Ripple, stablecoin odaklı Velocity’nin değerlemesini 200 milyon dolara taşıdı

Ripple, stablecoin odaklı ödeme platformu Velocity için düzenlenen 10 milyon dolarlık ek finansman turuna katıldı. Genişleyen yatırım turunun toplam büyüklüğü 48 milyon dolara ulaşırken, Londra merkezli Velocity’nin değerlemesi 200 milyon dolar olarak açıklandı.

Yatırım turunda öne çıkan isimler

Ripple’ın bu şirkete ilgisi yeni değil. XRP ile bağlantılı şirket, son genişleme öncesinde de Velocity yatırımcıları arasında yer alıyordu. Son turda Activant Capital, Capital One Ventures, QED Investors, Coinbase Ventures ve Wintermute Ventures da destek veren kurumlar arasında bulundu.

Genişletilen finansman turu 48 milyon dolara ulaştı ve Velocity’nin değerlemesi 200 milyon dolar olarak şekillendi.

Velocity, geleneksel finans altyapısını stablecoin tabanlı ödeme hatlarıyla birleştirerek mutabakat süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Şirketin sunduğu yapı, stablecoin’lerin günün her saati çalışan bir ödeme ve mutabakat katmanı olarak kullanılmasına imkan veriyor.

Şirketin faaliyet alanı

2025’te kurulan Velocity; satıcılara, finans kuruluşlarına, fintek şirketlerine ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına odaklanıyor. Şirket, sınır ötesi ve kurumsal ödemelerde daha hızlı ve kesintisiz işlem akışı sağlamayı amaçlayan çözümler geliştiriyor.

Ayın başlarında Velocity ile MVB Financial, Visa Direct pilot programında iş birliği yapacaklarını duyurdu. Bu çalışma kapsamında Velocity’nin teknolojisi, stablecoin bazlı likiditenin doğrudan MVB’nin altyapısına entegre edilmesini mümkün kılıyor.

Ripple’ın stablecoin hamleleri

Ripple son dönemde stablecoin alanındaki adımlarını hızlandırdı. Şirket, kendi stablecoin’i RLUSD’yi piyasaya sürdükten sonra bu segmentte daha görünür bir konuma geldi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blokzincir ürünleriyle bilinen bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 2,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, RLUSD’yi piyasa değeri bakımından en büyük 42’nci kripto varlık konumuna taşıyor.

Ripple, ağustos 2025’te stablecoin ödemeleri alanında faaliyet gösteren Rail’i 200 milyon dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

Ripple’ın son yatırım hamlesi, şirketin yalnızca kendi stablecoin ürününü büyütmekle kalmadığını, aynı zamanda stablecoin tabanlı ödeme altyapısı geliştiren girişimlere de sermaye ayırdığını gösteriyor. Velocity tarafında sağlanan yeni kaynakların ürün geliştirme ve kurumsal entegrasyon süreçlerinde kullanılması bekleniyor.