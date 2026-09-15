RIPPLE (XRP)

Binance’te XRP likiditesi son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Binance’te XRP likiditesi 15 Eylül’de son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.
  • 💹 30 günlük devir hızı yaklaşık 4,6 milyar dolara, likidite endeksi ise 0,0675 seviyesine ulaştı.
  • 🔄 Temmuz ve ağustosta 2 milyar ile 3 milyar dolar aralığına gerileyen hareketlilik, $XRP’de yeniden hız kazandı.
  • 📊 Veriler fiyat yönünü tek başına göstermese de alıcı ve satıcı katılımının arttığını ortaya koydu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Binance borsasında XRP işlemlerine ilişkin likidite göstergeleri son haftalarda yeniden güç kazandı. Artan piyasa hareketliliğiyle birlikte, varlığın borsadaki dolaşımı ve işlem derinliği dikkat çeken bir toparlanma sergiledi.

İçindekiler
1 Likidite verileri yeniden yükseldi
2 Fiyat sinyali ile piyasa faaliyeti ayrışıyor
3 Artan derinlik işlem ortamını destekliyor

Likidite verileri yeniden yükseldi

Kripto analiz platformu CryptoQuant tarafından paylaşılan zincir üstü verilere göre XRP’nin Binance üzerindeki 30 günlük likidite devir hızı 15 Eylül itibarıyla yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde likidite endeksi de 0,0675 seviyesine çıktı. CryptoQuant, dijital varlık piyasalarına yönelik zincir üstü veri ve borsa akışları sunan bir analiz şirketi olarak biliniyor.

XRP’nin Binance üzerindeki likidite göstergeleri son haftalarda toparlandı ve yaklaşık altı ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Temmuz ve ağustos aylarında belirgin biçimde zayıflayan bu gösterge, o dönemde 2 milyar dolar ile 3 milyar dolar aralığına kadar gerilemişti. Son yükselişle birlikte metrik, mayıs ayı çevresinde görülen yüksek seviyelere yeniden yaklaştı.

Güncel veriler, Binance’te XRP için ölçülen likiditenin yaklaşık son altı ayın zirvesine çıktığını gösteriyor. Bu toparlanmaya, borsadaki XRP giriş ve çıkışlarındaki artış da eşlik etti.

Fiyat sinyali ile piyasa faaliyeti ayrışıyor

Bununla birlikte, likiditedeki yükselişin tek başına doğrudan bir fiyat artışı anlamına gelmediği vurgulanıyor. Veriler daha çok XRP özelinde yatırma ve çekme işlemlerinin hızlanmasına, ayrıca işlem faaliyetinin genişlemesine işaret ediyor.

Likidite endeksi, fiyatın hangi yöne gideceğini belirleyen bir gösterge değil. Buna karşılık, alıcı ve satıcıların piyasaya ne ölçüde katıldığını yansıtarak ilgili varlıktaki genel işlem ilgisini ortaya koyuyor.

Daha yüksek likidite, büyük emirlerin fiyat üzerinde sınırlı etkiyle gerçekleşmesine imkan tanıyor ve bu durum piyasa katılımcıları için daha elverişli bir işlem zemini oluşturuyor.

Artan derinlik işlem ortamını destekliyor

Piyasa derinliğinin artması, özellikle büyük hacimli işlemler yapan yatırımcılar açısından önem taşıyor. Likiditenin güçlenmesi, alış ve satış emirlerinin daha rahat eşleşmesini sağlayabilir ve ani fiyat oynaklığını sınırlayabilir.

Bu nedenle son veriler, XRP fiyatına dair kesin bir yön vermese de Binance üzerindeki piyasa katılımının belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Yatırımcı ilgisinin hem alım hem satış tarafında genişlemesi, XRP işlem ekosisteminin yeniden canlandığına işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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