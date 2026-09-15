Kripto Para Hukuku

Kripto sektörünün beklediği yasa CLARITY Act Senato’ya takıldı: Şimdi ne olacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏛️ CLARITY Act, Senato’da 49 kabul oyunda kalarak ilerlemek için gereken 60 oy eşiğini aşamadı.
  • ⚖️ Etik hükümler ve stablecoin getirilerine ilişkin anlaşmazlıklar, partiler arasında uzlaşma sağlanmasını engelledi.
  • 🔍 Sektörün odağı SEC ve CFTC’nin çalışmalarına kayarken düzenlemelerin kalıcılığına ilişkin belirsizlik sürüyor.
  • 🌍 Sektör temsilcileri, yasama sürecindeki gecikmenin yatırımları daha net kurallar sunan Avrupa’ya yönlendirebileceğini belirtiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de kripto para piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act, 15 Eylül Salı günü (biraz önce) Senato’da yapılan usul oylamasında ilerlemek için gereken desteği bulamadı. Tasarının Genel Kurul’da ele alınmasının önünü açacak oylama, 49 kabul ve 50 ret oyuyla sonuçlandı. Gerekli 60 oy eşiğinin altında kalınmasıyla yasama süreci şimdilik durdu; tasarının yeniden ne zaman gündeme geleceği belirsizliğini koruyor.

İçindekiler
1 Etik hükümler ve stablecoin getirileri uzlaşmayı engelledi
2 SEC ve CFTC çalışmaları sürüyor ancak kalıcılık sorunu çözülmedi
3 Bitcoin ve bankaların tokenizasyon çalışmaları öne çıktı
4 Yeni Kongre ve Avrupa’ya yönelim gündemde

Sonuç, piyasa yapısına ilişkin kuralları yasayla güvence altına almak için yıllardır çalışan ve bu amaçla yüz milyonlarca dolar harcayan kripto sektörü açısından önemli bir gerileme oldu. Bununla birlikte sektör yöneticileri, oylamanın mevcut düzenleyici çalışmaları ortadan kaldırmadığını ve kurumsal yatırımların devam edeceğini vurgulayan ölçülü açıklamalar yaptı.

Etik hükümler ve stablecoin getirileri uzlaşmayı engelledi

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, 600 sayfayı aşan uzlaşma metni üzerinde oylamanın hemen öncesine kadar görüşmelerini sürdürdü. Ancak üst düzey kamu görevlilerinin kripto şirketleriyle iş ilişkilerini sınırlandırmayı amaçlayan etik hükümler gibi kritik başlıklarda anlaşma sağlanamadı. Birden fazla Cumhuriyetçinin de karşı oy vermesi, tasarının basit çoğunluğa dahi ulaşmasını engelledi. Cumhuriyetçi müzakerecilerden Senatör Cynthia Lummis’in oylama öncesinde yaptığı destek çağrısı da sonucu değiştirmedi.

Hilbert Group CEO’su Barnali Biswal, büyük bankacılık kuruluşlarının stablecoin getirilerine ilişkin hükümlere son ana kadar karşı çıktığını ve bu anlaşmazlığın oylamayla sona ermediğini belirtti. Biswal’a göre tahmin piyasaları başarısızlık ihtimalini önceden fiyatladığından sonuç tek başına sert bir satış dalgasını tetiklememeli. Ancak uzlaşmanın sağlanamaması, kurumsal sermayeyi parçalı ve yaptırım uygulamalarının ağırlık taşıdığı bir düzenleyici ortamda bırakıyor.

SEC ve CFTC çalışmaları sürüyor ancak kalıcılık sorunu çözülmedi

CLARITY Act, farklı kripto varlıklar ve blockchain projelerinin nasıl ele alınacağını belirlemeyi, düzenleyici kurumların görevlerini netleştirmeyi ve CFTC’ye kripto spot piyasalarını denetlemek için yeni yetkiler vermeyi amaçlıyordu. Tasarının ilerleyememesiyle gözler, çalışmalarını sürdüren SEC ve CFTC’ye çevrildi. Enso Kurucu Ortağı ve CEO’su Connor Howe, CFTC Başkanı Selig’in mevcut yasa kapsamındaki yetkilerle piyasa yapısına ilişkin bir çerçeve hazırlanması talimatı verdiğini, SEC’nin de ağustosta Regulation Crypto Assets düzenlemesini kamuoyu görüşüne açtığını hatırlattı.

SEC’nin önerisi, kripto projelerinin başlangıç aşamasında ağır düzenleyici yükümlülüklerle karşılaşmadan fon toplamasının önünü açmayı hedefliyor. Kurum ayrıca menkul kıymetlerin tokenizasyonuna ilişkin sınırlı kapsamlı onaylara hazırlanıyor. Ancak SEC Başkanı Paul Atkins’in de belirttiği üzere, yasal dayanağı bulunmayan kurallar ve muafiyetler kalıcı güvence sunmuyor. Howe, kurum yönetimleri değiştiğinde kuralların yeniden yazılabileceğini; müşteri fonlarına dokunmayan geliştiricilere yönelik açık Section 1960 korumasının da yasaya bağlanmamasının ayrı bir boşluk yarattığını vurguladı.

tZERO CEO’su Alan Konevsky, düzenlenmiş dijital varlık piyasalarına geçişin sürdüğünü ve kurumların mevcut altyapılar üzerinden bu teknolojileri benimsemeye devam edeceğini söyledi.

Chainlink Labs Hukuk Başkanı Katherine Kirkpatrick Bos, tüketicilerin korunması ve kurumsal benimseme için açık kuralların gerekliliğini vurgulayarak yasa yapıcılarla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

GSR Hukuk ve Strateji Başkanı Joshua Riezman ise piyasanın ihtiyaç duyduğu yönlendirmeyi sağlama sorumluluğunun artık daha fazla düzenleyici kurumlara kayacağını ifade etti.

Bitcoin ve bankaların tokenizasyon çalışmaları öne çıktı

Michael Saylor’ın şirketi Strategy, Bitcoin’in ABD’de yıllardır hukuki ve düzenleyici açıklığa sahip olduğunu savundu. Şirket; CFTC’nin Bitcoin’i emtia, IRS’nin mülk olarak değerlendirdiğini, SEC’nin spot Bitcoin ürünlerini onayladığını ve FASB’nin Bitcoin’i genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında bir varlık olarak ele aldığını hatırlattı.

Matter Labs Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vassilis Tziokas ise bankaların tokenleştirilmiş mevduat ağları geliştirmeyi sürdürdüğünü, bu altyapıların gün içi repo, teminat transferleri ve tokenleştirilmiş menkul kıymetlere genişlediğini belirtti.

Tziokas; JPMorgan’ın mevduat tokeninin kullanımda olduğunu, Citi’nin farklı saat dilimleri arasında tokenleştirilmiş ödemeler gerçekleştirdiğini ve bölgesel bankaların ortak altyapılarda kendi yönettikleri ağları kurduğunu aktardı. Bankaların desteklediği Cari’nin 30 milyon doların üzerinde fon toplamasını da bu eğilime örnek gösterdi. Tziokas’a göre yasama sürecinin durması, bankaların geliştirme çalışmalarını durdurmuyor; geçiş döneminde düzenleyici kurumların rehberliğini daha önemli hâle getiriyor.

Yeni Kongre ve Avrupa’ya yönelim gündemde

NEAR Hukuk Başkanı Abhishek Vaidyanathan, oylamanın başarısız olması durumunda bir sonraki olası fırsatın yeni Kongre dönemi olacağını belirtmişti. Temsilciler Meclisi’nin 21 ve 28 Eylül haftalarındaki çalışmalarını iptal etmesi ve Senato’nun 5 Ekim’de seçim bölgelerindeki çalışma dönemine geçmesi takvimi daraltıyor. Kasım seçimleri sonrasında yılın son haftalarında ilerleme sağlanması ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil, ancak süreç zor görünüyor.

Vaidyanathan, gecikmenin 2027 bütçelerini hazırlayan şirketlerin hukuki iş yükünü artırabileceğini ve bekleyen sermayeyi başka ülkelere yönlendirebileceğini söyledi. Cardano Foundation CEO’su Frederik Gregaard da Avrupa’nın MiCA kapsamında daha açık kurallar sunduğunu vurguladı.

Stablecoinler için 2025’te yasalaşan GENIUS Act’in uygulama süreci devam ederken daha geniş kripto piyasasının yasal çerçevesi belirsizliğini koruyor. Yeni Kongre ocakta göreve başlayacak ve 3 Kasım seçimleri, tasarının geleceğinde belirleyici olacak. Demokratların çoğunluk kazanması hâlinde ilgili komitelerin gündemi ve yönetimi değişebilir; Trump yönetiminin kripto sektörüyle ilişkilerine yönelik incelemeler de öne çıkabilir. Bu arada Fairshake öncülüğündeki sektör destekli siyasi eylem komitelerinin, tasarıya karşı oy veren siyasetçilere seçim öncesinde nasıl yaklaşacağı henüz netleşmiş değil.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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