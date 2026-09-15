Senatör Lummis: “CLARITY Act yasalaşırsa Bitcoin güçlü yükselecek”

ABD’de kripto piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan CLARITY Act için kritik Senato oylaması yaklaşırken, Senatör Cynthia Lummis tasarının Bitcoin açısından güçlü bir yükselişin önünü açabileceğini söyledi. Ancak bankacılık sektörünün stablecoinlere ilişkin itirazları ve Demokratların daha güçlü etik kurallar talep etmesi, düzenlemenin ilerleyip ilerleyemeyeceğini belirsiz bırakıyor.

Lummis, Bloomberg Crypto röportajında tasarının ABD bankalarının Bitcoin dahil dijital varlık tutmasına hukuki zemin sağlayabileceğini belirtti. Bankalara yönelik kısıtlamaların hafifleyebileceğini ifade eden Lummis, düzenlemenin yasalaşması halinde Bitcoin’in “önemli ölçüde yükseleceğini” savundu.

Bankalara kripto hizmetleri için açık yetki öngörülüyor

CLARITY Act, federal lisanslı bankaların dijital varlık saklama, kredi ve aracılık hizmetleri sunmasına açıkça izin vermeyi amaçlıyor. Tasarı ayrıca bankaların risk ve likidite yönetimi gibi izin verilen faaliyetleri için gerekli olduğu ölçüde kendi bilançolarında dijital varlık bulundurabilmesini öngörüyor. Düzenlemeyle dijital varlıkların denetimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırılacak.

Senato’da 15 Eylül’de yapılması planlanan usul oylaması, tasarının nihai kabulüne yönelik değil. Görüşme sürecinin ilerlemesi için en az 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeye sahip olması nedeniyle, partinin tamamı destek verse bile en az yedi Demokrat senatörün oyu gerekli.

Beyaz Saray son dakika ikna çabalarını artırdı

Semafor’un 15 Eylül tarihli haberine göre Beyaz Saray, özellikle bölgesel bankaların endişelerini paylaşan Cumhuriyetçi senatörleri ikna etmeye çalışıyor. Trump yönetimi, stablecoinlerin büyümesi ile bölgesel bankalardan mevduat çıkışı arasında açık bir bağlantı bulunmadığını savunuyor. Dijital Varlıklar Danışma Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt de stablecoin teşviklerinin mevduat kaçışına yol açtığı iddiasının verilerle desteklenmediğini belirtti.

Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin, kullanıcıların kendi varsayımlarını girerek farklı senaryoları test edebileceği bir analiz aracı yayımlaması bekleniyor. Buna karşılık Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, son değişikliklerin bölgesel bankaların kaygılarını tamamen giderdiğine ikna olmadığını söyledi. Bankacılık sektörünün itirazlarının Cumhuriyetçi desteğini de etkilemesi, gerekli oy sayısına ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Demokratlar ise kamu görevlileri ve ailelerinin kripto bağlantılı çıkar çatışmalarını sınırlayacak etik hükümlerin güçlendirilmesini istiyor. Senatör Mark Warner ve diğer bazı Demokratlar, mevcut metnin başkan ve ailesine ilişkin endişeleri gidermekte yetersiz kaldığını belirtiyor.

Kripto vergileri için ayrı tasarı gündemde

Temsilciler Meclisi’nde ise kripto vergilendirmesine yönelik ayrı bir düzenleme değerlendirilecek. HaberleriBitcoin’in aktardığına göre Gelirler Komitesi Başkanı Jason Smith’in yayımladığı 114 sayfalık Digital Asset Tax Certainty Act, H.R. 10357 numarasıyla 16 Eylül saat 10.00’da komitede ele alınacak. Tasarı, blokzincir işlemlerindeki 10 doların altındaki ağ ve işlem ücretlerini vergiden muaf tutmayı öngörüyor.

Önceki yıl 5.000’den fazla kripto transferi yapan kullanıcılar bu muafiyetten yararlanamayacak. Böylece yüksek frekanslı işlem yapanlar ve otomatik işlem stratejileri için mevcut bildirim yükümlülükleri devam edecek. Tasarı ayrıca yatırımcıların zararına sattıkları kripto varlığı hemen geri alarak vergi zararı kaydetmesini sınırlamak amacıyla, hisse senetlerindekine benzer “wash-sale” kuralları getiriyor. Belirli koşulları karşılayan dolar stablecoinleri ise kapsam dışında tutuluyor.

Madencilik ve staking yoluyla elde edilen kriptoların vergilendirilmesinin satış anına ertelenmesi de tartışılıyor. Ancak komitedeki Cumhuriyetçiler bu hükmü kaldırmayı veya ertelemeyi beş yılla sınırlandırmayı değerlendiriyor. Henüz komite aşamasındaki tasarının, kasım öncesindeki yoğun yasama takvimi nedeniyle 2026 içinde yasalaşıp yasalaşamayacağı belirsizliğini koruyor.