Kripto Para Hukuku

ABD’de Bitcoin için kritik gün: 20 yıllık satış yasağı meclis komitesine geliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin rezervi ve kripto vergileri bugün ABD Kongresi’nin gündeminde
  • 🏛️ Bitcoin rezervi tasarısı, rezervdeki $BTC’lerin 20 yıl boyunca satılmasını, takasını ve alım satıma konu edilmesini yasaklamayı öngörüyor.
  • 🔐 Hazine’nin 180 gün içinde güvenli saklama altyapısı kurması ve üç ayda bir bağımsız rezerv denetimi yapılması planlanıyor.
  • 💸 Vergi tasarısındaki 10 dolarlık istisna, tüm kripto ödemelerini değil, belirli ağ ve işlem ücretlerini kapsıyor.
  • 📋 Komite görüşmeleri nihai oylama anlamına gelmiyor; Bitcoin rezervi tasarısının yasalaşması için ek aşamaları geçmesi gerekiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Temsilciler Meclisi komiteleri, bugün Bitcoin rezervi ve kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik iki önemli tasarıyı ele alacak. Tasarılardan biri, federal hükümetin elindeki Bitcoin’lerin 20 yıl boyunca satılmadan saklanmasını yasal güvenceye almayı amaçlıyor. Diğeri ise belirli kripto işlem ücretlerine vergi istisnası getirirken madencilik, staking ve yatırım işlemlerinin vergi kurallarını netleştirmeyi hedefliyor.

İçindekiler
1 Bitcoin rezervi başkanlık kararnamesinden federal yasaya taşınacak
2 Kripto vergi tasarısı hangi değişiklikleri getiriyor?

Bitcoin rezervi başkanlık kararnamesinden federal yasaya taşınacak

Finansal Hizmetler Komitesi, H.R. 8957 numaralı American Reserve Modernization Act of 2026 tasarısını görüşecek. Cumhuriyetçi Temsilci Nick Begich’in 21 Mayıs’ta sunduğu tasarı, Demokrat Temsilci Jared Golden’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla ortak destekçiye sahip.

Düzenleme, Başkan Donald Trump’ın Mart 2025 tarihli kararnamesiyle başlatılan stratejik Bitcoin rezervini, Hazine Bakanlığı yönetiminde bağlayıcı bir federal yasaya dönüştürmeyi amaçlıyor. Rezervdeki Bitcoin’ler için zorunlu 20 yıllık saklama süresi öngörülürken bu dönemde satış ve takas işlemlerine izin verilmeyecek.

Tasarıya göre Hazine, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 180 gün içinde güvenli saklama altyapısını oluşturacak. Bağımsız denetçiler de üç ayda bir rezerv kanıtı raporları hazırlayacak. Rezervin temelini, ceza ve hukuk süreçlerinde müsadere edilen Bitcoinler oluşturacak; piyasadan yeni alım yapılması veya yeni vergi mükellefi kaynağı kullanılması öngörülmüyor. Bitcoin dışındaki dijital varlıklar içinse ayrı bir “Dijital Varlık Stoku” oluşturulacak.

Satış yasağı, hükümetin rezervdeki Bitcoinlerinin 20 yıl boyunca piyasaya arz edilmesini engelleyecek. Buna karşılık yeni alım yapılmayacağı için hükümet, yatırımcılarla rekabet eden bir alıcıya dönüşmeyecek.

Kripto vergi tasarısı hangi değişiklikleri getiriyor?

Ayrıca Ways and Means Komitesi Başkanı Jason Smith’in sunduğu 114 sayfalık Digital Asset Tax Certainty Act, çarşamba günü yine bugün ABD doğu saatiyle 10.00’da görüşülecek. Bu diğer tasarı da kriptoyla ödenen uygun ağ veya işlem ücretleri 10 doları aşmadığında kazanç ya da zarar kaydı tutulmamasını öngörüyor.

Uygun dolar stablecoinlerindeki küçük fiyat sapmalarının vergi hesabı kolaylaştırılırken yaygın işlem gören dijital varlıklar için basitleştirilmiş yıllık muhasebe seçeneği sunuluyor. Ücret istisnası ve muhasebe değişikliğinin 2028’de başlaması planlanıyor.

Madencilik ve staking kazançları genel olarak olağan gelir sayılacak. Önceki önerideki vergi erteleme seçeneği bulunmuyor. Belirli yatırım tröstleri ise vergi statülerini kaybetmeden staking yapabilecek.

Bitcoin rezervine ilişkin görüşme, komite aşamasıyla sınırlı. Tasarının yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senato süreçlerini tamamlayarak başkanın onayına sunulması gerekiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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