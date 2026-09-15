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ABD Senatosu CLARITY yasasını ilerletmedi, kripto piyasası düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, CLARITY yasasını 49'a karşı 50 oyla ilerletmedi.
  • 📉 Oylamanın ardından $XRP’de kayıp %7'yi aşarken Bitcoin 76.000 dolar civarına geriledi.
  • 🧾 Bazı Demokrat senatörler yatırımcı koruması ve piyasa bütünlüğü kaygılarını öne çıkardı.
  • 🏛️ Tasarı, Demokratların yanı sıra üç Cumhuriyetçi senatörün de karşı oy vermesiyle eşik altında kaldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Senatosu’nun kripto piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme paketi olarak görülen CLARITY yasasını ilerletmemesi, dijital varlıklarda satış baskısını artırdı. Salı günkü usul oylamasında tasarı 49’a karşı 50 oyla yeterli desteği bulamadı.

İçindekiler
1 Oylama eşik altında kaldı
2 Piyasada satışlar hızlandı
3 Demokrat senatörlerden dikkat çeken ret oyları
4 Cumhuriyetçilerden de karşı oy geldi

Oylama eşik altında kaldı

Senatörlerin H.R. 3633 sayılı tasarı için resmi görüşme sürecini başlatabilmesi adına 60 oy gerekiyordu. Bu eşik aşılamayınca yasa teklifi ilerleyemedi. Gelişme, kripto sektörünün uzun süredir beklediği piyasa yapısı düzenlemesi açısından önemli bir gerileme olarak değerlendirildi.

CLARITY tasarısı, kripto varlık piyasasında hangi kurumun hangi alanda yetkili olacağına ilişkin çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyordu. Ancak oylama sonucu, iki parti arasında aylar süren temaslara rağmen siyasi uzlaşının sağlanamadığını gösterdi.

ABD Senatosu’ndaki usul oylaması 49’a karşı 50 sonuçlandı ve tasarının ilerlemesi için gereken 60 oy seviyesine ulaşılamadı.

Piyasada satışlar hızlandı

Oylamanın ardından kripto para piyasasında kayıplar derinleşti. Bitcoin 76.000 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yaklaşık %3,7 geriledi. XRP ise daha sert bir düşüş yaşayarak %7’den fazla kayıpla 1,30 dolar seviyesine indi.

Shiba Inu da satış dalgasına katıldı. SHIB fiyatı gün içinde yaklaşık %3,7 düşerek 0.00000513 dolar civarına çekildi. Ethereum, Solana ve diğer büyük kripto varlıklarda da negatif seyir görüldü.

VarlıkFiyat24 saatlik değişim
Bitcoin76.000 dolar civarı%3,7 düşüş
XRP1,30 dolar civarı%7’den fazla düşüş
Shiba Inu0.00000513 dolar civarı%3,7 düşüş

Demokrat senatörlerden dikkat çeken ret oyları

Oylamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, daha önce iki partili kripto görüşmelerine katılan bazı isimlerin tasarının ilerlemesine karşı oy vermesi oldu. Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Cory Booker, Raphael Warnock, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks ve Catherine Cortez Masto ret oyu kullanan Demokratlar arasında yer aldı.

Warner, Alsobrooks, Booker, Gallego, Cortez Masto ve Warnock daha önce Cumhuriyetçilerin sunduğu CLARITY metninde etik kurallar, tüketicinin korunması, yasa dışı finansman, çıkar çatışmaları ve piyasa bütünlüğü başlıklarında daha güçlü hükümlere ihtiyaç olduğunu savunmuştu.

Bazı Demokrat senatörler, tasarı metninde yatırımcı koruması, finansal istikrar ve piyasa bütünlüğüne ilişkin kaygıların yeterince giderilmediği görüşünü korudu.

Cumhuriyetçilerden de karşı oy geldi

Tasarıya verilen destek yalnızca Demokratların itirazı nedeniyle yetersiz kalmadı. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Josh Hawley ve Jerry Moran da CLARITY’nin ilerlemesine karşı oy kullandı. Bu tablo, tasarının parti çizgilerinin ötesinde dirençle karşılaştığını ortaya koydu.

Lisa Blunt Rochester da ret oyu veren Demokrat isimler arasında bulundu. Rochester, mayısta Senato Bankacılık Komitesi’ndeki değerlendirme sırasında da yatırımcı koruması, piyasa bütünlüğü, yasa dışı finansman ve finansal istikrara ilişkin sorunların yeterince çözülmediğini savunmuştu. John Fetterman ise daha önce GENIUS stabilcoin düzenlemesini desteklemesine rağmen bu kez hayır oyu verdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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