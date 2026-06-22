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DOGECOIN (DOGE)

Dogechain, kapanış öncesi kullanıcılara 60 gün içinde varlıklarını çekme çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogechain, kapanış süreci öncesinde kullanıcılara 60 gün içinde varlıklarını çekme çağrısı yaptı.
  • 📌 Mishaboar, ağda halen milyonlarca DOGE bulunduğunu ve $DOGE sahiplerinin beklememesi gerektiğini vurguladı.
  • ⚠️ Köprü kapandıktan sonra Dogechain üzerinde kalan varlıkların kalıcı olarak erişilemez hale gelebileceği belirtildi.
  • 🧭 Haziran başındaki ayrı uyarıda ise 2014 ve 2015 dönemine ait Dogeparty cüzdanlarının güvenlik riski taşıdığı aktarıldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin topluluğunun yakından tanıdığı isimlerden Mishaboar, Dogecoin için geliştirilen ikinci katman ağı Dogechain’in bu ay kapanma sürecine girmesi üzerine kullanıcılara kritik bir uyarıda bulundu. Açıklamalara göre ağ üzerindeki hizmetler durdurulacak ve köprü mekanizması kalıcı olarak devre dışı bırakılmadan önce varlıkların taşınması gerekiyor.

İçindekiler
1 İki aylık süre öne çıktı
2 Mishaboar’dan beklemeyin uyarısı
3 Hazirandaki ikinci güvenlik uyarısı

İki aylık süre öne çıktı

Dogechain ekibi, mevcut piyasa koşullarının ağı sürdürülebilir biçimde işletmeyi ve bakımını giderek zorlaştırdığını belirterek projenin sonlandırılacağını duyurdu. Dogechain, Dogecoin topluluğuna merkeziyetsiz finans uygulamaları, oyun odaklı projeler ve NFT kullanımı sunmayı hedefleyen bir altyapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: İkinci katman, ana blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha farklı bir altyapıda yürüterek ek kullanım alanı sunan sistemleri ifade eder. Köprü ise varlıkların bir ağdan diğerine aktarılmasını sağlayan teknik yapıdır.

Ekibin ay başında paylaştığı bilgilere göre Dogechain köprüsü yaklaşık 60 gün daha çalışmayı sürdürecek. Bu sürenin ardından köprü tamamen kapatılacak. Kullanıcılardan, ellerindeki varlıkları bu süre içinde ağ dışına taşımaları, gerekliyse açık pozisyonlarını kapatmaları ve likidite işlemlerini sonlandırmaları istendi.

Dogechain üzerindeki hizmetler kapanmadan önce kullanıcıların varlıklarını köprü üzerinden çekmeleri gerektiği, ağda kalan varlıkların daha sonra erişilemez hale gelebileceği vurgulandı.

Mishaboar’dan beklemeyin uyarısı

Mishaboar, halen köprülenmiş durumda milyonlarca DOGE bulunduğunu belirterek Dogecoin sahiplerine gecikmeden işlem yapmaları çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, kapanış süreci tamamlandıktan sonra ağda kalan varlıklara erişimin mümkün olmayabileceği özellikle öne çıkarıldı.

Açıklamalara göre yalnızca DOGE değil, Dogechain üzerinde çıkarılmış tokenlar ve diğer dijital varlıklar da köprü kapandıktan sonra kalıcı olarak kaybolabilir. Ayrıca blokzincire ait geçmiş verilerin ve ağ durumunun Dogechain altyapısı üzerinden daha sonra yeniden elde edilmesinin de mümkün olmayabileceği belirtildi.

BaşlıkDurum
Köprünün açık kalacağı süreYaklaşık 60 gün
Kullanıcılardan istenen adımVarlıkları çekmek ve taşımak
Süre sonunda olası sonuçAğda kalan varlıkların erişilemez olması

Hazirandaki ikinci güvenlik uyarısı

Mishaboar, haziran ayı içinde eski Dogecoin kullanıcılarına yönelik başka bir uyarı daha yapmıştı. Bu uyarı, Dogeparty kullanan kişilerin fonlarını eski cüzdan adreslerinden mümkün olan en kısa sürede taşımaları gerektiğine işaret ediyordu.

Dogecoin blokzinciri üzerinde çalışan bir tokenizasyon platformu olan Dogeparty, 2014 dönemine ait cüzdanlardan DOGE ve token çıkışlarının sürdüğünü duyurmuştu. Paylaşılan bilgilere göre sorun büyük olasılıkla ilk web cüzdanında kullanılan tohum üretim sürecindeki bir zafiyetten kaynaklandı. Bu durumun özellikle 2014 ve 2015 yıllarında oluşturulan Dogeparty cüzdanlarını etkilediği, bu nedenle hızlı cüzdan taşımasının gerekli olduğu aktarılmıştı.

Dogeparty tarafı, 2014 ve 2015 döneminde oluşturulan cüzdanların bir güvenlik açığından etkilenmiş olabileceğini, bu yüzden varlıkların yeni adreslere aktarılmasının aciliyet taşıdığını bildirdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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