir piyasa anlatısını destekleyebilse de, SHIB fiyat grafiği aynı ölçüde güçlü bir tablo sunmuyor.

Fiyat tarafında baskı sürüyor

Ağdaki artış, token çevresindeki işlemlerin kısa zaman diliminde hızlandığına işaret ediyor. Ancak SHIB’de geçmişte görülen benzer zincir üstü sıçramalar, kalıcı fiyat yükselişine her zaman dönüşmedi. Günlük grafik de bu hareketliliğin yeni alımlarla desteklenip desteklenmediği konusunda net bir sinyal vermiyor.

SHIB, 0.00000520 ile 0.00000530 dolar aralığından bir kez daha geri döndükten sonra 0.00000485 dolar civarında işlem görüyor. Daha dikkat çekici olan nokta ise fiyatın, 0.00000500 ile 0.00000515 dolar bandındaki kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altına sarkmış olması. Daha önce dinamik destek işlevi gören bu bölge artık direnç alanına dönüştü.

SHIB’de ağ etkinliği sert biçimde artsa da, fiyat yapısı bu tabloyu doğrulayacak ölçüde güçlenmedi.

Yukarı denemeler kalıcı olmadı

Teknik görünümde zayıflık son aylardaki fiyat hareketlerinde de öne çıkıyor. Temmuzda 0.00000410 dolar çevresinden başlayan toparlanma, ağustosta 0.00000620 dolara uzanan güçlü bir yükseliş üretti. Buna karşın bu atak kalıcı bir trend oluşturmadı. Eylüldeki tepki yükselişi de 0.00000550 dolarda durdu ve ağustos zirvesinin altında yeni bir düşük tepe bıraktı.

Uzun vadeli hareketli ortalama 0.00000565 dolar civarında bulunuyor ve piyasanın hâlâ oldukça üzerinde kalıyor. Bu durum genel yapıda aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Göreceli güç endeksi de aşağı yönü işaret ediyor ve nötr kabul edilen 50 seviyesinin altına inmiş durumda. Böylece SHIB, hem hareketli ortalama yerleşimi hem de momentum açısından zayıf bir görünüm sergiliyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Kısa vadede 0.00000480 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölgenin belirgin biçimde aşağı kırılması halinde, 0.00000460 ile 0.00000440 dolar aralığına kadar güçlü destek alanı sınırlı kalabilir. Bu bandın altında ise temmuz dipleri olan 0.00000410 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Olumlu senaryoda ise SHIB’nin önce 0.00000500 ile 0.00000515 dolar aralığını geri alması ve hareketli ortalama kümesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. 0.00000550 doların aşılması ise yapısal toparlanma açısından daha güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

1,6 milyar SHIB artışı ve %216’lık etkinlik sıçraması dikkat çekse de, eşlik eden güçlü alım baskısı oluşmadıkça grafik yapısındaki zayıflık ortadan kalkmıyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesiyle bilinen bir memecoin olarak öne çıkıyor. Buna rağmen son veriler, zincir üstü hareketlilikteki artışın tek başına fiyat görünümünü iyileştirmeye yetmediğini ortaya koyuyor.