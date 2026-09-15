Zcash (ZEC)

ZEC’de 1.300 dolar eşiği yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash fiyatında 1.300 dolar seviyesi yeniden kritik eşik haline geldi.
  • 📊 Analistler, 1.077 ile 1.109 dolar bandının kısa vadede $ZEC’de önemli destek olduğunu aktarıyor.
  • 📌 1.020 ile 1.090 dolar bölgesi korunursa 1.539 dolar hedefi gündemde kalabilir.
  • 🛠️ Zcash ağı, Temmuz 2026’daki Ironwood güncellemesinin ardından teknik dönüşümünü sürdürüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Zcash fiyatı, ayın başında kısa süreliğine 1.300 dolara yaklaşmasının ardından dalgalı seyrini korudu. Teknik analizlerde öne çıkan başlıklar, düşen kama kırılımı, yükselen kanal yapısı ve kısa vadeli adil değer boşluğu oldu. Bu görünüm, özellikle 1.020 ile 1.109 dolar aralığını kısa vadede kritik hale getirirken, yukarıda 1.300 ve 1.539 dolar seviyeleri izleniyor.

İçindekiler
1 Destek bölgeleri öne çıkıyor
2 Kısa vadede 1.300 dolar testi izleniyor
3 Daha yüksek hedefler masada
4 Ağ gelişmeleri teknik görünümü destekliyor

Destek bölgeleri öne çıkıyor

TradingView’de pullbacksignal tarafından paylaşılan analize göre 1.020 ile 1.090 dolar aralığı ana destek ve geri çekilme bölgesi olarak değerlendiriliyor. ZEC, yükselen kanalın alt bandına temas ettikten sonra tepki verdi ve ardından yatay bir sıkışma sürecine girdi. Bu yapı korunduğu sürece daha geniş teknik görünümün yapıcı kaldığı düşünülüyor.

ZEC’de mevcut hareket, net bir trend dönüşünden çok soluklanma evresi olarak görülüyor. Ancak kanal desteğinin korunması, yükseliş senaryosunun geçerliliği açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Analizde 918 dolar seviyesi ana geçersizlik noktası olarak öne çıktı. Fiyatın bu eşiğin altına kalıcı biçimde sarkması halinde, kanal temelli yükseliş senaryosunun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Buna karşılık alt banttan gelen alımların sürmesi, mevcut yapının korunmasına destek verebilir.

Kısa vadede 1.300 dolar testi izleniyor

Dört saatlik grafikte jussy_world, düşen kama formasyonunun yukarı yönlü kırıldığını ve mum kapanışlarının formasyon direncinin üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Bu ölçüme göre teknik hedef yaklaşık 1.300 dolar seviyesine işaret ediyor. Söz konusu alan ayrıca ZEC’in eylüldeki yükselişinde ulaştığı yerel zirve olması bakımından da önem taşıyor.

Düşen kama kırılımı ile yükselen kanal yapısının aynı yönde sinyal vermesi, kısa vadeli toparlanma ile daha geniş trend arasında uyum oluştuğuna işaret ediyor.

SkylerBFX ise daha dar bir bölgeye dikkat çekiyor. Analizde önce 1.050 dolar çevresindeki desteğin çalıştığı, ardından iki saatlik grafikte 1.077 ile 1.109 dolar arasında bir adil değer boşluğu oluştuğu kaydediliyor. Fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli kontrolün alıcılarda olduğu değerlendirilebilir. Bu bölgenin altına sarkılması ise 1.020 ile 1.090 dolar bandına doğru daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

Mini sözlük: Adil değer boşluğu, fiyatın çok hızlı hareket ettiği dönemlerde grafikte yeterli işlem dengesi oluşmadan bırakılan alanı ifade eder. Analistler bu bölgeleri, sonraki geri çekilmelerde destek veya direnç olarak izleyebilir.

Teknik bölgeSeviyeAnlamı
Ana destek1.020 ile 1.090 dolarGeri çekilmelerde izlenen temel bölge
Kısa vadeli boşluk1.077 ile 1.109 dolarYakın destek testi
Geçersizlik seviyesi918 dolarYükseliş yapısının zayıflayabileceği eşik

Daha yüksek hedefler masada

Pullbacksignal, yükselen kanal yapısının sürmesi halinde ilk büyük hedefin 1.539 dolar olduğunu aktarıyor. Aynı yapının daha geniş uzantısı ise 1.849 dolara işaret ediyor. Ayrı bir haftalık grafik çalışmasında XRPathologist, Zcash’in tarihsel fiyat geometrisini Bitcoin’in geçmiş yapısıyla karşılaştırarak yaklaşık 1.700 dolarlık bir senaryo ortaya koyuyor. Bununla birlikte bu tür fraktal karşılaştırmaların, net destek ve direnç seviyelerine kıyasla daha yüksek belirsizlik taşıdığı vurgulanıyor.

Ağ gelişmeleri teknik görünümü destekliyor

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak sıfır bilgi ispatı tabanlı şifreleme kullanıyor ve korumalı işlemleri destekliyor. Ağın azami arzı 21 milyon ZEC seviyesinde bulunuyor. 28 Temmuz 2026’da devreye alınan NU6.3 Ironwood güncellemesiyle yeni bir korumalı havuzun kullanıma açıldığı, bunun güvenliği artırmayı ve dolaşımdaki arzın bağımsız biçimde doğrulanmasını hedeflediği belirtildi.

Zcash Foundation da Rust tabanlı Zebra düğüm yazılımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın 2026 stratejisinde Zebra’nın performansını artırmak, ağ yükseltmelerini tamamlamak ve Zebra, Zaino ile Zallet bileşenlerini bir araya getiren Z3 yığınını ilerletmek yer alıyor. Yine de ağ güncellemeleri, kısa vadede doğrudan fiyat artışı anlamına gelmeyebilir.

Mevcut tabloda 1.300 dolar seviyesi en yakın güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması ve korunması halinde 1.539 dolar hedefi daha güçlü biçimde gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 918 doların altı, yükseliş görünümünü belirgin biçimde zayıflatabilecek ana eşik olarak izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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