Bitcoin için tarihsel ikiye katlanma modeli, bir sonraki teorik hedefin 256 bin dolar olabileceğini gösterdi

Bitcoin’in fiyat geçmişi incelendiğinde, varlığın farklı dönemlerde birkaç kez ikiye katlandığı görülüyor. Ancak bu yükselişlerin süresi her seferinde aynı olmadı. Bazı döngüler aylar içinde tamamlanırken, bazı eşiklere ulaşılması için yıllar gerekti. Son değerlendirmelerde, Bitcoin’in 128 bin dolar seviyesini aşmasının ardından bir sonraki teorik eşik olarak 256 bin dolar öne çıktı.

Tarihsel modelde yeni eşik

Bu tartışmayı gündeme taşıyan isim, X platformunda @dotkrueger kullanıcı adıyla bilinen yatırımcı Fred Krueger oldu. Krueger, Bitcoin’in geçmişteki fiyat ikiye katlanma dönemlerini gösteren bir grafik paylaşarak, tarihsel dizilim korunursa sonraki büyük piyasa hedefinin 256 bin dolar olabileceğini savundu. Fred Krueger, piyasalar ve makroekonomi üzerine yorumlarıyla tanınan bir yatırımcı olarak biliniyor.

Bitcoin’in geçmişte izlediği ana fiyat eşikleri dikkate alındığında, 128 bin doların ardından 256 bin dolar seviyesi bir sonraki teorik adım olarak öne çıkıyor.

Paylaşılan hesaplama, Bitcoin’in 1.000 dolardan 2.000 dolara, ardından 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000 ve 128.000 dolar seviyelerine uzanan hareketlerine dayanıyor. Bu dizilim matematiksel olarak basit görünse de, her adımın gerçekleşme süresi belirgin biçimde değişti.

Geçiş Süre 1.000 dolardan 2.000 dolara Yaklaşık 3,5 yıl 2.000 dolardan 4.000 ve 8.000 dolara Birkaç ay 8.000 dolardan 16.000 dolara Bir aydan kısa süre 16.000 dolardan 32.000 dolara 3 yıldan fazla 32.000 dolardan 64.000 dolara Yaklaşık 3 ay 64.000 dolardan 128.000 dolara 4 yıldan fazla

Süre tahmini neden belirsiz

Veriler, Bitcoin’de fiyat artış hızının son derece düzensiz olduğunu ortaya koyuyor. Güçlü iyimserlik dönemlerinde yükselişler kısa sürede gelirken, ilginin azaldığı sakin evrelerde piyasa uzun süre yatay kalabiliyor. Buna rağmen genel tabloda, Bitcoin’in zaman içinde bir büyük eşikten diğerine geçtiği yönündeki örüntünün korunduğu belirtiliyor.

Önceki yedi ikiye katlanma evresinin toplamda yaklaşık 11,5 yıla yayıldığı, adım başına ortalama sürenin ise yaklaşık 1,6 yıl olduğu hesaplanıyor. Bu ortalama kaba bir ölçü olarak alındığında ve son büyük zirvenin Ekim 2025’te 128 bin dolar seviyesinde oluştuğu varsayıldığında, bir sonraki ikiye katlanma hareketi 2027 ortalarında gündeme gelebilir.

Geçmiş ortalamalar olası bir zaman aralığı sunuyor, ancak bu yaklaşım kesin bir tahmin değil ve piyasa koşullarına güçlü biçimde bağlı kalıyor.

Hızlı ve yavaş senaryo öne çıkıyor

Değerlendirmede iki temel senaryodan söz ediliyor. İlkinde Bitcoin birkaç ay içinde sert bir yükselişle 256 bin dolara yaklaşabilir. İkinci senaryoda ise daha uzun bir yatay seyir ya da durgunluk döneminin ardından yeni kırılma yaşanabilir. Son zirveden bu yana altı aydan fazla zaman geçmesine rağmen yeni bir ikiye katlanma görülmemesi, hızlı senaryonun zayıfladığına işaret ediyor.

Bu nedenle mevcut döngünün daha uzun vadeli bir patikaya kaymış olabileceği değerlendiriliyor. Ortalama tarihsel ritim sürerse 256 bin dolar seviyesi 2027 civarında görülebilir. Döngünün daha da uzaması halinde bu eşik 2029 hatta 2030’a sarkabilir.

Model ilgi çekiyor, ancak garanti sunmuyor

İkiye katlanma modelinin dikkat çekmesinin başlıca nedeni sade yapısı. 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 şeklindeki net dizilim, bir sonraki adımın kaçınılmaz olduğu izlenimi yaratabiliyor. Buna karşın bu yaklaşım yalnızca geçmişte yaşananları özetliyor; Bitcoin’in aynı rotayı aynı zamanlamayla izlemeyi sürdüreceğine dair bir güvence vermiyor.

Ayrıca tarihsel karşılaştırmalar, piyasa yapısındaki değişimleri, düzenlemeleri, kurumsal talebi, likidite koşullarını ve makroekonomik politikaları tam olarak yansıtmıyor. Bu nedenle 256 bin dolar seviyesi şimdilik Bitcoin’in geçmiş fiyat davranışına dayanan teorik ve uzun vadeli bir piyasa hipotezi olarak değerlendiriliyor.