Ripple CEO’su kripto piyasasının Clarity Act olmadan da büyüyeceğini söyledi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Kongresi’nde yakından izlenen Clarity Act yasasının kabul edilmemesi halinde bile kripto para sektörünün yoluna devam edeceğini söyledi. Kansas City’de salı günü düzenlenen bir dijital varlık etkinliğinde konuşan Garlinghouse, teknolojik üstünlük taşıyan çözümlerin uzun vadede öne çıkacağını savundu.

Yasa tasarısı üzerindeki baskı arttı

Garlinghouse, Clarity Act’e desteğini yineledi ancak tasarının olası başarısızlığının sektörü durdurmayacağını belirtti. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleriyle bilinen bir kripto şirketi olarak, ABD’de daha net düzenleme çağrısını uzun süredir gündemde tutuyor.

Brad Garlinghouse, daha iyi, daha hızlı ve daha güçlü teknolojilerin genellikle kazandığını, bu nedenle kripto sektörünün yalnızca tek bir yasa tasarısının sonucuna bağlı olmadığını vurguladı.

Garlinghouse’a göre mevcut finansal sistem, teknolojideki değişim hızına ayak uydurmakta zorlanıyor. ABD’nin bu alandaki liderliğini denizaşırı piyasalara bırakma riskini de sorgulayan Garlinghouse, düzenleyici netliğin ülke açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

Senato oylaması kritik önem taşıyor

Clarity Act, salı günü Senato’da kritik bir usul oylamasıyla karşı karşıya kaldı. Oylamada, tasarının resmi görüşme sürecine alınabilmesi için gerekli prosedürel eşik değerlendirilecek. Senato’nun Doğu saatiyle 14.15’te, tasarıyı ilerletmeye yönelik önerge üzerinde cloture kararı için oy kullanması planlandı.

Destekçilerin önünde kolay bir tablo bulunmuyor. Cumhuriyetçiler Senato’da 53 sandalyeye sahip olsa da tasarının ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu nedenle en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün desteği gerekli. Mevcut işaretler ise bu desteğin henüz sağlanamadığına işaret ediyor.

Konu Sayı Açıklama Cumhuriyetçi sandalye sayısı 53 Senato’daki mevcut sayı Gerekli oy 60 Tasarının ilerlemesi için gereken eşik Ek destek ihtiyacı 7 Demokrat veya bağımsız senatör desteği

Müzakerelerde değişiklikler yetmedi

Cumhuriyetçiler, salı günkü oylama öncesinde tasarı metninde önemli revizyonlar yayımladı. Pakete, Demokratların talep ettiği 126 maddi değişikliğin eklendiği açıklandı. Buna rağmen bazı Demokrat senatörler, verilen tavizlerin hala yeterli düzeye ulaşmadığını ifade etti.

Garlinghouse, senatörlere çağrısında, kusursuz bir metin arayışının uygulanabilir bir uzlaşmayı engellememesi gerektiğini ve aylar süren görüşmelerde zaten kayda değer tavizler verildiğini savundu.

Tasarı bu prosedürel aşamayı geçemezse tamamen ortadan kalkmış olmayacak. Buna karşın ara seçim takviminin yaklaşması, kapsamlı yasaların ilerletilebileceği zamanı hızla daraltıyor. Bu durum, Clarity Act için takvimi daha da sıkışık hale getiriyor.

Garlinghouse sektörde daha geniş bir eğilime işaret etti

Garlinghouse, yüksek risk taşıyan bu düzenleme sürecine rağmen sektörün kaderinin yalnızca Clarity Act’e bağlı olmadığını düşünüyor. Onun değerlendirmesine göre kripto piyasasının geleceğini belirleyecek ana unsur, teknolojinin sunduğu hız, verimlilik ve kullanım avantajları olacak.

Bu yaklaşım, Washington’daki düzenleme tartışmaları sürse de sektörün küresel ölçekte gelişmeyi sürdüreceği görüşünü öne çıkarıyor. Garlinghouse’un mesajı, özellikle ABD’de düzenleyici belirsizlik ile yenilik kapasitesi arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti.